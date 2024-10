Convencida de que dará batalla y no se amilanará con nada ni nadie, así llega Aleida Núñez a la segunda temporada de “Los 50″. Si bien tiene experiencia en un reality como es “La casa de los famosos”, este formato es totalmente distinto, pues deberá enfrentar diversas pruebas, ¿qué tal le irá? Si no sabes quién es, en esta nota te contamos todo lo que debes saber sobre esta mujer que ha señalado haber tocado fondo varias veces, pero supo salir adelante y ser feliz por decisión propia.

“El león es el más poderoso de los animales… hasta que la leona se despierta. ¡Agárrense que Aleida Núñez llega a ‘Los 50′!”, señaló en su clip de presentación la mexicana.

Aleida Núñez forma parte de la segunda temporada de "Los 50" (Foto: Telemundo)

1. DATOS PERSONALES DE ALEIDA NÚÑEZ

2. ¿QUIÉN ES ALEIDA NÚÑEZ?

Aleida Núñez es una actriz, conductora y cantante mexicana, a la que le encanta el arte de la seducción física y mental. Se hizo conocida por haber participado en diversos certámenes de belleza.

La belleza de esta mujer no pasa desapercibida (Foto: Aleida Núñez / Instagram)

3. PARTICIPÓ EN CERTÁMENES DE BELLEZA

Desde que era una adolescente, Aleida participó en varios certámenes de belleza; así pues, en 1994 se quedó con el segundo lugar en Nuestra Belleza Guanajuato.

4. CARRERA EN EL MODELAJE

A raíz de que destacaba, Núñez comenzó una carrera como modelo publicitaria, así como pasarelas, donde se robaba las miradas.

Con un look más casual (Foto: Aleida Núñez / Instagram)

5. NO DEJÓ DE LADO SUS ESTUDIOS

Pero ella quería más, por lo que siguió con sus estudios y logró titularse en la carrera de Comunicación en la Universidad del Bajío.

6. JAMÁS OLVIDÓ SU SUEÑO DE CONVERTIRSE EN ACTRIZ

Cuando era una niña, Aleida Núñez soñaba con convertirse en actriz y cuando creció, en 1998, hizo casting para formar parte del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa; una vez que ingresó, tuvo que dejar su tierra natal y mudarse a Ciudad de México.

Ella se considera muy formal para el amor (Foto: Aleida Núñez / Instagram)

7. CARRERA ACTORAL

Ha hecho teatro, telenovelas y series entre los que destacan: “Salomé” (2001-2002), “Mariana de la noche” (2003-2004), “La fea más bella” (2006-2007), “Cuando me enamoro” (2010-2011), “Por amar sin ley” (2018), “La mexicana y el güero” (2020-2021), “Corazón guerrero” (2022), entre otras producciones.

8. INCURSIONÓ EN LA CONDUCCIÓN TELEVISIVA

Aleida Núñez ha incursionado en la conducción televisiva, aunque de forma esporádica, en “Vida TV”, “Festival de Humor” y “Viva la mañana”.

No cabe duda que le encanta posar para el lente de una cámara (Foto: Aleida Núñez / Instagram)

9. PARTICIPÓ DE UN REALITY

Aleida Núñez formó parte de la tercera temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo, donde se convirtió en la quinta eliminada después de 35 días de convivencia.

10. ALEIDA NÚÑEZ TAMBIÉN ES CANTANTE

Bajo la producción de Toño Berumen, intentó lanzar un proyecto musical, que jamás vio la luz por problemas contractuales, pero esto no la alejó de la música, ya que desde 2007 ha hecho presentaciones en diferentes lugares.

11. POSA PARA REVISTAS MASCULINAS

Debido a su envidiable figura, Aleida Núñez ha posado para la portada de diversas revistas como For Him Magazines en agosto de 2006. No solo ello, pues en 2007 apareció completamente desnuda para la revista H Extremo.

12. ¿ALEIDA NÚÑEZ TIENE PAREJA?

Actualmente, Aleida Núñez sí tiene pareja. Ella tiene una relación con Martín Babilotte, quien es cinco años menor que ella y de origen francés. Se conocieron a inicios de 2022 y se piensa que coincidieron durante las grabaciones de una telenovela, toda vez que él actor, publica Telemundo.

13. ¿CÓMO SE CONSIDERA EN EL AMOR?

A ella le encanta el arte de la seducción física y mental, y asegura que no le gustan las relaciones fugaces, por lo que se considera muy formal en el amor.

14. ¿TIENE HIJOS?

Aleida tiene un hijo, fruto de su matrimonio con Pablo Glogovsky.

Sus sensuales fotos roban suspiros de la gente que la sigue (Foto: Aleida Núñez / Instagram)

15. ¿QUIÉNES HAN SIDO SUS PAREJAS?

En 2023, Aleida Núñez tuvo un breve amorío con Pepe Gámez, quienes formaban parte de “La casa de los famosos”. Si bien, los coqueteos comenzaron desde las primeras semanas, el romance se acabó cuando ella fue eliminada del reality.

En 2022, Bubba Saulsbury fue pareja de Aleida Núñez. Él es un magnate en la industria de los hidrocarburos.

Tuvo un romance de varios años con el empresario argentino Nicolás Ontano, pero este llegó a su fin.

Estuvo casada con el empreario Pablo Glogovsky, con el que tuvo su hijo Alexander. Se separaron tras una década de estar juntos.

En 2002, estuvo con Juan Ferrara, quien le duplicaba la edad, pues ella tenía 25 y él 57 años. Terminaron porque ella deseaba tener un hijo, pero el actor no.

Ha sido portada de revistas para hombres (Foto: Aleida Núñez / Instagram)

