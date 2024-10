“Wizards Beyond Waverly Place” marca el regreso de David Henrie y Selena Gomez como Justin y Alex Russo, respectivamente. Este nuevo spin-off, creado por Jed Elinoff y Scott Thomas, no solo rinde homenaje a “Wizards of Waverly Place”, sino que también presenta a los personajes en una nueva etapa de sus vidas.

La serie “Wizards of Waverly Place” se convirtió en un fenómeno cultural durante su emisión en Disney Channel, capturando la atención de los adolescentes con sus divertidas tramas y personajes entrañables. Con un enfoque en la familia y la amistad, el programa logró conectar con su audiencia de una manera única, creando un fuerte vínculo entre los personajes y espectadores.

La historia giraba en torno a Justin, Alex y su hermano menor, Max, quienes competían por el título de Mago de la Familia en un entorno lleno de desafíos mágicos y lecciones de vida. La serie combinaba humor, aventura y momentos emotivos, lo que le valió varios premios y una base de fans leales. Ahora, 15 años después vuelve a pantallas a través de un nuevo título y una historia igual de novedosa.

Justin (David Henrie) y Alex Russo (Selena Gomez) en “Los hechiceros de Waverly Place” en 2009 (Foto: Disney Channel)

¿CUÁNTOS AÑOS TIENEN AHORA JUSTIN Y ALEX RUSSO?

La primera temporada de “Wizards Beyond Waverly Place” consta de 10 episodios y el Disney Channel para luego llegar a Disney+ . Esta secuela se sitúa 15 años después de los eventos del final de la serie original, donde los personajes han evolucionado y cambiado. En este contexto, es interesante explorar las edades de Justin y Alex en esta nueva entrega y conocer qué tan adultos están.

“Wizards Beyond Waverly Place” empieza justo cuando Justin Russo está cumpliendo 34 años, lo que coincide con la edad real de David Henrie (el actor) durante la filmación. Esto significa que el personaje ha pasado de ser un adolescente a un adulto con responsabilidades, lo que ofrece un nuevo matiz a su desarrollo. Ahora se desempeña como subdirector de una escuela mortal en Staten Island, lo que indica un cambio significativo en su vida profesional.

Por su parte, Alex Russo, interpretada por Selena Gomez, tiene aproximadamente 32 años en la serie, ya que es dos años más joven que su hermano. Aunque su personaje sigue siendo una maga, ha crecido y madurado desde los días de su infancia, enfrentando nuevos retos y responsabilidades. Su evolución promete ofrecer una mezcla de nostalgia y frescura para los fanáticos de la serie original, aunque no sea alguien que aparezca con frecuencia.

La serie original dejó una huella imborrable en la cultura pop, y su continuación ofrece una oportunidad para que los antiguos fans redescubran a sus personajes favoritos mientras se presentan a nuevas audiencias. La mezcla de comedia, fantasía y el crecimiento personal de los personajes promete mantener a los espectadores enganchados.