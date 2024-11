República Dominicana tuvo una gran representante en Miss Universo 2024, que se llevó a cabo el en México. Se trata de Celinee Santos, la joven que terminó en el Top 30. Si no sabes quién es ella, no te preocupes que aquí te lo contamos.

Antes recordemos la respuesta que dio la representante de Distrito Nacional cuando le consultaron que defina a las dominicanas. “Definitivamente, la mujer dominicana tiene la determinación de que cuando decide hacer algo y obtener algo, lo logra. Es la segunda vez que participo aquí y tengo determinación, porque confío en mis principios y valores que mis padres me inculcaron. Quiero que en República Dominicana y todo el universo sepan que la mujer dominicana es sinónimo de determinación”, señaló.

Celinee Santos tras ser coronada como reina de belleza de su país (Foto: Miss República Dominicana 2024 / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE CELINEE SANTOS

Nombre completo: Celinee Ágata Santos Frías

Celinee Ágata Santos Frías Lugar de nacimiento: Santo Domingo, República Dominicana

Santo Domingo, República Dominicana Nacionalidad: Dominicana

Dominicana Cumpleaños: 6 de enero

6 de enero Año de nacimiento: 2000

2000 Edad: 24 años

24 años Instagram: @celineesantosfriass

Esta fotografía la subió Celinee Santos el día que se realizó la final del certamen de belleza (Foto: @yaelduval / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES CELINEE SANTOS?

Celinee Santos fue la representante de República Dominicana en Miss Universo 2024. Ella tiene bastante experiencia en certámenes de belleza y es la segunda vez que participa en el reinado de su país, luego de no obtener el resultado que deseaba en 2019.

"Unos de mis colores favoritos es el azul se asocia con sentimientos como la simpatía, la armonía, la amistad y la confianza", señaló (Foto: Celinee Santos / Instagram)

3. PROVIENE DE UNA FAMILIA SENCILLA

Proviene de una familia modesta de Los Alcarrizos. Su madre Mercedes Frías es una negociante graduada en Mercadeo y su padre Manuel Santos es desabollador en una agencia de vehículos. Tiene dos hermanos: uno mayo y otro menor que ella.

"Con orgullo y admiración, luzco mi vestido inspirado en las hermosas y místicas muñecas sin rostro de la República Dominicana. Cada puntada representa la tradición, la historia y la esencia de nuestra cultura", escribió el 5 de mayo (Foto: Celinee Santos / Instagram)

4. DESDE PEQUEÑA INCURSIONA EN EL MUNDO DEL MODELAJE

Al sentirse atraída por el mundo del modelaje, Celinee recibió clases de pasarela y como lo hacía tan bien, tuvo su primera oportunidad en un desfile de moda en su país cuando solamente tenía 13 años.

Aquí luciendo un vestido que además de hacerla ver muy elegante, destaca su figura (Foto: @yaelduval / Instagram)

5. SU PASO POR CERTÁMENES DE BELLEZA

Miss República Dominicana 2019. Celinee Santos representó a Duarte y quedó en el Top 6.

Celinee Santos representó a Duarte y quedó en el Top 6. Miss Intercontinental 2019. A fines de 2019, la joven representó a República Dominicana y terminó en el Top 20.

A fines de 2019, la joven representó a República Dominicana y terminó en el Top 20. Miss Mundo Dominicana 2021. En septiembre de 2021, Santos representó a San Francisco de Macorís. Ganó el título de Miss Internacional República Dominicana 2021.

En septiembre de 2021, Santos representó a San Francisco de Macorís. Ganó el título de Miss Internacional República Dominicana 2021. Miss Internacional 2022. En diciembre de 2022, la dominicana quedó como cuarta finalista.

En diciembre de 2022, la dominicana quedó como cuarta finalista. Miss Republica Dominicana 2024. El 5 de mayo de 2024, Celinee Santos representó al Distrito Nacional y se alzó con la corona en este certamen.

La reina de belleza destaca por su porte y elegancia (Foto: Celinee Santos / Instagram)

6. CONTÓ QUE NO TENÍA RECURSOS CUANDO PARTICIPÓ EN MISS REP. DOMINICANA 2019

Celinee Santos reveló que cuando participó en Miss Rep. Dominicana 2019 no contaba con los recursos económicos suficientes, pero recibió el apoyo de la organizadora y sus compañeras. “Magali Febles, directora del certamen, me apoyó muchísimo en ese momento. Yo tenía que quedarme en casa de familiares, también dormí en el piso algunas veces. Si tenía para el pasaje de llegar a San Francisco no tenía para el almuerzo. Yo competí con la ayuda de mis compañeras en el 2019″, contó a los medios, según publica Diario Libre.

"El tiempo y la distancia son circunstancias que prueban si es amor o ilusión", escribió en agosto de 2022 (Foto: Celinee Santos / Instagram)

7. ESTUDIA DERECHO

Además de estar en las pasarelas como modelo y prepararse para eventos de belleza, estudia Derecho.

La reina de belleza muy sonriente luciendo un vestido blanco (Foto: Celinee Santos / Instagram)

8. COLABORA EN UNA FUNDACIÓN

La reina de belleza colabora con una fundación en la que incentiva a los niños que viven en condiciones vulnerables a salir adelante.

9. MÁS DATOS SOBRE CELINEE SANTOS

Se sabe que Celinee Santos es bailarina de ballet, toca el piano y domina el idioma inglés.

La imagen que subió cuando comenzó el certamen de belleza. "Hoy inicia un trayecto donde mis conocimientos se enriquecerán al máximo y el deseo de que todas las candidatas vivan un tiempo de calidad sin importar el resultado la noche final, lo que más importa es que todas somos República Dominicana", escribió el 6 de abril de 2024 (Foto: Celinee Santos / Instagram)