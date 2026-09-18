Muy pocos animes siguen generando conversación diez años después de su estreno y eso es justo lo que pasa con “Yuri!!! on Ice”, la serie deportiva que puso al patinaje artístico en el centro de la conversación otaku. Así, con el fin de celebrar su primera década de vida, Crunchyroll ha organizado un evento especial de una sola noche en la que podrás revivir la historia en pantalla grande. ¿Te gustaría saber de qué se trata esta cita, cuándo ocurre y qué detalles debes tener en cuenta antes de conseguir tu entrada? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la serie se centra en Yuri Katsuki, un patinador japonés que atraviesa una crisis de confianza tras una actuación decepcionante en el Grand Prix Final.

Eventualmente, su ídolo, el legendario Victor Nikiforov, se convierte en su entrenador, y juntos trabajan para devolverle el nivel competitivo mientras nuestro protagonista compite por su atención contra el ruso Yuri Plisetsky.

De esta manera, la obra combina el desarrollo deportivo con una relación amorosa trascendental, uno de los sellos distintivos de la producción.

Antes de continuar, mira el primer episodio del anime:

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE PROYECTARÁ “YURI!!! ON ICE” POR SU 10° ANIVERSARIO?

Tal como confirma la cuenta oficial de Regal en X, la función especial por el décimo aniversario de “Yuri!!! on Ice” se proyectará el lunes 19 de octubre del 2026, por un solo día, dentro del programa Crunchyroll Anime Nights.

La proyección estará disponible en salas de Estados Unidos y Canadá, con una duración cercana a las dos horas, correspondiente a una versión compilada de los primeros cinco episodios de la ficción.

Cabe resaltar que, hasta el momento, no se ha confirmado si el evento se replicará en Latinoamérica, España u otros territorios.

¿QUÉ EPISODIOS SE VERÁN EN LA FUNCIÓN ESPECIAL DE “YURI!!! ON ICE”?

La función especial de “Yuri!!! on Ice” reúne los primeros cinco capítulos de la serie, estrenados originalmente entre octubre y noviembre de 2016:

Episodio 1 - “No es nada, es un pirozhki”: Yuri queda último en el Grand Prix Final.

Yuri queda último en el Grand Prix Final. Episodio 2 - “¿Dos Yuris?! Drama en Yu-topia”: Victor se ofrece como su entrenador.

Victor se ofrece como su entrenador. Episodio 3 - “¿Yo soy Eros, y Eros es yo?”: Yuri y Yurio compiten por Victor.

Yuri y Yurio compiten por Victor. Episodio 4 - “Gústate a ti mismo”: arman la coreografía del programa libre.

arman la coreografía del programa libre. Episodio 5 - “¡Cara colorada!”: Yuri regresa a la competencia.

De esta manera, la recopilación funciona como una introducción al relato que conquistó a miles de fans alrededor del mundo.

¿DÓNDE VER “YURI!!! ON ICE” COMPLETO?

Fuera de la función en cines, la serie completa está disponible en el catálogo de Crunchyroll, con audio y subtítulos en español.

Por lo tanto, para disfrutar del show televisivo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

"Yuri!!! on Ice" regresa a las salas de cine de Norteamérica para una proyección especial (Foto: MAPPA / BS Asahi / Avex Pictures)

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