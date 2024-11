“Wizards Beyond Waverly Place” se centra en Justin Russo (David Henrie) y su nueva estudiante Billie (Janice LeAnn Brown), una joven y poderosa maga que es enviada a vivir en el mundo mortal. Alex (Selena Gomez) también tiene una participación especial en “Los hechiceros más allá de Waverly Place”, pero el resto de los Russo aún no aparecen en la serie de Disney y no todos han sido confirmados. ¿Qué pasó con cada miembro de la familia?

El spin-off y secuela de la serie, creada por Todd J. Greenwald y que se emitió en Disney Channel durante cuatro temporadas entre octubre de 2007 y enero de 2012, se estrenó el 29 de octubre en Disney Channel, aunque también está disponible en Disney+. Además cuenta con las actuaciones de Mimi Gianopulos, Alkaio Thiele, Max Matenko y Taylor Cora.

“Wizards Beyond Waverly Place”, también conocida como “Vuelven los Magos de Waverly Place”, confirmó el regreso de David DeLuise como Jerry Russo y Maria Canals-Barrera como Theresa Russo. Pero ¿qué sucederá con Max (Jake T. Austin)?

¿QUÉ PASÓ CON CADA MIEMBRO DE LA FAMILIA RUSSO?

1. Justin Russo (David Henrie)

Justin se alejó del mundo mágico y formó una familia con Giada (Mimi Gianopulos), con quien tiene dos hijos: Roman (Alkaio Thiele) y Milo (Max Matenko). Tras ser el director más joven de Wiz Tech, se convirtió en el subdirector de una escuela secundaria, algo que le cuenta a Billie al conocerla.

Justin (David Henrie) se convierte en mentor de Billie (Janice LeAnn Brown) en la serie "Wizards Beyond Waverly Place" (Foto: Disney+)

2. Alex Russo (Selena Gomez)

En los primeros episodios de “Wizards Beyond Waverly Place”, Alex se presenta ante su hermano Justin y le pide que se encargue de la mentoría de una joven y rebelde maga. Además, se revela que es parte del tribunal de magos, es decir, debe mantener el orden en la comunidad mágica y hacer cumplir las leyes mágicas.

Justin (David Henrie) se reencuentra con su hermana Alex (Selena Gomez) en la serie "Wizards Beyond Waverly Place" (Foto: Disney+)

3. Max Russo (Jake T. Austin)

Max aún no aparecido en la nueva serie, pero gracias a una pregunta de Billie descubrimos que es millonario y dueño de una cadena de sándwiches, lo que tiene sentido, ya que Max heredó la Waverly Sub Station.

Jake T. Austin, ¿¿volverá como Max Russo en la serie “Wizards Beyond Waverly Place”? (Foto: Disney Channel)

4. Jerry Russo (David DeLuise) y Theresa Russo (Maria Canals-Barrera)

Jerry y Theresa Russo dejaron la estación de sándwiches en manos de Max, pero aún no se conoce qué sucedió con ellos exactamente. David DeLuise aparecerá en los próximos episodios, así que pronto conoceremos lo que ha sucedido con ellos tras el final de “Wizards of Waverly Place”.

Theresa Russo (Maria Canals-Barrera) y Jerry Russo (David DeLuise) aún no aparecen en “Wizards Beyond Waverly Place” (Foto: Disney Channel)