La serie “Besos, Kitty” (en su idioma origina: “XO, Kitty”) vuelve con su temporada 3 a Netflix y, esta vez, la gran novedad es el esperado reencuentro entre Kitty Song-Covey (Anna Cathcart) y su hermana Lara Jean, interpretada por Lana Condor. Además, se espera que el spin-off de “To All the Boys I’ve Loved Before” siga expandiendo su universo con nuevos romances, triángulos amorosos y caras conocidas que regresan a la prestigiosa escuela KISS. Así, para que no te pierdas entre tantos nombres, aquí te traigo la guía del elenco de esta tercera entrega. ¡Presta atención!

Vale precisar que la temporada 3 de la producción se estrena el jueves 2 de abril del 2026 y se vuelve a centrar en Kitty, quien debe afrontar su último año de estudios.

En ese sentido, la chica tiene planeado vivir momentos inolvidables con sus amigos, conocer mejor a su familia de Corea y tomar decisiones importantes sobre su futuro.

Sin embargo, unas cuantas sorpresas dan al traste con sus planes, por lo que ella deberá aprender a esperar lo inesperado.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Besos, Kitty 3”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “BESOS, KITTY” - TEMPORADA 3?

1. Anna Cathcart como Kitty Song-Covey

Para saber quién es quién en la tercera entrega de la serie de Netflix, empiezo la lista de actores y personajes con la protagonista: Kitty Song-Covey.

Ella sigue siendo el corazón de la serie, ahora con más experiencia sentimental y nuevos dilemas amorosos que la obligan a madurar.

La estrella que asume este rol es Anna Cathcart, también integrante de los repartos de "Descendants 2″, "Spin" y "Odd Squad“.

Anna Cathcart como Katherine "Kitty" Song Covey en una escena de la tercera temporada de la serie "Besos, Kitty" (Foto: Netflix)

2. Sule Thelwell como Marius

Marius es uno de los nuevos personajes de la historia.

Él está interpretado por Sule Thelwell, a quien también hemos visto en "Saint X" y en el videoclip de “No Woman, No Cry” de Bob Marley.

Sule Thelwell como Marius en una escena de la tercera temporada de la serie "Besos, Kitty" (Foto: Netflix)

3. Hojo Shin como Jiwon Ahn

Hojo Shin, por su parte, vuelve a darle vida a Jiwon Ahn. Sin embargo, en esta temporada, ella ya no es un personaje recurrente: ahora forma parte del elenco principal de la serie.

Previamente, la actriz ha participado en proyectos como “Lily Chan & the Doom Girls”, “La gran apuesta” y “Good People”.

Hojo Shin como Jiwon Ahn en una escena de la tercera temporada de la serie "Besos, Kitty" (Foto: Netflix)

4. Christine Hwang como Gigi

Otro de los nuevos personajes de la producción es Gigi, papel que está a cargo de Christine Hwang.

La artista es reconocida por sus trabajos previos en títulos como “La bestia en mí” y “Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales”.

Christine Hwang como Gigi en una escena de la tercera temporada de la serie "Besos, Kitty" (Foto: Netflix)

5. Lana Condor como Lara Jean Covey

Para alegría de los fans, Lana Condor retoma su rol de Lara Jean Covey en esta entrega, marcando un esperado reencuentro con Anna Cathcart en pantalla.

Y, por supuesto, esta participación especial funciona como un puente directo con las películas de “To All the Boys I’ve Loved Before” y refuerza el vínculo familiar que dio origen al spin-off.

Anna Cathcart como Katherine "Kitty" y Lana Condor como Lara Jean en una escena de la tercera temporada de la serie "Besos, Kitty" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Besos, Kitty” - Temporada 3:

6. Choi Min-yeong como Dae-heon “Dae” Kim , quien continúa siendo una figura importante en KISS.

, quien continúa siendo una figura importante en KISS. 7. Gia Kim como Yuri Han , la heredera del conglomerado Haneul Group.

, la heredera del conglomerado Haneul Group. 8. Sang Heon Lee como Min-ho Moon, quien regresa con su mezcla de arrogancia y vulnerabilidad.

Anna Cathcart como Katherine "Kitty" Song Covey y Sang Heon Lee como Min-ho Moon en una escena de la tercera temporada de la serie "Besos, Kitty" (Foto: Netflix)

9. Anthony Keyvan como Quincy “Q” Shabazian , el mejor amigo de Kitty.

, el mejor amigo de Kitty. 10. Peter Thurnwald como Alex Finnerty Lee , el profesor y figura adulta cercana a los protagonistas.

, el profesor y figura adulta cercana a los protagonistas. 11. Regan Aliyah como Juliana Porter , la exnovia de Yuri Han.

, la exnovia de Yuri Han. 12. Philippe Lee como Young Moon , padre de Min-ho.

, padre de Min-ho. 13. Soy Kim como Yisoo , un nuevo personaje en la ficción.

, un nuevo personaje en la ficción. 14. Sasha Bhasin como Praveena Bhakti

como Praveena Bhakti 15. Michael K. Lee como el profesor Daniel Lee

como el profesor Daniel Lee 16. Jocelyn Shelfo como Madison

como Madison 17. Han Bi Ryu como Eunice

como Eunice 18. Sunny Oh como Mihee Yoon

como Mihee Yoon 19. Joshua Lee como Jin

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