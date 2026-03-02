“Young Sherlock” (en español: “El joven Sherlock”) es la serie de época que llega este miércoles 4 de marzo del 2026 a Amazon Prime Video, bajo la dirección de Guy Ritchie y con Hero Fiennes Tiffin en el papel protagonista. Se trata, así, de una producción basada en las novelas de Andrew Lane que explora los años de formación del célebre detective, con un elenco que incluye a reconocidos intérpretes. ¿Te gustaría conocerlos? Pues, en esta nota, te presento su guía del elenco. ¡Descubre quién es quién en la ficción!

Vale precisar que la serie está ambientada en la Oxford de la década de 1870 y muestra a un Sherlock de 19 años, todavía indisciplinado y lejos del investigador que el público conoce por las historias de Arthur Conan Doyle.

Resulta que aquí afronta su primer caso de asesinato, el que pondrá en jaque su libertad y lo empujará a descubrir una conspiración que lo llevará más allá de Inglaterra.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Young Sherlock”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “YOUNG SHERLOCK”?

1. Hero Fiennes Tiffin como Sherlock Holmes

Empiezo la guía del elenco con el protagonista: un joven Sherlock Holmes, interpretado por Hero Fiennes Tiffin, actor reconocido por su trabajo previo en la saga “After”.

Él es descrito como un investigador aficionado, brillante pero todavía caótico, que debe demostrar su inocencia al verse involucrado en un asesinato en Oxford.

Hero Fiennes Tiffin como Sherlock Holmes en el póster individual de su personaje en la serie "Young Sherlock" (Foto: Amazon MGM Studios / Prime Video)

2. Zine Tseng como la princesa Gulun Shou’an

Gulun Shou’an es una princesa china, erudita y experta en artes marciales, que introduce un componente internacional y político en la trama.

La artista que la interpreta es Zine Tseng, también integrante del elenco de “3 Body Problem” de Netflix.

Zine Tseng como la princesa Gulun Shou'an en el póster individual de su personaje en la serie "Young Sherlock" (Foto: Amazon MGM Studios / Prime Video)

3. Dónal Finn como James Moriarty

Como muchos sabemos, James Moriarty es el futuro némesis de Sherlock. Aunque aquí la relación arranca con una química particular entre ambos.

El actor que asume este rol es Dónal Finn, a quien también hemos visto en “The Wheel of Time”, “SAS: Rogue Heroes” y “Four Letters of Love”.

Dónal Finn como el James Moriarty en el póster individual de su personaje en la serie "Young Sherlock" (Foto: Amazon MGM Studios / Prime Video)

4. Colin Firth como Sir Bucephalus Hodge

Sir Bucephalus Hodge es un personaje de alta influencia en el entorno académico y social de Sherlock.

Él está interpretado por Colin Firth, un ícono del mundo del entretenimiento. En su filmografía, destacan emblemáticos títulos como: “Bridget Jones’s Diary”, “The King’s Speech” y “Shakespeare in Love”.

Colin Firth como Sir Bucephalus Hodge en el póster individual de su personaje en la serie "Young Sherlock" (Foto: Amazon MGM Studios / Prime Video)

Otros actores y personajes de “Young Sherlock”:

5. Joseph Fiennes como Silas Holmes , el padre de Sherlock y Mycroft

, el padre de Sherlock y Mycroft 6. Natascha McElhone como Cordelia Holmes , la madre de Sherlock y Mycroft

, la madre de Sherlock y Mycroft 7. Max Irons como Mycroft Holmes , el hermano mayor de Sherlock

, el hermano mayor de Sherlock 8. Numan Acar como Esad

como Esad 9. Ravi Aujla como Kishmore Malik

como Kishmore Malik 10. Holly Cattle como Edie

como Edie 11. Simon Delaney como el detective Fitget

como el detective Fitget 12. Adam James como el Dr. Charles Maltby

como el Dr. Charles Maltby 13. Rachel Shelley como la Sra. Anna Tilcott

como la Sra. Anna Tilcott 14. Ian Midlane como el profesor Ambrose Roberts

