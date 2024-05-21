La cuarta temporada de “La casa de los famosos” se vivió más recargada que nunca, ya que 23 celebridades convivieron bajo un mismo techo, vigiladas por cámaras y micrófonos las 24 horas y los siete días de la semana, consagrando a Maripily Rivera como la gran ganadora. No obstante, Alana Lliteras también se unió al reality de Telemundo y ocupó el cuarto lugar de la competencia, por lo que muchas personas se quedaron con ganas de saber más sobre ella.

Si aún no conoces a la joven celebridad, no te preocupes. En los siguientes párrafos, te presentamos datos claves sobre su vida personal y profesional.

Alana Lliteras forma parte de la cuarta temporada de "La casa de los famosos" (Foto: Telemundo)

1. DATOS PERSONALES DE ALANA LLITERAS

Nombre completo: Alana Lliteras Vivanco

Alana Lliteras Vivanco Lugar de nacimiento: Guadalajara, México

Guadalajara, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Fecha de nacimiento: 31 de mayo de 2004

31 de mayo de 2004 Edad: 22 años

22 años Instagram: @alanalliterass

Alana Lliteras fue una de las finalistas de "La casa de los famosos 4" (Foto: Telemundo)

2. ¿QUIÉN ES ALANA LLITERAS?

Alana Lliteras es una personalidad televisiva en su natal México, quien a su corta edad ha ganado dos realities culinarios. Estudió para ser chef.

Alana Lliteras besando su trofeo tras ganar "Top Chef Vip" (Foto: Telemundo)

3. LOS REALITIES CULINARIOS QUE GANÓ

En 2016, Lliteras ganó MasterChef Junior México con solamente 12 años. En aquella oportunidad se llevó de premio un millón de pesos.

En 2023, Alana ganó “Top Chef VIP”, convirtiéndose en un rostro conocido en el público hispano de Estados Unidos.

4. PRESENTADORA TELEVISIVA

Antes de formar parte de “Top Chef VIP”, formó parte de “Venga la alegría”, los fines de semana, ganándose el cariño del público que seguía TV Azteca.

5. ESTUDIÓ PARA SER CHEF

La joven viajó a Francia para tomar estudios en gastronomía, tras ello volvió a su natal México para cocinar en restaurantes de Mérida y otros estados de la República.

Cuando la joven visitó Estambul, Turquía, en noviembre de 2023 (Foto: Alana Lliteras / Instagram))

6. TOCA EL PIANO

Además de llevar en las venas el arte culinario, a la jovencita también le fascina la música, algo que ha cultivado y lo muestra cuando toca el piano.

7. INCURSIONÓ EN LA MÚSICA

Alana Lliteras no descansa, por lo que el 15 de noviembre de 2023 lanzó oficialmente su videoclip “Enana Blanca”, un tema compuesto y cantado por ella.

8. LE ENCANTA VIAJAR

Una de las cosas que le encanta realizar a Alana es viajar por diferentes países, tal como consta en sus publicaciones en redes sociales.

9. ¿ALANA LLITERAS TIENE PAREJA?

Sí. Ana Lliteras tiene pareja actualmente. Ella tiene un romance con Guty Carrera, a quien conoció en “La casa de los famosos 4″.

10. ¿QUIÉN FUE LA ANTERIOR PAREJA DE ALANA?

En junio de 2023, Alana Lliteras y Sebastián Villalobos, ambos participantes de “Top Chef VIP”, confirmaron en el programa “Al rojo vivo” que tenían un romance. Como se recuerda, los rumores de que los dos andaban se acrecentaron en la final del reality culinario cuando se dieron un beso en la boca. Lamentablemente, su relación no duró mucho y terminaron.

El beso de Alana Lliteras y Sebas Villalobos en la final de "Top Chef Vip" (Foto: Telemundo)

FOTOS DE INSTAGRAM DE ALANA LLITERAS

Durante su viaje a Colombia en diciembre de 2023. "Sabor a coco", escribió en el post (Foto: Alana Lliteras / Instagram))

No cabe duda que la cámara adora a la joven, quien posa con mucha naturalidad (Foto: Alana Lliteras / iInstagram)

La joven con un look blanco (Foto: Alana Lliteras / Instagram)

Sin lugar a duda, la joven roba muchos suspiros en sus seguidores (Foto: Alana Lliteras / Instagram)

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