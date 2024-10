“Wizards Beyond Waverly Place”, también conocida como “Los hechiceros más allá de Waverly Place”, se estrenó el 29 de octubre de 2024 en Disney Channel y un día después llegó a Disney+, al menos en Estados Unidos. Tras el regreso de Justin (David Henrie) y su hermana Alex (Selena Gomez), los fanáticos de la historia se preguntan si el resto de la familia Russo también será parte del proyecto. ¿Jake T. Austin volverá a interpretar a Max Russo?

El spin-off y secuela de la serie, creada por Todd J. Greenwald y que se emitió en Disney Channel durante cuatro temporadas entre octubre de 2007 y enero de 2012, sigue a un Justin Russo adulto, que ha elegido llevar una vida mortal normal con su familia, Giada, Roman y Milo. Pero su hermana se presenta con una joven maga llamada Billie (Janice LeAnn Brown) y le pide que se convierta en su mentor.

Max Russo (Jake T. Austin) no ha aparecido en los primeros episodios de “Wizards Beyond Waverly Place”. No obstante, es mencionado por Billie, quien tras aparecer con Alex en la puerta de Justin, pregunta si él es el hermano “multimillonario” que es dueño de todas las tiendas de sándwiches.

Esto coincide con el final de la serie original, donde Alex y Justin conservaron sus poderes, mientras que Max heredó la Waverly Sub Station. “Entonces, ¿Alex y Justin se convierten en magos y yo me quedo con la Subestación familiar?”, le preguntó a su padre. “¡Eso es genial!”.

Justin (David Henrie), Max (Jake T. Austin) y Alex Russo (Selena Gomez) en la serie "Wizards of Waverly Place" (Foto: Disney Channel)

MAX RUSSO, ¿APARECERÁ EN “WIZARDS BEYOND WAVERLY PLACE”?

Aunque aún no se ha confirmado el regreso de Jake T. Austin como Max Russo, tampoco se ha descartado. De hecho, en enero de 2024, David Henrie, quien también es productor ejecutivo de “Wizards Beyond Waverly Place”, respondió a las dudas de los fans sobre el regreso del elenco original. “Definitivamente planeamos traer de regreso al elenco original para el orden de la serie”, escribió en sus redes sociales.

Por su parte, Selena Gómez señaló que mantiene una amistad a lo largo de los años con su hermano pequeño en la pantalla. “Jake, ¿por qué nunca respondes mis mensajes de texto?”, bromeó en un video de Vanity Fair de septiembre de 2024.

Jake T. Austin contó en una entrevista con la revista Flaunt en febrero de 2019 que, recuerda con cariño su tiempo en la “Wizards of Waverly Place”. “Fue una experiencia de aprendizaje enorme poder participar en un programa innovador y de tanto éxito a una edad tan temprana. Probablemente, una de las experiencias más educativas de mi vida”.

¿Qué pasó con Jake T. Austin?

Después de protagonizar la serie de Disney, Jake T. Austin se unió al elenco de “The Fosters” en las dos temporadas, sin embargo, en 2015, decidió alejarse de Hollywood. Había “perdido de vista quién era yo como persona”, confesó.

Tras una temporada, el actor de 29 años regresó a la actuación en películas como “The Emoji Movie” y “Adverse”. ¿También es parte de “Wizards Beyond Waverly Place”?

Aún no se ha confirmado que Jake T. Austin volverá como Max Russo en la secuela de "Wizards of Waverly Place" (Foto: Disney Channel)