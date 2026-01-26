“Wonder Man” es la serie de Marvel Studios que llega a Disney+ este martes 27 de enero del 2026 con un enfoque distinto al típico show de superhéroes. Y es que, a diferencia de otros títulos relacionados, esta producción combina sátira y metaficción con una reflexión sobre la industria de Hollywood. Así, ¿te gustaría saber quiénes conforman el reparto de este peculiar show televisivo? Pues, aquí te traigo la guía completa del elenco con todos sus actores y personajes. ¡Conócelos en las siguientes líneas!

Vale precisar que la ficción, creada por Destin Daniel Cretton y Andrew Guest, se centra en un aspirante a actor que lucha por conseguir el papel protagónico en un remake cinematográfico del superhéroe Wonder Man.

Durante este proceso, su camino se cruza con un intérprete venido a menos, quien intenta recuperar su relevancia tras un escándalo.

Antes de continuar, mira el tráiler de la serie que forma parte de la Fase 6 del Universo cinematográfico de Marvel (MCU):

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “WONDER MAN”?

1. Yahya Abdul-Mateen II como Simon Williams / Wonder Man

Para saber quién es quién en “Wonder Man”, empiezo la lista con el protagonista: Simon Williams. Él es un aspirante a actor que, en secreto, posee superpoderes.

Resulta que Williams oculta sus habilidades porque son menospreciadas debido a una normativa ficticia que prohíbe a los superhéroes trabajar en la versión de Hollywood del MCU.

El actor que lo interpreta es Yahya Abdul-Mateen II, reconocido por su trabajo previo en “Watchmen”, “Aquaman”, “Aquaman y el reino perdido”, “Matrix Resurrections” y “The Handmaid’s Tale”.

Cabe resaltar que Kameron J. Meadows le da vida a un joven Simon en escenas de flashback.

Yahya Abdul-Mateen II como Simon Williams en una escena de la serie "Wonder Man" (Foto: Marvel Studios / Disney+)

2. Ben Kingsley como Trevor Slattery

Trevor Slattery es un actor fracasado que, previamente, se hizo pasar por el Mandarín en “Iron Man 3” (2013) y luego fue secuestrado por la organización de los Diez Anillos, convirtiéndose en el “bufón” de la corte de Xu Wenwu en “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” (2021).

En “Wonder Man”, él regresa a Hollywood para buscar una segunda oportunidad como intérprete.

La estrella que vuelve a asumir este rol es Ben Kingsley, ganador del Premio Oscar gracias a “Gandhi”. Además, se ha lucido en títulos como “Schindler’s List“, ”Shutter Island” y “A.I. Artificial Intelligence“.

Ben Kingsley como Trevor Slattery en una escena de la serie "Wonder Man" (Foto: Marvel Studios / Disney+)

3. X Mayo como Janelle Jackson

Janelle Jackson, por su parte, es la agente de Simon y quien puede decirle verdades incómodas a su cliente porque realmente cree en su talento.

X Mayo, cuyo nombre completo es Xochitl Gabriela Mayo, es la actriz que le da vida a este personaje.

Ella también integra los elencos de “Please Don’t Destroy: The Treasure of Foggy Mountain“, ”The Blackening” y “American Auto“.

X Mayo como Janelle Jackson en una escena de la serie "Wonder Man" (Foto: Marvel Studios / Disney+)

4. Zlatko Burić como Von Kovak

Por otro lado, Von Kovak es el célebre director a cargo de la nueva versión de “Wonder Man” y que se presenta como una combinación de los cineastas Werner Herzog, Krzysztof Kieślowski, Paul Thomas Anderson y Christopher Nolan.

El intérprete que se pone en la piel del personaje es el croata-danés Zlatko Burić, famoso por su participación en la trilogía “Pusher”, “Triangle of Sadness” y “Wolfs“.

Zlatko Burić como Von Kovak en una escena de la serie "Wonder Man" (Foto: Marvel Studios / Disney+)

Otros actores y personajes de “Wonder Man” (2026):

5. Arian Moayed como P. Cleary , un agente del Departamento de Control de Daños (DODC) que tiene sus ojos puestos en Simon Williams

, un agente del Departamento de Control de Daños (DODC) que tiene sus ojos puestos en Simon Williams 6. Demetrius Grosse como Eric Williams / Grim Reaper , el hermano mayor de Simon

, el hermano mayor de Simon 7. Ed Harris como Neal Saroyan , un agente de Hollywood

, un agente de Hollywood 8. Shola Adewusi como Martha Williams , la madre de Simon y Eric

, la madre de Simon y Eric 9. Béchir Sylvain como Sanford Williams , el padre de Simon y Eric

, el padre de Simon y Eric 10. Olivia Thirlby como Vivian , la exnovia de Simon

, la exnovia de Simon 11. Byron Bowers como DeMarr Davis / Doorman , un superhéroe mutante con capacidades de teletransportación únicas

, un superhéroe mutante con capacidades de teletransportación únicas 12. Joe Pantoliano como él mismo

como él mismo 13. Josh Gad como una versión extremadamente famosa de sí mismo

una versión extremadamente famosa de sí mismo 14. Juliette Ortega como Melanie

como Melanie 15. Mario Lopez como él mismo

como él mismo 16. Lauren Glazier

17. Manny McCord

18. Simon Templeman

19. Dane Larsen

20. Phumzile Sitole

21. Jere Burns

22. Charlotte Ross

23. Torrey Vogel

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí