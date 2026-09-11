Si eres de los que ya disfrutó de todo lo que ofrece el universo anime “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” y anda buscando el próximo proyecto del estudio que lo hizo posible, hay un título que claramente te va a interesar. Y es que Ufotable, la compañía detrás de la franquicia anime protagonizada por Tanjiro Kamado, tiene entre manos una nueva película, llamada “Witch on the Holy Night”. Y si bien la producción ya tenía fecha de estreno confirmada en Japón, se ha sumado algo que muchos esperaban: un calendario de lanzamiento internacional.

Vale precisar que “Witch on the Holy Night” es la adaptación cinematográfica de la novela visual homónima de TYPE-MOON escrita por Kinoko Nasu, el autor detrás de “Fate” y “Tsukihime”.

Además, se ha anunciado que su distribución fuera de Japón queda en manos de Crunchyroll junto a Sony Pictures Entertainment, lo que ya adelanta que apunta a llegar a bastantes territorios fuera del mercado japonés.

¿DE QUÉ TRATA “WITCH ON THE HOLY NIGHT”?

Tal como revela la web oficial de la cinta, la historia de “Witch on the Holy Night” sigue a Aoko Aozaki, una chica de secundaria que—en realidad—es una maga todavía en entrenamiento.

Resulta que ella vive junto a su compañera Alice Kuonji, también bruja, mientras ambas intentan mantener en secreto su verdadera naturaleza.

Sin embargo, ese equilibrio se rompe cuando un chico llamado Sojuro Shizuki termina enredado en su mundo mágico casi sin querer.

MIRA EL TRÁILER DE “WITCH ON THE HOLY NIGHT”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “WITCH ON THE HOLY NIGHT” A NIVEL INTERNACIONAL?

La película “Witch on the Holy Night” llegará a los cines fuera de Japón desde enero del 2027.

Asimismo, se espera que el filme se proyecte en japonés con subtítulos y también en versión doblada en estos territorios.

Calendario de estreno de “Witch on the Holy Night” :

Fecha Territorios 20 de noviembre del 2026 Japón (estreno original) 21 de enero del 2027 Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos 26 de enero del 2027 Austria, Alemania, Suiza (zona alemana) 27 de enero del 2027 Francia, Bélgica, Suiza (zona francesa) 28 de enero del 2027 México, Brasil, Chile, Centroamérica, Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, Italia, Dinamarca, Países Bajos, Noruega, Portugal, Suiza (zona italiana), Australia, Nueva Zelanda 29 de enero del 2027 Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Finlandia, Polonia, Suecia, India 5 de febrero del 2027 España, Kazajistán

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE VOCES DE “WITCH ON THE HOLY NIGHT”?

El elenco principal de “Witch on the Holy Night” ya le había dado voz a los personajes en la versión remasterizada de la novela visual lanzada en el 2022. Los intérpretes que lo conforman son:

Haruka Tomatsu como Aoko Aozaki

como Aoko Aozaki Kana Hanazawa como Alice Kuonji

como Alice Kuonji Yusuke Kobayashi como Sojuro Shizuki

¿QUÉ RELACIÓN TIENE “WITCH ON THE HOLY NIGHT” CON EL UNIVERSO TYPE-MOON?

Es importante señalar que “Witch on the Holy Night” funciona como precuela dentro de la cronología de TYPE-MOON, dado que su historia se ubica antes de los eventos de “Tsukihime”.

Lo cierto es que profundiza en el pasado de Aoko Aozaki, quien más adelante se convierte en la maestra de Shiki Tohno, protagonista de esa otra obra.

Por si fuera poco, el título se conecta también con “The Garden of Sinners”, otra saga de TYPE-MOON adaptada por Ufotable, a través de Touko Aozaki, la hermana mayor de Aoko y personaje central de aquella producción.

El póster de "Witch on the Holy Night", película que narra la historia de la arrogante aprendiz de maga Aoko Aozaki y la misteriosa Alice Kuonji en los años 80's (Foto: Ufotable)

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