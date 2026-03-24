Por supuesto, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” es el anime más exitoso de Ufotable, sobre todo tras el estreno de la película taquillera “Infinity Castle”. No obstante, no es el único título importante de este estudio de animación. La saga “Fate/stay night” (“Unlimited Blade Works”, “Heaven’s Feel”) y “Fate/Zero”, “Tales of Zestiria the X” y “Kara no Kyoukai” también contribuyeron a la reputación de Ufotable, que ahora prepara una película anime que promete imágenes de alta calidad.

Se trata de “Witch on the Holy Night”, basada en la aclamada novela ligera de Kinoko Nasu, desarrollada y publicada por TYPE-MOON. La película anime ambientada a finales de la era Shōwa (años 80), sigue a Aoko Aozaki, una joven maga que comienza a aprender brujería con Alice Kuonji mientras lidian con intrusos en su mansión y la aparición de Sōjūrō Shizuki.

El proyecto se anunció en 2021 y tras años sin información al respecto finalmente se anunció que se estrenaría en 2026. Además, se sabe que La historia es parte del Nasuverse y sirve como precuela/historia de fondo para los personajes de Tsukihime.

La película anime "Witch on the Holy Night" se ambienta a finales de la era Shōwa (años 80) y se estrena en 2026 (Foto: Ufotable)

¿DE QUÉ TRATA “WITCH ON THE HOLY NIGHT”?

De acuerdo con la descripción de Crunchyroll, “en la mansión de la colina vivían dos brujas...Estamos a finales de los años ochenta, en el ocaso de una era de belleza y vigor. Un chico se muda a la ciudad, y por poco no se topa con dos brujas que viven en la época actual. El niño lleva una vida completamente normal. Se comporta con orgullo galante. La niña lleva una vida tranquila y apartada. Cada uno recorre un sendero iluminado por las estrellas. Nadie esperaría que sus caminos se cruzaran. Pronto se contará la historia de cómo estas tres personas tan diferentes se conocieron.”

Entonces, “Witch on the Holy Night” se ambienta en los 80 y narra la historia de Aoko Aozaki, una joven heredera forzada a aprender magia tras mudarse a una mansión con la bruja Alice Kuonji. Debe equilibrar su nueva vida mística con sus responsabilidades escolares y la llegada de Sōjūrō Shizuki.

FECHA DE ESTRENO DE “WITCH ON THE HOLY NIGHT”

“Witch on the Holy Night” se estrenará en cines de Japón en 2026. Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta, se espera que unos meses después también llegue a las salas de cine de Estados Unidos y otros países.

Además de la primera imagen promocional de la nueva película anime de Ufotable, el estudio compartió un avance de 34 segundos en el que aparecen los dos personajes principales y la mansión que constituye el eje central de la historia.

LOS PERSONAJES PRINCIPALES DE “WITCH ON THE HOLY NIGHT”

Aoko Aozaki

Alice Kuonji

Soujuurou Shizuki

Touko Aozaki

Lugh Beowulf

El afiche de la película anime "Witch on the Holy Night", que promete imágenes de alta calidad (Foto: Ufotable)

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