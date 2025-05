Después de haber cometido varios asesinatos y haberse librado en varias ocasiones de ellos, por fin a Joe Goldberg le cae todo el peso de la ley en el último episodio de la temporada 5 de “You”; algo que muchos no imaginaban, pues tras haber reinado en la impunidad, algunos pensaban que otra vez iba a salirse con la suya, pero no fue así. De esta forma, aquel hombre obsesivo y seductor pasará el resto de sus días tras rejas. Si bien, los diez capítulos de esta entrega te impactaron, no sólo por las actuaciones, sino por el ambiente en el que se desarrolló, un factor importante para envolvernos en toda esta trama fueron las canciones que acompañaron varios momentos; por ello, te damos a conocer el soundtrack de esta producción.

Vale precisar que la última entrega de esta producción estadounidense de suspenso psicológico regresó tres años después del final de la temporada 4; en esta ocasión, Joe está feliz con su esposa Kate, pero todo cambia cuando conoce a Bronte. Los diez episodios de “You 5” están disponibles en Netflix desde el pasado 24 de abril de 2025.

Al final de "You", Joe Goldberg recibió cadena perpetua por los crímenes que cometió (Foto: Netflix) ×

LA BANDA SONORA DE “YOU 5”

Antes de mencionarte el soundtrack de la quinta entrega de la exitosa serie, te contamos que Blake Neely compuso la banda sonora de los últimos diez capítulos, tal como lo ha venido haciendo desde la primera temporada en 2018.

Él es un compositor, director y orquestador estadounidense que ha ganado un Emmy en 2021 por “The Flight Attendant”. Asimismo, fue nominado en siete ocasiones a los premios Emmy por su trabajo en “Everwood”, “The Pacific”, “Pan Am”, “Pamela, a Love Story” y “Good Night Oppy”. Nació el 28 de abril de 1969.

La quinta temporada de "You" es la última de la exitosa serie (Foto: Netflix) ×

CADA UNA DE LAS CANCIONES QUE SE ESCUCHARON EN “YOU” TEMPORADA 5

A continuación, todos los temas que se escucharon en cada uno de los episodios de la quinta y última entrega de la serie “You”.

Episodio 1: “El tipo más afortunado de Nueva York”

“Too Sweet” - Hozier

“Your Love Is King” - Sade

Episodio 2: “Sangre con sangre se paga”

“Take It Off” - FISHER & Aatig

Episodio 4: “Mi bella Maddie”

“Washing Machine Heart” - Mitski

“Pink Roses” - Say She She

“Try” - Nilüfer Yanya

Episodio 5: “El último baile”

“Dreams From Bunker Hill” - Cigarettes After Sex

“Fiction” - The xx

Episodio 6: “La cara oscura del amor”

“Boys” - Charli xcx

“Weak In Your Light” - Nation of Language

Episodio 7: “#JoeGoldberg”

“Starburster” - Fontaines DC

“L-O-V-E” - Nat King Cole

Episodio 8: “Locura para dos”

“Teething” - Domino Kirke

Episodio 9: “El juicio de las furias”

“Picture You” - Chappell Roan

“Vampire” - Olivia Rodrigo

Episodio 10: “El final”

“Once Upon a Poolside” - The National feat Sufjan Stevens

“Guilty as Sin?” - Taylor Swift

“Crazy Love” - Van Morrison

“Happier Than Ever” - Billie Eilish

“Goodbye Yellow Brick Road” - Elton John

“Creep” (Very 2021 Rmx) - Thom Yorke feat Radiohead

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí