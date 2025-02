Después de casi dos años de espera, los fanáticos de “Yellowjackets” finalmente podrán disfrutar de la tercera temporada del drama psicológico creado por Ashley Lyle y Bart Nickerson para Showtime. En los nuevos episodios, el pasado volverá a perseguir a los sobrevivientes. Aunque el el brutal invierno ha quedado atrás, en el presente aún hay varios asuntos por resolver para evitar que sus vidas se desmoronen. ¿Quiénes conforman el elenco de la nueva entrega?

“Creo que la gente se sorprenderá por el ingenio de los personajes frente a su continua supervivencia”, dijo el cocreador Bart Nickerson a Entertainment Weekly. “Lo que vemos es una continuación de algunas de las tensiones y resentimientos que se acumularon en la temporada 2”, agregó la cocreadora Ashley Lyle. “Y eso realmente juega un papel importante en cómo las chicas continúan interactuando esta temporada”.

La tercera temporada de “Yellowjackets” se retrasó debido a las huelgas de SAG-AFTRA y WGA de 2023. La preproducción no empezó hasta septiembre de 2023, así que el rodaje comenzó en mayo de 2024. Por lo tanto, los nuevos episodios empezarán a emitirse el 14 de febrero de 2025.

Melanie Lynskey, Sophie Nélissea, Tawny Cypress, Jasmin Savoy Brown​, Christina Ricci, Sammi Hanrattya, Steven Krueger, Warren Kole, Sophie Thatchera​, Lauren Ambrose, Liv Hewsona​, Simone Kessell, Courtney Eatona​, Kevin Alves y Sarah Desjardins retoman su papeles. Mientras que Joel McHale y Hilary Swank se unen al elenco.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “YELLOWJACKETS”

1. Joel McHale

Joel McHale, que participó en películas como “Spy Kids 4: All the Time in the World”, “What’s Your Number?”, “A Merry Friggin' Christmas”, “Deliver Us from Evil”, “The Happytime Murders”, “Assassination Nation” y “It’s a Wonderful Knife”, es la estrella invitada de la tercera temporada de “Yellowjackets”. Pero aún no se conocen detalles sobre su personaje.

2. Hilary Swank

Hilary Swank, recordada por “Buffy la Cazavampiros”, “El nuevo Karate Kid”, “La Dalia Negra”, “Posdata: te quiero”, “La caza” y “Ordinary Angels” se une a la nueva entrega de la serie de Paramount+. Según Deadline, existe “una opción para que se convierta en un personaje regular en caso de que la exitosa serie tenga una cuarta temporada”.

Hilary Swank se une a la tercera temporada de "Yellowjackets" (Foto: Showtime Networks)

3. Melanie Lynskey y Sophie Nélissea como Shauna Shipman

Melanie Lynskey, que participó en “Ever After: A Cinderella Story”, “Two and a Half Men”, “Don’t Look Up” y “The Last of Us”, retoma el rol de Shauna Shipman adulta, quien en los nuevos episodios parece disfrutar de un lindo momento con su hija. Por supuesto, Sophie Nélissea da vida a la versión adolescente de Shauna.

Melanie Lynskey interpreta a Shauna Shipman y Sarah Desjardins interpreta a Callie Sadecki en la temporada 3 de "Yellowjackets" (Foto: Showtime Networks)

4. Tawny Cypress y Jasmin Savoy Brown​ como Taissa ‘Tai’ Turner

Tawny Cypress, conocida por interpretar a Simone Deveaux en la serie “Héroes”, vuelve a interpretar a Taissa ‘Tai’ Turner, quien en las fotos promocionales cuida a una Van enferma. La versión adolescente de este personaje vuelve a recaer en Jasmin Savoy Brown​, conocida por su papel de Evangeline Evie Murphy en la serie “The Leftovers”.

Tai Turner (Tawny Cypress) cuida a una Van (Lauren Ambrose) enferma en la temporada 3 de "Yellowjackets" (Foto: Showtime Networks)

5. Christina Ricci y Sammi Hanrattya​ como Misty Quigley

Christina Ricci, que en los últimos años ha participado en producciones como “After.Life”, “Matrix Resurrections”, “The Lizzie Borden Chronicles” y “Wednesday”, retoma el papel de Misty Quigley. Mientras que Sammi Hanrattya​ da vida a la versión adolescente de Misty.

Christina Ricci asume el papel de la versión adulta de Misty Quigley en la temporada 3 de "Yellowjackets" (Foto: Showtime Networks)

Estos son los actores que completan el reparto de la temporada 3 de Yellowjackets:

Steven Krueger como el entrenador Ben Scott

Warren Kole como Jeff Sadecki

Sophie Thatchera​ como Natalie ‘Nat’ Scatorccio

Lauren Ambrose y Liv Hewsona​ como Vanessa ‘Van’ Palmer

Simone Kessell y Courtney Eatona​ como Lottie Matthews

Kevin Alves como Travis Martinez

Sarah Desjardins como Callie Sadecki

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “YELLOWJACKETS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de la temporada 3, “las Yellowjackets se enfrentan a una frágil victoria: el brutal invierno que casi acaba con ellas ha quedado finalmente atrás, pero la desconfianza en el liderazgo y la tensión dentro del equipo ponen en peligro sus posibilidades de ser rescatadas.

Mientras tanto, en el presente, los secretos enterrados durante mucho tiempo de su pasado comienzan a salir a la superficie. Mientras las mujeres luchan por evitar que sus vidas se desmoronen, deben enfrentarse a una pregunta escalofriante: ¿quiénes son realmente y qué verdades oscuras se ocultan entre sí y a sí mismas?"

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “YELLOWJACKETS”?

Los dos primeros episodios de la temporada 3 de “Yellowjackets” se estrenarán el viernes 14 de febrero de 2025 en Paramount+ y se emitirán en Showtime el 16 de febrero de 2025. Cada semana se lanzará un nuevo capítulo.