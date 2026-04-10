La historia de Will Serfort, un joven sin talento mágico y estudiante de Rigarden que juró convertirse en un mago lo suficientemente poderoso como para ser aceptado en la Mercedes Caulis y reunirse con su amiga de la infancia, Elfaria Albis Serfort, continúa en la segunda temporada de “Wistoria: Wand and Sword”, anime basado en la serie de manga escrita por Fujino Ōmori e ilustrada por Toshi Aoi. En los nuevos episodios, el protagonista enfrenta desafíos académicos cruciales y descubre dinámicas ocultas dentro de la academia. ¿Cuándo se estrenará la nueva entrega?

La primera temporada terminó el 29 de septiembre de 2024 con Will venciendo al poderoso demonio Evil Grand Duke, Aaron Masterias, el Rey de los Magia Vander (los magos más poderosos) salvando a los estudiantes y el protagonista retomando su entrenamiento, decidido a alcanzar la cima de la torre para reunirse con Elfaria. Con eso se cierra el intenso arco del Ejercicio de Supervivencia en la Mazmorra.

Por lo tanto, la segunda temporada de “Wistoria: Wand and Sword” adapta el Arco de los Exámenes de Graduación (Graduation Finals Arc), donde Will Serfort y sus compañeros enfrentan pruebas académicas y de combate diseñadas para llevar sus habilidades al límite antes de su posible ascenso a la torre, y el Arco del Festival del Florecimiento (Blooming Festival Arc), que profundiza en la transición de Will hacia las complejas políticas de los Magia Vander.

En la segunda temporada de "Wistoria: Wand and Sword", Will sigue en la prestigiosa academia mágica y se consolida como un guerrero respetado a pesar de su falta de magia (Foto: BNP)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “WISTORIA: WAND AND SWORD”?

El primer episodio de la segunda temporada de “Wistoria: Wand and Sword” se estrenará el domingo 12 de abril de 2026 en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del popular anime. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

Crunchyroll llega a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI. Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 2 DE “WISTORIA: WAND AND SWORD”?

La segunda temporada de “Wistoria: Wand and Sword” tiene 12 episodios, al igual que la primera entrega del anime producido por Bandai Namco Pictures.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 2 DE “WISTORIA: WAND AND SWORD”

Episodio 1: 12 de abril de 2026

Episodio 2: 19 de abril de 2026

Episodio 3: 26 de abril de 2026

Episodio 4: 3 de mayo de 2026

Episodio 5: 10 de mayo de 2026

Episodio 6: 17 de mayo de 2026

Episodio 7: 24 de mayo de 2026

Episodio 8: 31 de mayo de 2026

Episodio 9: 7 de junio de 2026

Episodio 10: 14 de junio de 2026

Episodio 11: 21 de junio de 2026

Episodio 12: 28 de junio de 2026

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 2 DE “WISTORIA: WAND AND SWORD”?

Países Horario Estados Unidos 12:30 a.m. (PT) / 3:30 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:30 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:30 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:30 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:30 a.m. España 10:30 a.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “WISTORIA: WAND AND SWORD”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “WISTORIA: WAND AND SWORD”?

La segunda temporada de “Wistoria: Wand and Sword” continúa el ascenso de Will Serfort en la Academia Mágica Rigarden, enfocándose en su determinación por cumplir la promesa de encontrarse con su amiga de la infancia, Elfaria, en la cima de la Torre.

Además, en los nuevos episodios del anime se explora más a fondo la conexión de Will con personajes como Colette y Rosty, y la ciudad y la academia se ven amenazadas por monstruos y un grupo de magos no identificados.

REPARTO DE LA TEMPORADA 2 DE “WISTORIA: WAND AND SWORD”

Will Serfort: Kōhei Amasaki.

Elfaria Alvis Serfort: Akira Sekine.

Colette Loire: Satomi Amano.

Sion Ulster: Masaaki Mizunaka.

Julius Rainberg: Tetsuya Kakihara.

Liana Owenzaus: Lynn.

Ignor Lindor: Kengo Kawanishi.

Otros Miembros del Reparto

Finn: Mutsumi Tamura.

Workner Norgram: Tomokazu Seki.

Edward Serfence: Koji Yusa.

Zeo Thorzeus Reinbolt: Makoto Furukawa.

Elnor Ljos Alf: Sora Amamiya.

En la segunda temporada de "Wistoria: Wand and Sword", Will enfrenta desafíos académicos cruciales, incluyendo un examen teórico de historia de la magia (Foto: Bandai Namco Pictures)

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