“Con amor, Meghan: Especial de Navidad” (en su idioma original: "With Love, Meghan: Holiday Celebration“) es uno de los lanzamientos más llamativos de la temporada navideña de Netflix. Y es que supone la primera vez que Meghan Markle, la famosa duquesa de Sussex, nos permite acercarnos a sus celebraciones de fin de año... con invitados especiales acordes a la ocasión. Así, ¿te gustaría sumar la producción a tu lista de visualizaciones? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Vale precisar que este especial de Netflix está dirigido por Michael Steed, reconocido también por su trabajo en el documental "Polo" y algunos episodios de “My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman”.

Además, el título se desarrolla a lo largo de 57 minutos de metraje, tiempo en el que se combina cocina, decoración y otros ingredientes infaltables en las celebraciones navideñas.

¿DE QUÉ TRATA “CON AMOR, MEGHAN: ESPECIAL DE NAVIDAD”?

En “Con amor, Meghan: Especial de Navidad”, Meghan Markle abre las puertas de su casa en Montecito, California, para mostrar cómo vive las fiestas de fin de año.

En ese sentido, alejándose del formato documental para centrarse en el de estilo de vida (’lifestyle’), la duquesa comparte consejos prácticos sobre la preparación banquetes, la elaboración de regalos personalizados y más.​

De esta manera, podemos verla seleccionando el árbol de Navidad, creando coronas festivas y celebrando las tradiciones existentes en su hogar (a la vez que suma otras nuevas).

Todo esto con invitados especiales que prometen sumergirse en la magia navideña que tanto ama su anfitriona.

MIRA EL TRÁILER DE “CON AMOR, MEGHAN: ESPECIAL DE NAVIDAD”

¿QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE “CON AMOR, MEGHAN: ESPECIAL DE NAVIDAD”?

A continuación, repasa la lista de invitados que participan en “Con amor, Meghan: Especial de Navidad”:

El Príncipe Harry , duque de Sussex y esposo de Meghan

, duque de Sussex y esposo de Meghan Naomi Osaka , tenista profesional

, tenista profesional Tom Colicchio , reconocido chef y juez de “Top Chef”

, reconocido chef y juez de “Top Chef” Will Guidara , autor experto en hospitalidad

, autor experto en hospitalidad Kelly McKee Zajfen , filántropa y mejor amiga de Meghan

, filántropa y mejor amiga de Meghan Lindsay Roth, productora y amiga cercana de Meghan

¿CÓMO VER “CON AMOR, MEGHAN: ESPECIAL DE NAVIDAD”?

“Con amor, Meghan: Especial de Navidad” se estrena de manera exclusiva en Netflix el miércoles 3 de diciembre del 2025.​

Por lo tanto, al ser una producción original de la plataforma, es necesario contar con una suscripción activa al servicio de streaming para poder verla sin problemas.

En Estados Unidos, ten en cuenta que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

El póster de "Con amor, Meghan: Especial de Navidad", producción dirigida por Michael Steed que se desarrolla a lo largo de 57 minutos de metraje (Foto: Netflix)

