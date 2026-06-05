Para tranquilidad de los fanáticos de la historia de Tanjiro Kamado y los Cazadores de Demonios esperan la secuela de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España), Ufotable continúa trabajando en la trilogía de películas que adaptan el arco final de manga de Koyoharu Gotōge, pero también está trabajando en otras adaptaciones animes como “Genshin Impact” y “Witch on the Holy Night”. De hecho, esta última podría recibir una actualización en la Anime Expo 2026.

Basada en la aclamada novela ligera de Kinoko Nasu, “Witch on the Holy Night” (“Mahōtsukai no Yoru o Mahoyo” es su idioma original) es una historia de fantasía urbana que sigue a Aoko Aozaki, una joven estudiante que es heredera de una poderosa familia de magos. Ella vive en una mansión en la colina junto a Alice Kuonji, su tutora y rival. Ambas se entrenan en la magia mientras lidian con los misterios y las leyes secretas de su mundo.

Esta película anime es una precuela directa de otras famosas franquicias de Type-Moon como “Tsukihime” y “Fate/stay night”, está ambientada en el Japón de finales de los años 80 y explora su doble vida entre el instituto y su entrenamiento mágico.

La película anime "Witch on the Holy Night" se centra en el triángulo formado por Aoko Aozaki, la joven heredera y aprendiz de hechicera; Alice Kuonji, la solitaria bruja del pueblo de Misaki; y Sōjūrō Shizuki, un chico ordinario del campo que se ve envuelto accidentalmente en el mundo de la magia y se muda con ellas (Foto: Ufotable)

“WITCH ON THE HOLY NIGHT” ¿TENDRÁ NUEVO TRÁILER EN LA ANIME EXPO 2026?

La Anime Expo de este año se realizará del 2 al 5 de julio de 2026 y los estudios prometen grandes sorpresas. Por supuesto, los fans de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” esperan sobre la segunda parte de “Infinity Castle”, pero todo parece indicar que Ufotable está más enfocado en el próximo estreno de “Witch on the Holy Night”.

El estudio confirmó que los asistentes podrán ver las últimas imágenes de su nuevo proyecto cinematográfico. ¿De cuál se trata? ¿“Demon Slayer: Infinity Castle 2” o “Witch on the Holy Night”?

Al parecer, el panel de “Demon Slayer” servirá para analizar el éxito y los logros de la primera película de la trilogía, en lugar de revelar más información sobre futuras entregas. Por lo tanto, “Witch on the Holy Night” podría ser el protagonista del gran anuncio. Además de un nuevo avance, también se podría revelar la fecha de estreno exacta.

¿DE QUÉ TRATA “WITCH ON THE HOLY NIGHT”?

De acuerdo con la descripción de Crunchyroll, “en la mansión de la colina vivían dos brujas...Estamos a finales de los años ochenta, en el ocaso de una era de belleza y vigor. Un chico se muda a la ciudad, y por poco no se topa con dos brujas que viven en la época actual. El niño lleva una vida completamente normal. Se comporta con orgullo galante. La niña lleva una vida tranquila y apartada. Cada uno recorre un sendero iluminado por las estrellas. Nadie esperaría que sus caminos se cruzaran. Pronto se contará la historia de cómo estas tres personas tan diferentes se conocieron.”

“Witch on the Holy Night” tiene el potencial de convertirse en el próximo gran fenómeno de Ufotable gracias a la maestría visual del estudio, su conexión con el prestigioso multiverso de Type-Moon y un misterio cautivador ambientado en los años ochenta.

FECHA DE ESTRENO DE “WITCH ON THE HOLY NIGHT”

“Witch on the Holy Night” se estrenará en cines de Japón en 2026. Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta, se espera que unos meses después también llegue a las salas de cine de Estados Unidos y otros países.

En la película anime "Witch on the Holy Night", Alice es una bruja que vive en una mansión aislada y estudia en una prestigiosa academia para chicas (Foto: Ufotable)

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