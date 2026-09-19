Aunque no está detrás de series de fama mundial como “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” y “Jujutsu Kaisen”, Studio 8bit también cuenta con animes populares. Aunque destacan “Blue Lock” y “That Time I Got Reincarnated as a Slime” (“Tensei shitara Slime Datta Ken”), no son los únicos títulos del estudio de animación japonés fundado en septiembre de 2008. “The Irregular at Magic High School” (“Mahouka Koukou no Rettousei”), “Encouragement of Climb” (“Yama no Susume”), “Stars Align” (“Hoshiai no Sora”) y “Shounen Maid”, “How to Keep a Mummy” (“Miira no Kaikata”) también son parte del catálogo.

Además, Studio 8bit, que se ha especializado en adaptar novelas ligeras y mangas populares, prepara grandes novedades para el 2027. Esto incluye la tercera temporada de “Blue Lock”, que fue duramente criticada debido a la mala calidad de la animación de la segunda entrega del anime basado en la obra de Muneyuki Kaneshiro y Yusuke Nomura.

También continúa con la producción de la cuarta temporada de “That Time I Got Reincarnated as a Slime” y apuesta por el género de la fantasía oscura con “Witch and Mercenary” (“Majo to Youhei”). ¿Qué se sabe sobre este último?

"Witch and Mercenary", anime de fantasía oscura, está programado para estrenarse en abril de 2027 (Foto: Studio 8bit)

¿DE QUÉ TRATA “WITCH AND MERCENARY”?

Basado en las novelas ligeras escritas por Kaeru Chōhōkiteki e ilustradas por Bench Kanase, que también cuenta con una adaptación al manga, “Witch and Mercenary” narra la alianza entre una temida bruja y un cínico mercenario en busca de paz.

Cuando Siasha, la última bruja capaz de usar magia destructiva, es cazada por un escuadrón de exterminio, contrata al mercenario Zig Crane para asegurar su protección. Lo que da inicio un peligroso viaje hacia un continente desconocido en busca de paz. Ambos son almas gemelas obligadas a ser asesinados por su entorno.

De acuerdo con la descripción de Crunchyroll, “nada en este mundo es más peligroso que una bruja. El epítome del miedo y el terror, pueden invocar inundaciones a voluntad, conjurar bolas de fuego en el aire, o incluso destruir países enteros de la noche a la mañana. Provocar su ira significa que nadie está a salvo.

Al menos, eso es lo que todos creen, y es precisamente la razón por la que todos quieren ver muerta a Siasha. Tras otra violenta batalla por su vida, se une a Zig, un mercenario, y ambos parten hacia tierras desconocidas en busca de un lugar donde ella pueda vivir en paz. Pero, ¿podrá esta pareja hacer frente a la magia perdida y a las monstruosidades feroces que les esperan?”

FECHA DE ESTRENO DE “WITCH AND MERCENARY”

“Witch and Mercenary”, dirigida por Shinpei Ezaki (“Vivy -Fluorite Eye’s Song-”) y que cuenta con Daishiro Tanimura (“Magical Destroyers”) como compositor de la serie, Keita Matsumoto (“Bungaku Shojo”) a cargo del diseño de personajes y Rei Ishizuka (#Shabake”) como responsable de la música, se estrenará en abril del 2027.

TRÁILER DE “WITCH AND MERCENARY”

REPARTO DE “WITCH AND MERCENARY”

Taito Ban, reconocido mundialmente por dar vida a Sung Jinwoo en “Solo Leveling” y a Nagahiro Kunai en “Shinobi no Ittoki”, le presta voz a Zig Crane. Mientras que Saori Hayami, conocida por ser Yor Forger en “SPY x FAMILY”, Shinobu Kochou en “Demon Slayer”, le da voz a Siasha / Saoirse.

“Witch and Mercenary” también anunció a otros personajes clave. Yuri Noguchi interpreta a Isana Gayhone, una maestra de la espada de rango 2 apodada la “Princesa del Relámpago Blanco”, Hiromu Mineta interpreta a Alan Clows, un espadachín de rango 4 y líder de grupo, y Haruka Shiraishi interpreta a Elsia Armet, una misteriosa aventurera de rango 3.

“Creo que esta es una obra en la que, junto con las poderosas escenas de batalla, hay sutiles matices emocionales repartidos por todas las interacciones tranquilas. Estoy abordando la grabación de voz con todas mis fuerzas para no dejar pasar ninguno de esos detalles. Isana, a quien interpreto, es una mujer apasionada, pero también fuerte y valiente, con convicciones firmes. Sería muy feliz si también le prestan atención a ella junto a las aventuras de Zig y Saoirse”, señaló Yuri Noguchi.

Taito Ban le da voz a Zig Crane

Saori Hayami le da voz a Siasha / Saoirse

Yuri Noguchi. le da voz a Isana Gayhone

Hiromu Mineta le da voz a Alan Clows

Haruka Shiraishi le da voz a Elsia Armet

En el nuevo anime "Witch and Mercenary", el mercenario Zig Crane es contratado para participar en una caza de brujas y eliminar a Siasha (Foto: Studio 8bit)

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