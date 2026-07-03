Si estás disfrutando de la temporada 2 de la serie animada “X-Men ’97” en Disney+, seguro ya notaste que el elenco de mutantes sigue creciendo. Y es que, en medio de la batalla contra Apocalipsis, apareció un personaje que no todos ubican de inmediato, pese a que lleva décadas en los cómics de Marvel: ni más ni menos que Psylocke. Así, si quieres saber quién es esta telépata de cabello morado, de dónde viene y qué papel está jugando en la nueva etapa de la producción, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que Psylocke apareció por primera vez en el show televisivo durante el episodio 2 de su segunda entrega, como parte del equipo mutante X-Force, junto a Cable, Ángel (Archangel), Júbilo (Jubilee) y Sunspot.

De esta manera, ella se suma a la historia principal de la nueva tanda de capítulos, en la que los protagonistas originales están dispersos en el tiempo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “X-Men ’97” - Temporada 2:

¿QUIÉN ES PSYLOCKE Y CUÁL ES SU ORIGEN?

Tal como señala el portal oficial de Marvel, Psylocke se llama en realidad Betsy Braddock y apareció por primera vez en el cómic “Captain Britain #8”.

Ella es la hermana gemela de Brian Braddock, conocido como Captain Britain, y proviene de una familia aristocrática con habilidades psíquicas.

Y, eventualmente, tomó el nombre de Psylocke en 1986, cuando se unió a los X-Men.

Cabe resaltar que su historia dio un giro con una trama de intercambio de cuerpos: Betsy terminó ocupando el cuerpo de una mujer de origen japonés llamada Kwannon, y es justo esa versión, con habilidades ninja y trajes ajustados, la que más se popularizó.

¿QUÉ PODERES TIENE PSYLOCKE?

Psylocke es telépata y puede leer mentes, además de extraer información directamente del cerebro de otros personajes.

Asimismo, es capaz de canalizar su energía psíquica en forma de cuchillas de combate, una habilidad que la convierte en una operadora encubierta más cercana al combate cuerpo a cuerpo que otros telépatas del universo “X-Men”, como el profesor Xavier o Jean Grey.

¿QUIÉN LE PONE LA VOZ A PSYLOCKE EN “X-MEN ’97”?

Naoko Mori es la actriz encargada de darle voz en inglés a Psylocke en la temporada 2 de la serie animada.

Ella es conocida por interpretar a Toshiko Sato en “Doctor Who” y en su spin-off “Torchwood”.

Así, reemplaza a Tasha Simms, quien le había dado voz a Psylocke en la serie animada original de los años 90’s.

Previamente, Olivia Munn asumió este rol en la película “X-Men: Apocalypse” (2016). Y, por si fuera poco, hubo una versión de Mei Melançon en “X-Men: The Last Stand” (2006), y una variante encarnada por la doble de acción Ayesha Hussain en “Deadpool & Wolverine” (2024).

Importante: la temporada 2 de “X-Men ’97″ se transmite de manera exclusiva por Disney+, con nuevos episodios cada semana.

Psylocke de la serie animada "X-Men '97" cuenta con la voz original de la actriz Naoko Mori (Foto: Marvel Studios / The Walt Disney Company)

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