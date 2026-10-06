Ambientada a finales de la era Shōwa (los años 80) en la ciudad japonesa de Misaki, “Witch on the Holy Night” (“Mahōtsukai no Yoru” en su idioma original) es una película anime que sirve como precuela del universo de Tsukihime y que sigue a Aoko Aozaki, una joven maga que comienza a aprender brujería con Alice Kuonji mientras lidia con intrusos en su mansión y la aparición de Sōjūrō Shizuki. Por lo tanto, esta producción profundiza en un peligroso conflicto territorial, rivalidades familiares y los oscuros secretos de la magia.

Producida por Ufotable, el estudio de animación detrás del éxito de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, promete cumplir con las expectativas más altas de los fanáticos de la animación y la fantasía urbana, así como, coreografías de combate espectaculares, efectos visuales de magia con partículas de luz fluidas y fondos hiperrealistas ambientados en el Japón de los años 80.

“Witch on the Holy Night”, que se basa en la aclamada novela ligera de Kinoko Nasu, desarrollada y publicada por TYPE-MOON, llegará a los cines de Japón en noviembre de 2026. A finales de año también se esperan novedades sobre la secuela de “Demon Slayer: Infinity Castle” en la Jump Festa 2027.

La película anime "Witch on the Holy Night" adapta la aclamada novela visual escrita por Kinoko Nasu y se ambienta a finales de los años 80 (finales de la era Shōwa) en la ciudad de Misaki (Foto: Ufotable)

EL TRÁILER FINAL DE LA PELÍCULA ANIME “WITCH ON THE HOLY NIGHT”

El 30 de septiembre de 2026, durante un programa especial (Special Broadcast), el estudio Ufotable y Aniplex compartieron el tráiler final de “Witch on the Holy Night”, dirigida por Masashi Takeuchi, reconocido previamente por su labor como director de unidad en la aclamada película “Demon Slayer: Mugen Train”.

El avance definitivo de 90 segundos muestra escenas completamente nuevas llenas de acción fluida, con un vistazo más cercano a los feroces combates mágicos que librarán Aoko y Alice contra las marionetas enemigas.

Además, se expone la dualidad de la trama. Por un lado, se muestra la cotidianidad e inocencia de la convivencia de Aoko, Alice y Sōjūrō, y por el otro, la violencia y el peligro en las feroces batallas sobrenaturales con las que deben lidiar.

El tráiler final de “Witch on the Holy Night” presentó el tema principal de la película, titulado “Yoru no Ao” (Noche y Azul), una colaboración de la banda supercell compuesta por ryo e interpretada por la cantante Nagi Yanagi.

El estudio también compartió un nuevo póster promocional ilustrado por Hirokazu Koyama (el diseñador original de la novela visual) enfocado en los protagonistas de la película que promete ser una de las producciones animadas más impresionantes de Ufotable.

FECHA DE ESTRENO DE “WITCH ON THE HOLY NIGHT”

“Witch on the Holy Night” se estrenará el 20 de noviembre de 2026 en cines de Japón. Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment se encargan de la distribución internacional y confirmaron que las proyecciones en otros territorios empezarán en enero de 2027.

Fecha de estreno de “Witch on the Holy Night” en Japón: 20 de noviembre de 2026

Fecha de estreno de “Witch on the Holy Night” en Estados Unidos: 29 de enero de 2027

Fecha de estreno de “Witch on the Holy Night” en México: 28 de enero de 2027

Fecha de estreno de “Witch on the Holy Night” en Perú: 28 de enero de 2027

Fecha de estreno de “Witch on the Holy Night” en Argentina: 28 de enero de 2027

Fecha de estreno de “Witch on the Holy Night” en Colombia: 28 de enero de 2027

Fecha de estreno de “Witch on the Holy Night” en España: 5 de febrero de 2027

¿DE QUÉ TRATA “WITCH ON THE HOLY NIGHT”?

“Witch on the Holy Night” narra la historia de Aoko Aozaki, una estudiante de preparatoria que se ve forzada a heredar de golpe el legado de una familia de magos modernos. Para aprender a dominar sus nuevos poderes, se muda a una misteriosa mansión en la cima de una colina, donde vive Alice Kuonji, una joven bruja de ascendencia británica atrapada en las antiguas tradiciones de la hechicería. A ellas se une Sōjūrō Shizuki, un chico de campo sumamente inocente que presencia accidentalmente el uso de su magia.

El equipo de producción detrás de la adaptación cinematográfica de "Witch on the Holy Night" cuenta con figuras clave del estudio ufotable y del universo TYPE-MOON (Foto: ufotable)

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