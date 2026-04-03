“Wizards Beyond Waverly Place” (“Los hechiceros más allá de Waverly Place”) ya se prepara para su despedida. Y es que se ha revelado que la serie de Disney+ concluirá definitivamente con su temporada 3, la cual se compone de tan solo cuatro episodios y trae consigo a la estrella Selena Gomez en su debut como directora del capítulo inicial. Así, ¿te gustaría saber más al respecto? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que este spin-off de “Los hechiceros de Waverly Place” retomó la historia de los Russo desde la mirada de Billie (Janice LeAnn Brown), una joven bruja que entra en contacto con Justin (David Henrie), ahora convertido en un padre de familia que dejó la magia atrás y vive una vida “normal”.

De esta manera, la serie mezcla la nostalgia de quienes crecieron con la ficción original con una trama pensada para una nueva generación de fans.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Wizards Beyond Waverly Place 2”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA FINAL DE “WIZARDS BEYOND WAVERLY PLACE”?

El pasado jueves 2 de abril, Disney confirmó que la tercera entrega de la producción, que funcionará como cierre del show televisivo, se estrenará en el verano estadounidense del 2026. Es decir, entre junio y septiembre de este año, según el calendario del hemisferio norte.

Cabe resaltar que el rodaje está programado para arrancar durante la segunda semana de abril, lo que le daría el tiempo necesario al equipo detrás de cámaras de concluir su trabajo hasta el periodo de lanzamiento definido.

David Henrie y Selena Gomez en el detrás de cámaras de la serie "Wizards Beyond Waverly Place" (Foto: Disney Branded Television)

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “WIZARDS BEYOND WAVERLY PLACE”?

La temporada 3 de “Wizards Beyond Waverly Place” retoma la historia tras el final de la segunda entrega de la ficción, el cual dejó a muchos con la sensación de que Alex (Selena Gomez) había “muerto” o se había sacrificado.

En estas circunstancias, Billie deberá seguir lidiando con la pérdida y tendrá como meta encontrar alguna forma de traer de vuelta a su madre.

En paralelo, el resto de la familia se embarcará en su propia búsqueda para localizar a Alex, lo que devuelve a los Russo a un punto de unión: por primera vez en mucho tiempo, todos están apuntando hacia el mismo objetivo.

¿QUÉ PAPEL TENDRÁ SELENA GOMEZ EN LA TEMPORADA 3 DE “WIZARDS BEYOND WAVERLY PLACE”?

Selena Gomez llega a la temporada final de “Wizards Beyond Waverly Place” con un triple rol: se mantiene como productora ejecutiva, vuelve a interpretar a Alex Russo y, por primera vez en este spin-off, también se sienta en la silla de dirección para el episodio que abre la entrega.

Así, todo parece indicar que la artista se alista para la despedida definitiva del personaje que marcó a toda una generación de espectadores de Disney Channel.

Y tú, ¿ya estás listo para decirle adiós?

"Wizards Beyond Waverly Place" es una serie que explora géneros como la comedia, el drama y la fantasía a lo largo de su trama (Foto: Disney Branded Television)

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