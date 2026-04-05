Si extrañas a Kitty Song-Covey, mira estas 5 películas de romance adolescente en Netflix (Foto: Netflix)
Si extrañas a Kitty Song-Covey, mira estas 5 películas de romance adolescente en Netflix (Foto: Netflix)
Judith Vicente
Judith Vicente

Si eres fanático de “Besos, Kitty” (en su idioma original, “XO, Kitty”), seguramente ya maratoneaste los nueve episodios de su tercera temporada, estrenada el 2 de abril en Netflix, y ahora estás . Pues bien, como terminaste de ver el drama juvenil y te comienza a dar depresión porque ya no verás a Kitty Song-Covey, te dejamos cinco películas de romance adolescente que puedes ver en la plataforma de la N roja.

En la temporada 3, la gran novedad es el esperado reencuentro entre Kitty Song-Covey y su hermana Lara Jean. La trama vuelve a centrarse en la protagonista, quien debe afrontar su último año de estudios. No solo ello, ya que tiene planeado vivir momentos inolvidables con sus amigos, conocer mejor a su familia de Corea y tomar decisiones importantes sobre su futuro.

Kitty Song Covey (Anna Cathcart) y Lara Jean (Lana Condor) en la tercera temporada de "XO, Kitty" (Foto: Netflix)
Kitty Song Covey (Anna Cathcart) y Lara Jean (Lana Condor) en la tercera temporada de "XO, Kitty" (Foto: Netflix)

5 PELÍCULAS DE ROMANCE ADOLESCENTE QUE HAY EN NETFLIX

A continuación, cinco filmes de romance adolescente para disfrutar tras terminar de ver “XO, Kitty 3”:

1. “¡NO ESTÁS INVITADA A MI BAT MITZVÁ!”

Sinopsis que Netflix le da a “¡No estás invitada a mi bat mitzvá!”: “Stacy y Lydia son mejores amigas, y cada una está planeando un bat mitzvá inolvidable…, hasta que un chico muy popular y el drama escolar amenazan con arruinarlo todo”.

2. “A MI ALTURA”

Sinopsis que Netflix le da a “A mi altura”: “Jodi está cansada de ir encorvada por la vida y quiere conquistar sus miedos. La adolescencia, el amor y los cambios: ¡con altura!”.

3. “LA CITA PERFECTA”

Sinopsis que Netflix le da a “La cita perfecta”: “Para ganar dinero para la universidad, un chico lanza una app que ofrece sus servicios de novio falso, pero los sentimientos son reales y las cosas no son tan fáciles”.

4. “SIERRA BURGESS ES UNA LOSER”

Sinopsis que Netflix le da a “Sierra Burgess es una loser”: “Un mensaje enviado por error desata un romance virtual entre una chica lista pero no muy popular y un adorable atleta, que cree que del otro lado hay una bella porrista”.

5. “MODO AVIÓN”

Sinopsis que Netflix le da a “Modo avión”: “Luego de chocar el auto por usar el celular, una influencer debe ir a vivir a la granja de su abuelo para someterse a una ‘desintoxicación digital’”.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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