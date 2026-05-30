El anime sigue ganando terreno en la temporada de premios y, ahora, los Astra TV Awards 2026 ha reunido a varias producciones que resumen muy bien por qué la animación japonesa se consolidó como todo un fenómeno en las plataformas de streaming occidentales. Así, entre todas ellas, hay un título que concentra la mayor atención: “Witch Hat Atelier”, que no solo figura como candidata a mejor serie anime, sino que suma dos nominaciones adicionales en las categorías de actuación de voz. En ese sentido, aquí te cuento todo lo que necesitas saber sobre estos nominados, su peso en la competencia y dónde puedes verlos.

Vale precisar que los Astra TV Awards son entregados por la Hollywood Creative Alliance, una organización integrada por críticos, periodistas de entretenimiento, creativos y otros profesionales de la industria.

De esta manera, su categoría de anime se consolida como un reconocimiento relevante en un momento clave para este tipo de producciones.

Y, en esta edición, la ceremonia está programada para el sábado 15 de agosto del 2026 en Los Ángeles.

¿QUÉ ANIMES ESTÁN NOMINADOS EN LOS ASTRA TV AWARDS 2026?

La categoría Mejor Serie Anime en los Astra TV Awards 2026 enfrenta a seis títulos, según la lista oficial publicada por la organización en su sitio web:

“Dandelion”: comedia sobrenatural sobre ángeles que ayudan a espíritus a despedirse del mundo.

comedia sobrenatural sobre ángeles que ayudan a espíritus a despedirse del mundo. “Mao”: fantasía oscura sobre una chica que cruza a otra era y se alía con un exorcista.

fantasía oscura sobre una chica que cruza a otra era y se alía con un exorcista. “Rooster Fighter”: acción y comedia con un gallo que pelea contra criaturas gigantes para proteger a la humanidad.

acción y comedia con un gallo que pelea contra criaturas gigantes para proteger a la humanidad. “Sakamoto Days”: thriller de acción sobre un exasesino legendario que intenta llevar una vida tranquila lejos del crimen.

thriller de acción sobre un exasesino legendario que intenta llevar una vida tranquila lejos del crimen. “Steel Ball Run Jojo’s Bizarre Adventure”: carrera mortal que mezcla wéstern, poderes sobrenaturales y la mitología de “JoJo’s”.

carrera mortal que mezcla wéstern, poderes sobrenaturales y la mitología de “JoJo’s”. “Witch Hat Atelier”: aventura de fantasía sobre una niña que descubre el peligroso secreto detrás de la magia.

Como puedes apreciar, esta es una terna que abarca géneros distintos, por lo que es perfecta para todo tipo de público.

Esta es la terna de nominados en la categoría Mejor Serie Anime de los Astra TV Awards 2026 (Foto: @TheAstraAwards / X)

¿CUÁNTAS NOMINACIONES TIENE “WITCH HAT ATELIER” EN LOS ASTRA TV AWARDS 2026?

“Witch Hat Atelier” es el título con mayor presencia en el apartado anime de esta edición de los Astra TV Awards, ya que acumula tres nominaciones en total:

Mejor Serie Anime: categoría principal.

categoría principal. Interpretación principal de voz (Lead Voice-Over Performance): Anjali Kunapaneni por su trabajo en inglés como Coco.

(Lead Voice-Over Performance): por su trabajo en inglés como Coco. Interpretación de voz de reparto (Supporting Voice-Over Performance): Joshua A. Waters, por su participación en el doblaje en inglés de Qifrey.

Asimismo, “Rooster Fighter” suma dos presencias: una en la categoría principal y otra en interpretación principal de voz gracias a la actuación de Patrick Seitz.

¿DÓNDE VER LOS ANIMES NOMINADOS EN LOS ASTRA TV AWARDS 2026?

Debajo de estas líneas, conoce en qué plataformas de streaming puedes disfrutar de cada uno de los animes nominados en los Astra TV Awards 2026.

“Witch Hat Atelier”: Crunchyroll

“Sakamoto Days”: Netflix

“Steel Ball Run Jojo’s Bizarre Adventure”: Netflix

“Dandelion”: Netflix

“Mao”: Disney+ / Hulu

/ “Rooster Fighter”: Disney+ / Hulu

Y tú, ¿los vas a sumar a tu próxima maratón?

La historia del anime "Rooster Fighter" sigue a Keiji, un gallo solitario, orgulloso y con un fuerte código de honor que viaja por todo Japón (Foto: Hero's Inc / Sola Entertainment)

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