Si eres fanático de “Besos, Kitty” (en su idioma original, “XO, Kitty”), seguramente ya maratoneaste los nueve episodios de su tercera temporada, estrenada el 2 de abril en Netflix, y ahora estás ansioso por una nueva entrega, aunque todavía no haya sido confirmada. Pues bien, como terminaste de ver el drama juvenil y te comienza a dar depresión porque ya no verás a Kitty Song-Covey, te dejamos cinco películas de romance adolescente que puedes ver en la plataforma de la N roja.
En la temporada 3, la gran novedad es el esperado reencuentro entre Kitty Song-Covey y su hermana Lara Jean. La trama vuelve a centrarse en la protagonista, quien debe afrontar su último año de estudios. No solo ello, ya que tiene planeado vivir momentos inolvidables con sus amigos, conocer mejor a su familia de Corea y tomar decisiones importantes sobre su futuro.
5 PELÍCULAS DE ROMANCE ADOLESCENTE QUE HAY EN NETFLIX
A continuación, cinco filmes de romance adolescente para disfrutar tras terminar de ver “XO, Kitty 3”:
1. “¡NO ESTÁS INVITADA A MI BAT MITZVÁ!”
Sinopsis que Netflix le da a “¡No estás invitada a mi bat mitzvá!”: “Stacy y Lydia son mejores amigas, y cada una está planeando un bat mitzvá inolvidable…, hasta que un chico muy popular y el drama escolar amenazan con arruinarlo todo”.
- Título original: You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah
- Año: 2023
- Duración: 103 min.
- País: Estados Unidos
- Elenco principal: Idina Menzel, Jackie Sandler y Adam Sandler
- Clic aquí para ver “¡No estás invitada a mi bat mitzvá!”
2. “A MI ALTURA”
Sinopsis que Netflix le da a “A mi altura”: “Jodi está cansada de ir encorvada por la vida y quiere conquistar sus miedos. La adolescencia, el amor y los cambios: ¡con altura!”.
- Título original: Tall Girl
- Año: 2019
- Duración: 102 min.
- País: Estados Unidos
- Elenco principal: Ava Michelle, Griffin Gluck y Sabrina Carpenter
- Clic aquí para ver “A mi altura”
3. “LA CITA PERFECTA”
Sinopsis que Netflix le da a “La cita perfecta”: “Para ganar dinero para la universidad, un chico lanza una app que ofrece sus servicios de novio falso, pero los sentimientos son reales y las cosas no son tan fáciles”.
- Título original: The Perfect Date
- Año: 2019
- Duración: 90 min.
- País: Estados Unidos
- Elenco principal: Noah Centineo, Laura Marano y Camila Mendes
- Clic aquí para ver “La cita perfecta”
4. “SIERRA BURGESS ES UNA LOSER”
Sinopsis que Netflix le da a “Sierra Burgess es una loser”: “Un mensaje enviado por error desata un romance virtual entre una chica lista pero no muy popular y un adorable atleta, que cree que del otro lado hay una bella porrista”.
- Título original: Sierra Burgess Is a Loser
- Año: 2018
- Duración: 105 min.
- País: Estados Unidos
- Elenco principal: Shannon Purser, Kristine Froseth y RJ Cyler
- Clic aquí para ver “Sierra Burgess es una loser”
5. “MODO AVIÓN”
Sinopsis que Netflix le da a “Modo avión”: “Luego de chocar el auto por usar el celular, una influencer debe ir a vivir a la granja de su abuelo para someterse a una ‘desintoxicación digital’”.
- Título original: Modo Avião
- Año: 2020
- Duración: 95 min.
- País: Brasil
- Elenco principal: Larissa Manoela, André Luiz Frambach y Erasmo Carlos
- Clic aquí para ver “Modo avión”
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí