Si eres de los que pensó que ya lo había visto todo con el final de “My Hero Academia” (en su idioma original: “Boku no Hero Academia”), ahora te vas a llevar una sorpresa. Y es que la plataforma Crunchyroll acaba de sumar a su catálogo un nuevo proyecto del universo creado por Kohei Horikoshi y esta vez el protagonismo no es para Deku. Se trata de “I Am a Hero Too”, un cortometraje que cierra, de manera oficial, la adaptación de todo el material original que el autor dejó listo para el anime.

Vale precisar que este especial adapta las últimas páginas que Horikoshi escribió como parte del libro “My Hero Academia: Ultra Age”, publicado en diciembre del 2024.

Así, se integra a la adaptación del capítulo final de la obra, titulado “More”, como parte del cierre completo del anime.

¿DE QUÉ TRATA “I AM A HERO TOO”, EL NUEVO CORTO DE “MY HERO ACADEMIA”?

“I Am a Hero Too” es un cortometraje centrado en Eri, la niña rescatada por Izuku Midoriya y otros héroes durante el arco de Shie Hassaikai.

La historia la muestra como estudiante de instituto persiguiendo su sueño de convertirse en música, en una línea directa con lo que se vio en el episodio especial “More”, donde ya se le veía practicar junto a Kyoka Jiro y Denki Kaminari.

Y, en este nuevo material, Eri debuta en un concierto callejero, mientras apreciamos a un Izuku Midoriya adulto trabajando como héroe con un nuevo traje, además de rostros conocidos de la etapa de UA como All Might, Eraser Head y Present Mic.

MIRA AQUÍ LA PRESENTACIÓN DE ERI EN EL CORTO “I AM A HERO TOO”

¿CÓMO VER “I AM A HERO TOO”?

“I Am a Hero Too” ya está disponible en el catálogo de Crunchyroll a nivel internacional.

Por lo tanto, para disfrutar del corto sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿ES ESTE EL FINAL DEFINITIVO DEL ANIME “MY HERO ACADEMIA”?

Si bien “I Am a Hero Too” marca el cierre de la adaptación del material original de Horikoshi para el anime “My Hero Academia”, todavía no se sabe si habrá contenido adicional más adelante.

Lo que sí está confirmado es que la franquicia sigue viva por otros frentes: hay una película live-action en desarrollo junto a Legendary Entertainment y Toho, con Shunsuke Sato (director del live-action de “Bleach”) a cargo y Jason Fuchs en el guion, además del spin-off animado “My Hero Academia: Vigilantes”, que todavía no revela si tendrá una tercera temporada.

Izuku Midoriya (Deku) es uno de los personajes que aparecen en el corto animado especial titulado "My Hero Academia: I Am a Hero Too" (Foto: Bones Film)

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