Después de “Yoh! Christmas”, Thando (Katlego Lebogang) y Charles (Siya Sepotokele) regresan para nuevos enredos amorosos en “Yoh! Bestie”, comedia romántica sudafricana de Netflix. En la nueva entrega, la fisioterapeuta debe poner en orden sus sentimientos. Aunque estaba segura de que Charles era solo su mejor amigo, su percepción empieza a cambiar cuando él regresa comprometido con otra mujer. ¿Su amistad se convertirá en algo más? ¿Cuándo se estrenará la nueva película? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

La cinta dirigida por Johnny Barbuzano a partir del guion de Gillian Breslin, Wendy Gumede, Tiffany Barbuzano cuenta con el regreso de Katlego Lebogang y Siya Sepotokele en los roles protagónicos. Mientras que, Moliehi Makobane, Kagiso Modupe, Fikile Mthwalo y Yonda Thomas completan el reparto.

¿DE QUÉ TRATA “YOH! BESTIE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Yoh! Bestie” “cuando Charles, el mejor amigo de Thando, recibe una propuesta y ella acepta ser el padrino de su boda en Knysna, ambos se verán obligados a decidir si son mejores amigos o verdaderos amores antes de que él camine hacia el altar.”

Por lo que he visto en el tráiler, Thando está entusiasmada por el regreso de su mejor amigo, pero sufre una gran desilusión al verlo acompañado de su prometida. La novia de Charles no le agrada, aunque es evidente que siente celos, asegura que solo está preocupada por el futuro de su amigo.

Cuando ella conoce a un nuevo pretendiente, Charles también siente celos, pero insiste en que solo intenta proteger a su mejor amiga. Ambos deben enfrentar sus verdaderos sentimientos antes de que sea demasiado tarde.

¿CÓMO VER “YOH! BESTIE”?

“Yoh! Bestie” se estrenará el viernes 6 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica sudafricana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “¡UF! ¿SOLO AMIGOS?”

ACTORES Y PERSONAJES DE “¡UF! ¿SOLO AMIGOS?”

Katlego Lebogang como Thando

Siya Sepotokele como Charles

Moliehi Makobane

Kagiso Modupe

Fikile Mthwalo

Yonda Thomas

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “YOH! BESTIE”?

La comedia romántica “¡Uf! ¿Solo amigos?” tiene una duración de 95 minutos, es decir, 1 hora y 35 minutos.

