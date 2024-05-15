“Nadie se cruza en tu camino por casualidad”, esa fue la frase con la que Angélica Vale describió cómo conoció hace más de una década a quien consideraba al amor de su vida Otto Padrón, con quien se casó y formó una bonita familia. Sin embargo, después de 14 años de unión, el matrimonio de la celebridad mexicana, llegó a su fin. Aunque conocemos bastante de ella, en esta nota te cuento quién es su exesposo.

La actriz reveló detalles de la noticia en su programa radial “La Vale Show”, donde contó que se enteró de que Padrón puso la demanda de divorcio días atrás, después de que el periodista Javier Ceriani lo difundiera. “Sí, es cierto, me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada. Ya no vivimos juntos, pero esta noticia me tomó de sorpresa (...). Yo me enteré igual que ustedes, ayer, cenando con él en familia y con unos amigos. Por un mensaje que le llegó precisamente a él. Yo no sabía que lo había metido (la demanda)”, señaló.

Angélica Vale y su entonces esposo Otto Padrón posan junto a su estrella recién presentada en el Paseo de la Fama de Hollywood en Hollywood, California, el 10 de noviembre de 2022 (Foto: Michael Tran / AFP) / MICHAEL TRAN

1. DATOS PERSONALES DE OTTO PADRÓN

Nombre completo: Otto Padrón

Otto Padrón Lugar de nacimiento: Cuba

Cuba Nacionalidad: Cubana

Cubana Residencia: Estados Unidos

Estados Unidos Nacionalidad: Cubana y estadounidense

Cubana y estadounidense Cumpleaños: 8 de agosto

8 de agosto Año de nacimiento: 1965

1965 Edad: 60 años

60 años Instagram: @ottompadron

2. ¿QUIÉN ES OTTO PADRÓN?

Otto Padrón es el exesposo de Angélica Vale, con quien tiene dos pequeños hijos. Además de haber servido al Ejército de los Estados Unidos, fue productor de dos importantes cadenas televisivas.

El saludo de la mexicana a Otto Padrón por su cumpleaños en 2021. Todos posando en muy contentos para la cámara (Foto: Angélica Vale / Instagram)

3. SE MUDA A ESTADOS UNIDOS

A pesar de que nació en Cuba, a una muy corta edad, se mudó a Miami, Florida, Estados Unidos, donde pasó el resto de su vida. Fue en el país norteamericano, donde conoció a Angélica Vale.

4. SIRVIÓ AL EJÉRCITO

Debido a su residencia en Estados Unidos, Otto Padrón perteneció al ejército por casi 40 años, tanto en el servicio activo como en la reserva. “Definitivamente, llegar a coronel es una de las satisfacciones más importantes. Pero, sobre todo, haber servido a este país durante tiempos de gran conflicto y necesidad [como] la Guerra Fría, la operación humanitaria en el sur de la Florida después del terrible huracán Andrew, la primera Guerra del Desierto [contra Irak], seguido por un año en Mosul durante la guerra en Irak. Servir en Corea del Sur durante la pandemia de la COVID-19. En fin, muchas satisfacciones”, señaló a People en español en 2021.

"Hoy tomé el mando de mi primer Batallón del Ejército de EE.UU!!!... ¡Comandante Padrón! ¿Quién lo diría?", escribió en una foto del recuerdo el 15 de marzo de 2013 (Foto: Otto Padrón / Instagram)

5. TIENE DOS MAESTRÍAS

Gracias a su trabajo como militar, él pagó la mayor parte de sus estudios universitarios y logró obtener dos maestrías, que le ayudaron a ejercer su carrera en el mundo televisivo.

6. ES UN EJECUTIVO DE LA INDUSTRIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Padrón es un importante ejecutivo en la industria de los medios de comunicación, toda vez que trabajó como productor ejecutivo en la cadena Telemundo en 1992 y en 1995 fue contratado por Univision, donde ocupó los cargos de director de programación y proyectos especiales, al año siguiente lo nombraron director de promociones de programas. “Siento que mi ‘factor x’ en el mundo del entretenimiento es mi formación militar, que aplico en todo momento (…). Mis principios militares exigen que aplique el 100% y más a todo lo que hago”, señaló en la misma entrevista.

En las fotografías que subían a sus redes, mostraban mucha complicidad entre ambos (Foto: Angélica Vale / Instagram)

7. SU RELACIÓN CON ANGÉLICA VALE

Otto Padrón conoció a Angélica Vale en el programa de Raúl de Molina el Año Nuevo de 2009. En aquel momento, él se encargaba de supervisar el show que daría la bienvenida al 2009, el cual tenía a la mexicana como presentadora. En 2010 se comprometieron y en febrero de 2011 se casaron.

8. LOS HIJOS DE OTTO PADRÓN CON ANGÉLICA VALE

Fruto del matrimonio de Otto y Angélica, la pareja tiene dos hijos: Angélica Masiel, quien nació el 6 de junio de 2012, y Daniel Nicolás, nacido el 11 de agosto de 2014.

La familia de la talentosa artista y su esposo (Foto: Angélica Vale / Instagram)

9. ¿OTTO PADRÓN TIENE OTROS HIJOS?

Sí, Otto Padrón tiene dos hijas mayores de su primer matrimonio con Olga L. Warens. Ellas son: Elle y Carolyna, esta última de más de 30 años, ya lo hizo abuelo. Por lo tanto, tiene cuatro hijos en total.

10. ¿POR CUÁNTOS AÑOS DE DIFERENCIA SE LLEVAN OTTO PADRÓN Y ANGÉLICA VALE?

Otto Padrón y Angélica Vale se llevan por 10 años y tres meses, ya que él nació en agosto de 1965 y ella en noviembre de 1975.

El día que la actriz le dio el sí en el altar a su esposo Otto Padrón (Foto: Angélica Vale / Instagram)

11. OTTO PADRÓN EN INSTAGRAM

Si te gustó esta información, te mostramos algunas notas sobre Angélica Vale que se redactaron en Mag y seguro te interesarán:

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí