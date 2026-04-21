Desde su estreno en julio de 2024, “Wistoria: Wand and Sword” ha tenido relativo éxito, con una puntuación promedio superior a 7 en IMDb. Gracias a eso, la historia de Will Serfort, un joven trabajador que se inscribe en una academia de magia para cumplir una promesa, pero tiene una debilidad fatal: es incapaz de usar magia en un mundo donde esta lo es todo, fue renovada para una segunda temporada, que empezó el 12 de abril de 2026. Pero ¿qué arcos del manga escrito por Fujino Ōmori e ilustrado por Toshi Aoi se adaptan en los doce nuevos episodios del anime?

Mira también: Estos son los 3 países con mayor audiencia de anime

La nueva entrega de la popular serie continúa el ascenso de Will Serfort en la Academia Mágica Rigarden, enfocándose en su determinación por cumplir la promesa de encontrarse con su amiga de la infancia, Elfaria, en la cima de la Torre. Además, se explora más a fondo la conexión de Will con personajes como Colette y Rosty, y la ciudad y la academia se ven amenazadas por monstruos y un grupo de magos no identificados.

Los estudios Actas y Bandai Namco Pictures regresan para la animación de la segunda temporada de “Wistoria: Wand and Sword”. Mientras que Tatsuya Yoshihara (director de la primera entrega) actúa como director jefe, y Hideaki Nakano asume el rol de director.

Elfaria Albis Serfort es la amiga de la infancia de Will Serfor en el anime "Wistoria: Wand and Sword", que estrenó su temporada 2 en abril de 2026 (Foto: BN Pictures)

¿QUÉ ARCOS DEL MANGA ADAPTA “WISTORIA: WAND AND SWORD” - TEMPORADA 2?

La primera temporada del anime de “Wistoria: Wand and Sword” adapta aproximadamente los primeros 20 a 21 capítulos del manga de Fujino Ōmori y Toshi Aoi. Esto incluye, el Arco de Introducción / Academia Regarden, el Arco del Gran Festival y el Arco de Prácticas / Ataque a la Mazmorra. Este último es el más intenso de la temporada, ya que Will y sus compañeros participan en un ejercicio real dentro de una mazmorra y se enfrentan el Gran Duque

Por lo tanto, la segunda temporada de “Wistoria: Wand and Sword” retoma la historia directamente tras los eventos del Gran Duque en la mazmorra y adapta aproximadamente desde el capítulo 21 hasta el 40 del manga.

Dichos capítulos abarcan el Arco de la Terminalia y el Arco del Festival del Florecimiento. El primero se centra en los exámenes finales de la Academia Rigarden que son interrumpidos por la “Terminalia”, un festival que marca el límite entre mundos. Lo que desencadena una invasión de monstruos.

El segundo arco de esta temporada profundiza en las consecuencias de los exámenes y brinda avances significativos en la relación de Will con Elfaria. Además, revela más sobre el pasado de Will y el origen de su misterioso poder con la espada.

La segunda temporada de "Wistoria: Wand and Sword" empieza con el Arco de la Terminalia (Foto: Bandai Namco Pictures)

Entonces, estos son los arcos que adapta la temporada 2 de “Wistoria: Wand and Sword”:

Arco de la Terminalia (Exámenes de Graduación) : Se centra en los exámenes finales de la Academia Rigarden, donde Will debe demostrar que merece subir a la Torre a pesar de su incapacidad mágica.

: Se centra en los exámenes finales de la Academia Rigarden, donde Will debe demostrar que merece subir a la Torre a pesar de su incapacidad mágica. Arco del Festival del Florecimiento (Blooming Festival): Explora la transición de Will hacia las esferas de poder más altas y su interacción con las complejas políticas de los Magia Vander.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “WISTORIA: WAND AND SWORD”?

El primer episodio de la segunda temporada de “Wistoria: Wand and Sword” se estrenará el domingo 12 de abril de 2026 en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí