La lista de estreno de la temporada de la primavera de 2026 incluye animes que regresan con su segunda entrega. Entre ellos están, “Dorohedoro”, “The Beginning After the End”, “The Angel Next Door Spoils Me Rotten”, “Ace of Diamond: Act II”, “Farming Life in Another World” y “The Most Heretical Last Boss Queen”. Pero uno de los más esperados y de los que más destaca es “Wistoria: Wand and Sword”, que continúa la lucha de Will Serfort por convertirse en un Magia Vander en la Academia Regarden. A pesar de no poder usar magia, Will confía en su fuerza física y espada para enfrentar nuevos enemigos, superar desafíos más peligrosos y cumplir su promesa de la infancia.

El anime basado en la serie de manga escrito por Fujino Ōmori e ilustrado por Toshi Aoi cuenta con la dirección de Tatsuya Yoshihara, reconocido por su trabajo en “Black Clover” y como director de acción en “Chainsaw Man”. Gracias a esto, la serie cuenta con una animación fluida y coreografías de combate dinámicas.

“Wistoria: Wand and Sword”, que terminó su primera temporada el 29 de septiembre de 2024, cuenta con una historia escrita por Fujino Omori, el creador de la exitosa franquicia “Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?”, así que tiene experiencia en construir mundos de fantasía y aventuras en mazmorras.

En la segunda temporada del anime, que logra un buen balance entre momentos dramáticos de superación, acción intensa y ligeros toques de humor, comienza a explorar y desbloquear una habilidad oculta que le permite combinar los efectos de una espada con la magia.

En la segunda temporada de "Wistoria: Wand and Sword", Will participa en este torneo de alto riesgo donde los estudiantes demuestran sus habilidades (Foto: Bandai Namco Pictures)

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “WISTORIA: WAND AND SWORD”?

La segunda temporada de “Wistoria: Wand and Sword” continúa el ascenso de Will Serfort en la Academia Mágica Rigarden, enfocándose en su determinación por cumplir la promesa de encontrarse con su amiga de la infancia, Elfaria, en la cima de la Torre.

Además, en los nuevos episodios del anime se explora más a fondo la conexión de Will con personajes como Colette y Rosty, y la ciudad y la academia se ven amenazadas por monstruos y un grupo de magos no identificados.

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, en “El día de la barrera” (2x01), primer episodio de la segunda temporada de “Wistoria: Wand and Sword”, “los exámenes están a punto de terminar y Will necesita hacer un último esfuerzo para poder ir a la Torre.”

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “WISTORIA: WAND AND SWORD”?

Los episodios de la segunda temporada de “Wistoria: Wand and Sword” se emitirá cada domingo a partir del 12 de abril de 2026 en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “WISTORIA: WAND AND SWORD”

REPARTO DE LA TEMPORADA 2 DE “WISTORIA: WAND AND SWORD”

Will Serfort: Kōhei Amasaki.

Elfaria Alvis Serfort: Akira Sekine.

Colette Loire: Satomi Amano.

Sion Ulster: Masaaki Mizunaka.

Julius Rainberg: Tetsuya Kakihara.

Liana Owenzaus: Lynn.

Ignor Lindor: Kengo Kawanishi.

Otros Miembros del Reparto

Finn: Mutsumi Tamura.

Workner Norgram: Tomokazu Seki.

Edward Serfence: Koji Yusa.

Zeo Thorzeus Reinbolt: Makoto Furukawa.

Elnor Ljos Alf: Sora Amamiya.

En la segunda temporada de "Wistoria: Wand and Sword", Will sigue en la prestigiosa academia mágica, enfrentando el desprecio de otros por su incapacidad de usar varita (Foto: BNP)

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