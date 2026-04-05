Si eres fanático de “Besos, Kitty” (en su idioma original, “XO, Kitty”), seguramente ya maratoneaste los nueve episodios de su tercera temporada, estrenada el 2 de abril en Netflix, y ahora estás ansioso por una nueva entrega, aunque todavía no haya sido confirmada. Pues bien, como terminaste de ver el drama juvenil y te comienza a dar depresión porque ya no verás a Kitty Song-Covey, te dejamos cinco películas de romance adolescente que puedes ver en la plataforma de la N roja.

En la temporada 3, la gran novedad es el esperado reencuentro entre Kitty Song-Covey y su hermana Lara Jean. La trama vuelve a centrarse en la protagonista, quien debe afrontar su último año de estudios. No solo ello, ya que tiene planeado vivir momentos inolvidables con sus amigos, conocer mejor a su familia de Corea y tomar decisiones importantes sobre su futuro.

Kitty Song Covey (Anna Cathcart) y Lara Jean (Lana Condor) en la tercera temporada de "XO, Kitty" (Foto: Netflix)

5 PELÍCULAS DE ROMANCE ADOLESCENTE QUE HAY EN NETFLIX

A continuación, cinco filmes de romance adolescente para disfrutar tras terminar de ver “XO, Kitty 3”:

1. “¡NO ESTÁS INVITADA A MI BAT MITZVÁ!”

Sinopsis que Netflix le da a “¡No estás invitada a mi bat mitzvá!”: “Stacy y Lydia son mejores amigas, y cada una está planeando un bat mitzvá inolvidable…, hasta que un chico muy popular y el drama escolar amenazan con arruinarlo todo”.

Título original: You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah

You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah Año: 2023

2023 Duración: 103 min.

103 min. País: Estados Unidos

Estados Unidos Elenco principal: Idina Menzel, Jackie Sandler y Adam Sandler

Idina Menzel, Jackie Sandler y Adam Sandler Clic aquí para ver “¡No estás invitada a mi bat mitzvá!”

2. “A MI ALTURA”

Sinopsis que Netflix le da a “A mi altura”: “Jodi está cansada de ir encorvada por la vida y quiere conquistar sus miedos. La adolescencia, el amor y los cambios: ¡con altura!”.

Título original: Tall Girl

Tall Girl Año: 2019

2019 Duración: 102 min.

102 min. País: Estados Unidos

Estados Unidos Elenco principal: Ava Michelle, Griffin Gluck y Sabrina Carpenter

Ava Michelle, Griffin Gluck y Sabrina Carpenter Clic aquí para ver “A mi altura”

3. “LA CITA PERFECTA”

Sinopsis que Netflix le da a “La cita perfecta”: “Para ganar dinero para la universidad, un chico lanza una app que ofrece sus servicios de novio falso, pero los sentimientos son reales y las cosas no son tan fáciles”.

Título original: The Perfect Date

The Perfect Date Año: 2019

2019 Duración: 90 min.

90 min. País: Estados Unidos

Estados Unidos Elenco principal: Noah Centineo, Laura Marano y Camila Mendes

Noah Centineo, Laura Marano y Camila Mendes Clic aquí para ver “La cita perfecta”

4. “SIERRA BURGESS ES UNA LOSER”

Sinopsis que Netflix le da a “Sierra Burgess es una loser”: “Un mensaje enviado por error desata un romance virtual entre una chica lista pero no muy popular y un adorable atleta, que cree que del otro lado hay una bella porrista”.

Título original: Sierra Burgess Is a Loser

Sierra Burgess Is a Loser Año: 2018

2018 Duración: 105 min.

105 min. País: Estados Unidos

Estados Unidos Elenco principal: Shannon Purser, Kristine Froseth y RJ Cyler

Shannon Purser, Kristine Froseth y RJ Cyler Clic aquí para ver “Sierra Burgess es una loser”

5. “MODO AVIÓN”

Sinopsis que Netflix le da a “Modo avión”: “Luego de chocar el auto por usar el celular, una influencer debe ir a vivir a la granja de su abuelo para someterse a una ‘desintoxicación digital’”.

Título original: Modo Avião

Modo Avião Año: 2020

2020 Duración: 95 min.

95 min. País: Brasil

Brasil Elenco principal: Larissa Manoela, André Luiz Frambach y Erasmo Carlos

Larissa Manoela, André Luiz Frambach y Erasmo Carlos Clic aquí para ver “Modo avión”

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