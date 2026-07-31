Debido al éxito de la franquicia “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, Ufotable se ha convertido en uno de los estudios más exitosos de la industria. Pero no es la única producción conocida del estudio. “Fate/Zero”, “Kara no Kyōkai” (“The Garden of Sinners”), “God Eater”, “Tales of Zestiria the X” y “Tales of Symphonia” son algunos de sus títulos principales. De hecho, está trabajando en nuevas series y películas anime que prometen conquistar a la audiencia. “Witch on the Holy Night” (“Mahōtsukai no Yoru”) es el estreno más próximo.

Aunque la secuela de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito I” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) es la película más esperada por los fans, el prestigioso estudio Ufotable también trabaja en producciones como “Genshin Impact” y “Katsugeki: Touken Ranbu”.

En cuánto a “Witch on the Holy Night” promete una calidad visual sobresaliente, una profunda exploración del pasado mágico del universo de TYPE-MOON y narrar cómo conviven la joven heredera de magos Aoko Aozaki, la bruja recluida Alice Kuonji y el inocente estudiante Sōjūrō Shizuki.

“Witch on the Holy Night” se estrenará en cines de Japón en noviembre 2026. Se espera que unos meses después también llegue a las salas de cine de Estados Unidos y otros países (Foto: Ufotable)

LA NUEVA IMAGEN DE LA PELÍCULA “WITCH ON THE HOLY NIGHT”

El sitio web del anime “Witch on the Holy Night”, que se basa en una novela visual desarrollada y publicada por Type-Moon, compartió una nueva imagen de Awa Odori, un festival de danza japonés que se celebra cada año del 12 al 15 de agosto en la prefectura de Tokushima, y se caracteriza por grupos musicales que desfilan al ritmo de cánticos y zuecos de madera.

En la ilustración aparece Aoko Aozaki, que se encuentra en el primer plano a la derecha, sonriendo, sosteniendo un abanico plegable (sensu) y vistiendo un yukata azul con detalles rosas. Junto a ella está Alice Kuonji con una expresión más reservada y su característico cabello oscuro. Ambas llevan grandes sombreros cónicos de paja (amigasa), típicos de las bailarinas del festival.

La imagen también muestra a personajes secundarios como el estudiante Sōjūrō Shizuki y otros acompañantes con pañuelos en la cabeza (hachimaki). En el fondo se aprecian faroles de papel japoneses (chochin) que llevan inscrito el nombre de la obra en japonés.

Esta imagen promocional de “Witch on the Holy Night” también se utilizará para una campaña de sellos y se lanzará más mercancía relacionada.

Este nueva imagen de "Witch on the Holy Night" muestra a los personajes de la película de anime participando en el tradicional festival de danza Awa Odori de la prefectura de Tokushima (Foto: Ufotable)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “WITCH ON THE HOLY NIGHT”?

“Witch on the Holy Night” se estrenará el 20 de noviembre de 2026 en los cines de Japón. Pero aún no se ha confirmado la fecha en la que se estrenará en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo.

¿DE QUÉ TRATA “WITCH ON THE HOLY NIGHT”?

“Witch on the Holy Night” narra la historia de Aoko Aozaki, una estudiante de preparatoria que se ve forzada a heredar de golpe el legado de una familia de magos modernos. Para aprender a dominar sus nuevos poderes, se muda a una misteriosa mansión en la cima de una colina, donde vive Alice Kuonji, una joven bruja de ascendencia británica atrapada en las antiguas tradiciones de la hechicería. A ellas se une Sōjūrō Shizuki, un chico de campo sumamente inocente que presencia accidentalmente el uso de su magia.

De acuerdo con la descripción de Crunchyroll, “en la mansión de la colina vivían dos brujas...Estamos a finales de los años ochenta, en el ocaso de una era de belleza y vigor. Un chico se muda a la ciudad, y por poco no se topa con dos brujas que viven en la época actual. El niño lleva una vida completamente normal. Se comporta con orgullo galante. La niña lleva una vida tranquila y apartada. Cada uno recorre un sendero iluminado por las estrellas. Nadie esperaría que sus caminos se cruzaran. Pronto se contará la historia de cómo estas tres personas tan diferentes se conocieron.”

En la película anime "Witch on the Holy Night", Alice es una bruja que vive en una mansión aislada y estudia en una prestigiosa academia para chicas (Foto: Ufotable)

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