Prue McKeel es la gran protagonista de la película de animación stop-motion "Wildwood". En su versión original en inglés, la voz del personaje está interpretada por la actriz Peyton Elizabeth Lee (Foto: Laika Entertainment)
Prue McKeel es la gran protagonista de la película de animación stop-motion "Wildwood". En su versión original en inglés, la voz del personaje está interpretada por la actriz Peyton Elizabeth Lee (Foto: Laika Entertainment)
Carla Ocaña
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Cuando llegas al desenlace de una y se encienden las luces de la sala, suele surgir una interrogante: ¿me quedo o me voy? Así, frente a la presencia en cartelera de “Wildwood” (en español: “Wildwood: El bosque salvaje”), la última en stop-motion del estudio Laika, muchos ya se preguntan si hay alguna en sus créditos. Por eso, con el fin de que estés informado en tu próxima visita al cine, aquí te cuento todo lo que debes saber al respecto. ¡Presta atención!

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Vale precisar que el filme adapta la novela de Colin Meloy, ilustrada por Carson Ellis y publicada en el 2011.

Aquí, Travis Knight lo dirige con un guion de Chris Butler, narrando la historia de Prue, una niña de Portland que entra a un bosque mágico para rescatar a su hermano bebé.

En el elenco original, por su parte, Peyton Elizabeth Lee le da voz a nuestra protagonista; y Jacob Tremblay, a Curtis.

Además, Carey Mulligan interpreta a Alexandra y Mahershala Ali al Rey Bandido, mientras que Jake Johnson y Maya Erskine asume los roles de los padres de Prue.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Wildwood”:

“WILDWOOD”, ¿TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es , pero se trata de una escena dentro de los créditos finales de la película.

Esta ofrece un vistazo al detrás de cámaras de cómo los animadores crearon la última escena de la ficción.

Es decir, se trata de un breve ‘making-of’ donde se ve a los artistas dándole forma a los personajes.

Así, si no te quieres perder esta corta secuencia, te recomiendo quedarte un rato en tu butaca hasta llegar a su conclusión.

¿POR QUÉ “WILDWOOD” TERMINA MOSTRANDO EL TRABAJO ARTESANAL DE SUS ARTISTAS?

De acuerdo con , a lo largo de su producción, “Wildwood” reunió 230 títeres en 132 sets, todo animado cuadro por cuadro.

Además, según , un edificio histórico de 1914 se reconstruyó como una casa de muñecas de casi cuatro metros de altura para este proceso.

De esta manera, con esa escala de trabajo, mostrar a los animadores es una forma de reconocer su esfuerzo y honrar el trabajo artesanal de una película de tal magnitud.

Basada en la novela de Colin Meloy, la película "Wildwood" narra la historia de Prue McKeel, una adolescente que debe adentrarse en los misteriosos y mágicos bosques de las afueras de Portland para rescatar a su hermano (Foto: Laika Entertainment)
Basada en la novela de Colin Meloy, la película "Wildwood" narra la historia de Prue McKeel, una adolescente que debe adentrarse en los misteriosos y mágicos bosques de las afueras de Portland para rescatar a su hermano (Foto: Laika Entertainment)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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