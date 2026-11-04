Los emblemáticos Shaggy y Scooby-Doo ya recorrieron castillos embrujados, parques de diversiones abandonados y hasta el espacio. Así, ahora les toca algo nuevo: una aventura que los sumerge en el mundo de la animación japonesa. Y es que Warner Bros. Animation y OLM preparan “Yokoso Scooby-Doo!”, el primer anime original de la icónica y divertida franquicia de misterio. En ese sentido, ¿te gustaría saber más sobre el show televisivo? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

¿DE QUÉ TRATA “YOKOSO SCOOBY-DOO!”?

De acuerdo con la web oficial de Tubi, en “Yokoso Scooby-Doo!”, Shaggy y Scooby viajan a Japón convencidos de que disfrutarán de unas vacaciones gastronómicas.

No obstante, durante la visita, liberan sin querer a cientos de monstruos del folclore local... por lo que el caos se extiende por todo el país.

Así, en la aventura, aparecen tres personajes nuevos:

Daisuke-Doo , un tío de Scooby.

, un tío de Scooby. Yume , una chica con poderes mágicos.

, una chica con poderes mágicos. Takumi, un experto en gadgets.

Cabe resaltar que la primera imagen promocional del anime muestra a la banda a bordo de la Máquina del Misterio, con diversos monstruos de fondo.

"Yokoso Scooby-Doo!" es la primera serie de estilo anime de la franquicia "Scooby-Doo" (Foto: OLM / Warner Bros. Animation)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE VOZ DE “YOKOSO SCOOBY-DOO!”?

Para alegría de los fans de la franquicia, Matthew Lillard regresa como Shaggy, mientras que Frank Welker asume el rol de Scooby-Doo.

En este contexto, es importante recordar que Lillard interpretó al personaje en la película live-action del 2002.

Por otro lado, Welker le presta su voz a este universo ficticio desde 1969, cuando interpretó a Fred Jones en “Scooby-Doo, Where Are You!”.

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE “YOKOSO SCOOBY-DOO!”?

Warner Bros. Animation produce la serie, mientras que el estudio japonés OLM, conocido por títulos como “Pokémon” y por “The Apothecary Diaries”, se encarga de la animación.

Itsuro Kawasaki, por su parte, dirige el show televisivo y Francisco Paredes figura como coproductor.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “YOKOSO SCOOBY-DOO!”?

Se espera el lanzamiento de “Yokoso Scooby-Doo!” en algún momento del 2027, sin fecha confirmada hasta el momento.

Y, en cuanto a su transmisión, Tubi tendrá los derechos exclusivos en Norteamérica y Cartoon Network emitirá el anime a nivel internacional.

Shaggy Rogers está interpretado por el actor Matthew Lillard en la película en acción real "Scooby-Doo" (Foto: Warner Bros / Mosaic Media Group / Atlas Entertainment)

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