La vida de Julián García (Vadhir Derbez), un encantador pero modesto cobrador de deudas, da un giro inesperado cuando es secuestrado y obligado a asumir la identidad de Esteban Mendoza, un empresario adinerado con un pasado peligroso en “Yo no soy Mendoza” (“I Am Not Mendoza” en inglés), serie colombiana y mexicana de Netflix creada por Fernando Gaitán (“Yo soy Betty la fea”, “Café con aroma de mujer” y “Hasta que la plata nos separe”). ¿Quienes conforman el elenco principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

“Está escrito como serie. El nivel de exigencia es de una serie corta. La mayoría de los escritores, venimos de escribir series premium. Pero siempre trabajamos con respeto hacia el melodrama mexicano y colombiano”, señaló el escritor Miguel García Moreno. “De repente me encuentro ante un formato que me deja explorar personajes durante muchos más capítulos, con más tiempo para desarrollarlos”.

“Yo no soy Mendoza”, que fue dirigida por Andrés Marroquín, Carlos González Sariñana y Harold Ariza Cortes, cuenta con un reparto principal conformado por Vadhir Derbez, Laura Londoño, Elyfer Torres, Patricio Gallardo, Lucho Velazco, Humberto Zurita, Erika de la Rosa, Luz Aldán, Fredy Yate y Alejandra Ley. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “YO NO SOY MENDOZA”

1. Vadhir Derbez como Julián García/ Esteban Mendoza

Vadhir Derbez, actor mexicano que apareció en “Gossip Girl: Acapulco”, “La querida del Centauro”, “Entre correr y vivir”, “Are You The One? El Match Perfecto”, “¿Quién es la máscara?”, “De viaje con los Derbez” y “Cómo sobrevivir soltero”, interpreta a Julián García, un cobrador de deudas que es secuestrado y obligado a asumir la identidad de Esteban Mendoza, un empresario adinerado con un pasado peligroso.

Vadhir Derbez interpreta a Julián García y Esteban Mendoza en la comedia dramática "Yo no soy Mendoza" (Foto: Netflix)

2. Laura Londoño como Laura Santander

Laura Londoño, actriz colombiana que participó en “La ley del corazón”, “Cumbia Ninja”, “El Capo”, “Comando élite”, “El cartel”, “Sin senos no hay paraíso”, “De brutas, nada”, “Narcos, “Pálpito” y “Café con aroma de mujer”, da vida a Laura Santander, la mujer con la que se casa Julián García en lugar de Mendoza.

Vadhir Derbez como Julián García y Laura Londoño como Laura Santander en la serie "Yo no soy Mendoza" (Foto: Netflix)

3. Patricio Gallardo como Chava Mendoza

Patricio Gallardo, actor mexicano que saltó a la fama por su papel de Enrique Calderón en la serie de Nickelodeon, “11-11: en mi cuadra nada cuadra”, Jorge Gallardo en “Silvana sin lana” y Gerry en “Control Z”, asume el rol de Chava Mendoza, el hermano de Esteban y el encargado de secuestrar a Julián.

Patricio Gallardo da vida a Chava Mendoza, el hermano de Esteban, en la comedia dramática "Yo no soy Mendoza" (Foto: Netflix)

4. Elyfer Torres como Cindy

Elyfer Torres, actriz y cantante mexicana conocida por su personaje de Beatriz Aurora Rincón en la telenovela de Telemundo y Netflix, “Betty en NY”, y por sus participación en “Guerra de vecinos”, “Mujeres asesinas” y “Tengo que morir todas las noches”, interpreta a Cindy en “Yo no soy Mendoza”. Se trata de la novia de Julián.

Elyfer Torres interpreta a Cindy, la novia de Julián, en la comedia dramática "Yo no soy Mendoza" (Foto: Netflix)

5. Erika de la Rosa como Violeta

Erika de la Rosa, actriz y modelo mexicana que ha participado en telenovelas como “Pasión morena”, “Emperatriz”, “La patrona” y “Caer en tentación”, da vida a Violeta, una socia de Esteban Mendoza que irrumpe en su boda en busca de venganza.

Erika de la Rosa como Violeta, la socia de Julián, en la comedia dramática "Yo no soy Mendoza" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “YO NO SOY MENDOZA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Yo no soy Mendoza”, “gracias a su parecido, Julián es obligado a hacerse pasar por un dueño de casino corrupto, casarse con su prometida y engañar a la mafia, pero el romance nunca fue parte del plan.”

¿CÓMO VER “YO NO SOY MENDOZA”?

“Yo no soy Mendoza” está disponible en Netflix desde el 16 de abril de 2025, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica colombiana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.