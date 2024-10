Los hermanos Russo regresaron. Justin Russo (David Henrie) y su hermana Alex (Selena Gomez) se vuelven a ver en “Wizards Beyond Waverly Place”, también conocida como “Los hechiceros más allá de Waverly Place” y “Vuelven los Magos de Waverly Place”, spin-off y secuela de la serie, creada por Todd J. Greenwald y que se emitió en Disney Channel durante cuatro temporadas entre octubre de 2007 y enero de 2012. ¿Quiénes forman parte del elenco? ¿Qué actores originales reaparecen en la nueva producción?

Aunque lleva mucho tiempo alejado del mundo mágico y enfocado en su familia, Justin debe retomar la mentoría cuando Alex se presenta con Billie, una joven y poderosa maga que es enviada a vivir en el mundo mortal. Justin debe ayudarla a controlar sus poderes.

Además de David Henrie y Selena Gomez, que solo tendrá breves apariciones, Janice LeAnn Brown, Mimi Gianopulos, Alkaio Thiele, Max Matenko, Taylor Cora, Maria Canals-Barrera, David DeLuise y Jake T. Austin conforman el elenco de “Wizards Beyond Waverly Place”, creada por Jed Elinoff y Scott Thomas, y dirigida por Andy Fickman.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “WIZARDS BEYOND WAVERLY PLACE”

1. David Henrie como Justin Russo

David Henrie, recordado por interpretar al hijo de Ted Mosby en " How I Met Your Mother” y por películas como “Little Boy” y “Walt Before Mickey”, vuelve a dar vida a Justin Russo, quien está casado con Giada Russo y tiene dos hijos. Vive una vida normal sin magia y es subdirector de una escuela.

David Henrie regresa como Justin Russo, el esposo de Giada y padre de dos hijos, en la serie "Wizards Beyond Waverly Place" (Foto: Disney+)

2. Janice LeAnn Brown como Billie

Janice LeAnn Brown, que apareció en “Black-Ish”, “Muppet Babies: Play Date” y “Euphoria” , donde interpreta la versión más joven de Rue de Zendaya, asume el rol de Billie, una joven y poderosa maga en entrenamiento que necesita ayuda para controlar sus poderes.

Janice LeAnn Brown asume el rol de Billie, una poderosa y joven maga que necesita asesoría, en la serie "Wizards Beyond Waverly Place" (Foto: Disney+)

3. Mimi Gianopulos como Giada Russo

Mimi Gianopulos, que apareció en “What to Expect When You’re Expecting”, “The Wine of Summer”, “The Wedding Ringer”, “Lily & Kat”, “Get a Job” y “The Knight Before Christmas”, interpreta a Giada Russo, la esposa de Justin que es periodista de investigación.

Mimi Gianopulos interpreta a Giada Russo, la esposa de Justin, en la serie "Wizards Beyond Waverly Place" (Foto: Disney+)

4. Alkaio Thiele como Roman Russo

Alkaio Thiele, que prestó su voz a Peter Parker en “Spider-Man and His Amazing Friends”, es el encargado de dar vida a Roman Russo en “Wizards Beyond Waverly Place”. Se trata del hijo mayor de Justin y Giada.

Alkaio Thiele interpreta a Roman Russo, el hijo mayor de Justin, en la serie "Wizards Beyond Waverly Place" (Foto: Disney+)

5. Max Matenko como Milo Russo

Max Matenko, quien tuvo un papel recurrente como Simon en “Platonic” y apareció en “General Hospital” y “This Is Us”, asume el papel de Milo Russo, el hijo menor de Justin y Giada. Se caracteriza por ser atlético e imaginativo.

Max Matenko da vida a Milo Russo, el hijo menor de Justin, en la serie "Wizards Beyond Waverly Place" (Foto: Disney+)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Wizards Beyond Waverly Place”:

Taylor Cora como Winter

Selena Gomez como Alex Russo

Maria Canals-Barrera como Theresa Russo

David DeLuise como Jerry Russo

Jake T. Austin como Max Russo

¿DE QUÉ TRATA “WIZARDS BEYOND WAVERLY PLACE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Wizards Beyond Waverly Place”, “la serie sigue a un Justin Russo adulto, que ha elegido llevar una vida mortal normal con su familia, Giada, Roman y Milo.

Cuando Alex, la hermana de Justin, lleva a Billie a su casa en busca de ayuda, Justin se da cuenta de que debe desempolvar sus habilidades mágicas para ser mentor del mago en formación y al mismo tiempo hacer malabarismos con sus responsabilidades cotidianas y salvaguardar el futuro del Mundo Mágico”.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “WIZARDS BEYOND WAVERLY PLACE”?

Los dos primeros episodios de “Wizards Beyond Waverly Place” se estrenaron en Disney Channel el 29 de octubre de 2024 a las 8 p. m., hora del Este de Estados Unidos. Mientras que a Disney+ llegarán el 30 de octubre a las 12 a. m., hora del Pacífico de EE. UU.