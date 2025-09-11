“Wizards Beyond Waverly Place” regresa con una segunda temporada luego de que Roman (Alkaio Thiele) y Milo Russo (Max Matenko) obtuvieron sus poderes mágicos al final de la primera entrega de la secuela de Disney desarrollada por Jed Elinoff y Scott Thomas. En los nuevos episodios, Justin (David Henrie) tiene la tarea de entrenar a sus hijos y a Billie (Janice LeAnn Brown) para la Competición Familiar de Magos, lo que aumenta la atención en la familia. Además, surge una nueva amenaza.

“Estoy abrumado por todo el cariño que ha despertado la serie y listo para seguir sirviendo a esta nueva generación de fans de los Wizards con más magia de Russo, ¡mientras sigo enviando un fuerte abrazo al fan original! Nos esperan muchísimas sorpresas en esta segunda temporada. ¡Será una gran sorpresa, así que estén atentos!”, declaró David Henrie.

David Henrie, Janice LeAnn Brown, Alkaio Thiele, Max Matenko, Taylor Cora, Mimi Gianopulos y Selena Gomez son los actores que regresan en la segunda temporada de “Wizards Beyond Waverly Place”. A ellos se suman Freya Skye, Harvey Guillén, Tobias Jelinek, Recker Eans, Kirsten Vangsness, Patrick Bristow y Eleanor Sweeney. Entonces, ¿quién es quién en la serie de Disney?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 “WIZARDS BEYOND WAVERLY PLACE”

1. Janice LeAnn Brown como Billie

Janice LeAnn Brown, recordada por interpreta la versión más joven de Rue (Zendaya) en “Euphoria” y por producciones como “Black-Ish”, “Muppet Babies: Play Date”, da vida a Billie, una joven y poderosa maga en entrenamiento que tiene a Justin como maestro. En los nuevos episodios, lidia con el hecho de que ser parte de la familia Russo podría ser más complicado de lo que pensaba.

Alkaio Thiele regresa como Roman Russo y Janice LeAnn Brown regresa como Billie en la temporada 2 de "Wizards Beyond Waverly Place" (Foto: Disney Channel)

2. Alkaio Thiele como Roman Russo

Alkaio Thiele, que prestó su voz a Peter Parker en “Spider-Man and His Amazing Friends”, retoma el rol de Roman Russo, el hijo mayor de Justin y Giada. Ahora que tiene poderes, se prepara para ganar la competencia de magia y convertirse en el mago de la familia.

Alkaio Thiele asume el papel de Roman Russo el hijo mayor de Justin, en la temporada 2 de "Wizards Beyond Waverly Place" (Foto: Disney Channel)

3. Max Matenko como Milo Russo

Max Matenko, quien tuvo un papel recurrente como Simon en “Platonic” y apareció en “General Hospital” y “This Is Us”, vuelve a interpretar a Milo Russo en la segunda temporada de “Wizards Beyond Waverly Place”. Se trata del hijo menor de Justin y Giada, y al igual que su hermano quiere ganar la competencia.

Max Matenko da vida a Milo Russo, el hijo menor de Justin, en la temporada 2 de "Wizards Beyond Waverly Place" (Foto: Disney Channel)

4. David Henrie como Justin Russo

David Henrie, quien dio vida al hijo de Ted Mosby en “How I Met Your Mother” y participó en películas como “Little Boy” y “Walt Before Mickey”, interpreta a Justin Russo, quien en los nuevos episodios, también debe preparar a sus dos hijos para la competencia de magia, al igual que a Billie, quien es una Russo honoraria.

David Henrie vuelve a interpretar a Justin Russo, quien ahora tiene tres estudiantes, en la temporada 2 de "Wizards Beyond Waverly Place" (Foto: Disney Channel)

5. Mimi Gianopulos como Giada Russo

Mimi Gianopulos, que fue parte de “What to Expect When You’re Expecting”, “The Wine of Summer”, “The Wedding Ringer”, “Lily & Kat”, “Get a Job” y “The Knight Before Christmas”, retoma el papel de Giada Russo, la esposa de Justin y madre de Roman y Milo. Ella es una periodista de investigación.

Mimi Gianopulos da vida a Giada Russo y David Henrie da vida a Justin Russo en la temporada 2 de "Wizards Beyond Waverly Place" (Foto: Disney Channel)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la temporada 2 de “Wizards Beyond Waverly Place”:

Taylor Cora como Winter

Kirsten Vangsness como el Ministro Bigelow McFigglehorn

Patrick Bristow como Wizardpedia/Wiz M.D.

Selena Gomez como Alex Russo

Maria Canals-Barrera como Theresa Russo

David DeLuise como Jerry Russo

Bill Chott como Mr. Laritate

Sean Whalen como Mantooth

Amanda Tepe

Harvey Guillén como Gossip Stone

Freya Skye como Piper

Tobias Jelinek como Lord Morsus

Recker Eans como Quentin

Eleanor Sweeney como Bella Bianchi

Kirsten Vangsness como Bigelow McFigglehorn

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 “WIZARDS BEYOND WAVERLY PLACE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Disney, “en la segunda temporada de ‘Wizards Beyond Waverly Place’, Billie lidia con la realidad de que ser parte de la familia Russo podría ser más complicado de lo que pensaba, especialmente ahora que no es la única maga en la casa.

Gracias a los nuevos poderes mágicos de Roman y Milo, Justin ahora tiene la tarea de entrenar a tres jóvenes magos para la Competición Familiar de Magos. A medida que aumenta la tensión dentro y fuera de la familia, surge una nueva y misteriosa amenaza que podría desestabilizar a los Russo para siempre.”

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 “WIZARDS BEYOND WAVERLY PLACE”?

Los dos primeros episodios de la temporada 2 de “Wizards Beyond Waverly Place” se estrenan el viernes 12 de septiembre de 2025 en Disney Channel a las 7 p. m., hora del Este en Estados Unidos.

Mientras que los nuevos capítulos de “Los hechiceros más allá de Waverly Place” llegarán a Disney+ a partir del miércoles 8 de octubre.

