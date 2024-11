Francia tuvo una gran representante en Miss Universo 2024. Se trató de Eve Gilles, quien se coronó como la reina de belleza de su país, el pasado 16 de diciembre de 2023. Su elección no estuvo ajena a la polémica, toda vez que su cabello corto desató un gran debate en las redes sociales; mientras varios la criticaban, otros salieron a defenderla y pidieron que la dejen tranquila. Para el certamen realizado en México, lució su cabello largo.

“Eve Gilles nunca será Miss Francia en el corazón de los franceses”, “Una mujer con el pelo largo sigue teniendo mucha más clase, es más elegante y más distinguida”, “Miss Francia elegida, sin lupa”, “Los certámenes dejaron de ser de belleza y ahora todo es por inclusión”, “La gente en serio tendrá que dejar de juzgar. Ella es Miss Francia, eso es todo. Déjenla disfrutar de esta felicidad, de este sueño hecho realidad”, “Ella ya sufre la violencia de una sociedad que no acepta que las mujeres se definan en toda su diversidad”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios.

Pensando en este momento, la joven ya se había preparado, por lo que lanzó una respuesta contundente durante su paso por el reinado: “Me gustaría mostrar que el concurso está evolucionando y la sociedad también, que la representación de las mujeres es diversa. En mi opinión, la belleza no se limita a un corte de pelo o a las formas que tenemos o no. Nadie debería dictar quién eres. Cada mujer es diferente, todas somos únicas”. A pesar de todo el revuelo que ha generado, te contamos quién es y otros datos sobre ella.

Eve Gilles tras ganar el concurso de belleza Miss Francia 2024 en Dijon, centro-este de Francia, el 16 de diciembre de 2023 (Foto: Arnaud Finistre / AFP)

1. DATOS PERSONALES DE EVE GILLES

Nombre completo: Eve Gilles

Eve Gilles Lugar de nacimiento: Dunkerque, Francia

Dunkerque, Francia Nacionalidad: Francesa

Francesa Cumpleaños: 9 de julio

9 de julio Año de nacimiento: 2003

2003 Edad: 21 años

21 años Instagram: @evegillesoff

2. ¿QUIÉN ES EVE GILLES?

Eve Gilles es Miss Francia, por lo que representó a su país en Miss Universo 2024. Ella representó a la región Nord-Pas-de-Calais.

Eve Gilles desfilando en el certamen de belleza Miss Francia 2024, donde fue elegida como la reina de su país (Foto: Arnaud Finistre / AFP)

3. SU FAMILIA

Sus padres son: Bruno Gilles, un experto topógrafo, y su madre es Édith Gilles. Además, tiene dos hermanas mayores.

4. ESTUDIÓ MEDICINA, PERO…

Gilles comenzó a estudiar Medicina, pero después de un año dejó la carrera, al darse cuenta de que no era lo suyo.

El cabello corto de Eve Gilles es su sello personal (Foto: @cerfwillmakeuphair / Instagram)

5. LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

Convencida de que lo suyo son los números, Eve Gilles estudió una licenciatura en Matemáticas en la Universidad de Lille.

6. ¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS PROFESIONALES?

La Miss Francia tiene como objetivo profesional convertirse en estadística, algo que retomará una vez que concluya sus actividades como reina de belleza.

No cabe duda que sus rasgos resaltan con el corte de cabello pixie (Foto: @joannabhmphoto / Instagram)

7. TRABAJÓ EN UNA FÁBRICA

Ella ha demostrado que es una mujer fuerte y trabajadora, pues laboró hace un tiempo en una fábrica. “Realmente me hace feliz estar aquí. Tuve la oportunidad de defender lo que más me importa; es decir, los valores de las mujeres fuertes. Hace dos años trabajé en la fábrica y hoy soy Miss Francia. Esto demuestra que no importa de dónde venimos, podemos lograr nuestras metas”, señaló a TF1.

8. NO USABA MAQUILLAJE

Gilles contó que antes de formar parte de los reinados de belleza, no era de maquillarse, pero todo eso cambió cuando quiso competir en un certamen.

La joven ha sido comparada por algunos seguidores con la actriz estadounidense Halle Berry (Foto: Miss Francia / Instagram)

9. ¿TIENE PAREJA?

La joven mantiene bajo siete llaves su vida privada, por lo que se desconoce si tiene pareja.

Eve Gilles camina por la pasarela durante el desfile de vestidos de chocolate durante el Salon du Chocolat de Paris 2023 en París el 27 de octubre de 2023 (Foto: Dimitar Dilkoff / AFP)

FOTOS DE INSTAGRAM DE EVE GILLES

Eve Gilles luciendo en traje de baño con una mirada imponente (Foto: @cerfwillmakeuphair / Instagram)

Eve Gilles posando para el lente de la cámara el 9 de diciembre de 2023 (Foto: Miss Francia)

"La cuenta atrás ha comenzado. "En unos días conoceré y compartiré una aventura extraordinaria con 29 jóvenes de todos los ámbitos de la vida. Promete hermosos momentos de vida, alegría, risas", escribió el 12 de noviembre de 2023 (Foto: @cerfwillmakeuphair / Instagram)

"Anoche fue una fiesta de pijamas. Una buena manera de descomprimir después de esta jornada de preselección", escribió el 14 de diciembre de 2023 (Foto: @cerfwillmakeuphair / Instagram)

MÁS INFORMACIÓN SOBRE MISS UNIVERSO

¿QUIÉNES FUERON LAS REPRESENTANTES EN EL MISS UNIVERSO 2023?

Miss Nicaragua - Sheynnis Palacios Miss Tailandia - Anntonia Porsild Miss Australia - Moraya Wilson Miss Colombia - Camila Avella Miss Puerto Rico - Karla Guilfú Miss El Salvador - Isabella García-Manzo Miss Perú - Camila Escribens

¿CÓMO LUCE LA MISS UNIVERSO 2023 SIN MAQUILLAJE?

Sheynnis Palacios también luce su belleza natural en las redes sociales. No todo es maquillaje, producción, vestidos de lujo, luces y otros elementos que resaltan su figura. Para la comunicadora nicaragüense, también se puede brillar con el rostro cotidiano, ¡y vaya que luce espectacular!

Sheynnis Palacios hizo historia al ser la primera centroamericana en llevarse la corona del Miss Universo (Foto: AFP)

¿QUIÉN ES ILEANA MÁRQUEZ, MISS VENEZUELA 2024?

Ileana Márquez representará a su país en Miss Universo 2024, aunque su coronación fue criticada en redes sociales por ser madre de una niña de 11 años y tener tatuajes en el cuerpo. Ella es técnica en Educación Inicial y es la primera madre en triunfar en la gala de esta nación.

Ileana Márquez fue coronada Miss Venezuela el 7 de diciembre de 2023 (Foto: @jirmyphoto / Instagram)

MIRA ESTE VIDEO RELACIONADO

Cinco mujeres peruanas lograron posicionarse en el Top 10 del famoso certamen de belleza. Entre ellas, Gladys Zender es la única que logró ganar la corona en el Miss Universo de 1957.