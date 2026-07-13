Si eres de los que sigue de cerca cada uno de los lanzamientos del estudio detrás de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, esta noticia te va a interesar. Y es que Ufotable confirmó que su próxima gran apuesta cinematográfica, “Witch on the Holy Night”, ya tiene fecha de estreno, y el anuncio llegó acompañada de un nuevo tráiler que ha encendido todas las redes sociales de los fans. Así, la producción se perfila como uno de los proyectos del mundo del anime más llamativos de este 2026.

Vale precisar que la novela visual original de “Witch on the Holy Night” se lanzó en Japón en abril del 2012, pero su origen creativo es incluso anterior: Kinoko Nasu y el artista Takashi Takeuchi la concibieron a mediados de los años 90’s, antes de fundar TYPE-MOON.

De esta manera, la obra funciona como el punto de partida cronológico del llamado Nasuverse, el universo compartido de los textos de aquella compañía japonesa.

¿DE QUÉ TRATA “WITCH ON THE HOLY NIGHT”?

Según la página oficial de la película, esta narra la historia de Aoko Aozaki, una adolescente que descubre que es heredera de una larga estirpe de magos modernos.

Reacia al inicio, ella empieza su aprendizaje bajo la tutela de Alice Kuonji, una joven bruja que vive recluida en una mansión en la colina.

Y en el camino aparece Sōjūrō Shizuki, un estudiante transferido ajeno por completo al mundo mágico, pero que termina enredado en los secretos que las dos chicas intentaban mantener ocultos.

Cabe resaltar que la trama transcurre en un pueblo ficticio de finales de los 80’s, cuando un incidente con intrusos que alteran el campo protector del lugar obliga a nuestras protagonistas a actuar, dejando a Sōjūrō como testigo de algo que nunca debió ver.

MIRA EL TRÁILER DE “WITCH ON THE HOLY NIGHT”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “WITCH ON THE HOLY NIGHT”?

La película “Witch on the Holy Night” se estrena en cines de Japón el viernes 20 de noviembre del 2026.

Importante: hasta el momento no se ha revelado ninguna fecha de lanzamiento a nivel internacional ni en alguna plataforma de streaming, así que lo más recomendable es estar atento a los próximos anuncios oficiales de Ufotable y Aniplex sobre la producción.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “WITCH ON THE HOLY NIGHT”?

El elenco de voces incluye a los mismos actores principales que participaron en la versión remasterizada del videojuego homónimo, lanzada en el 2022 y el 2023.

Es decir, Haruka Tomatsu vuelve a interpretar a Aoko Aozaki, Kana Hanazawa le da voz a Alice Kuonji y, finalmente, Yūsuke Kobayashi le presta su voz a Sōjūrō Shizuki.

Aoko Aozaki de la película " Witch on the Holy Night" es una joven estudiante de preparatoria que hereda de golpe el legado de su familia como una poderosa maga de la época moderna (Foto: Ufotable)

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