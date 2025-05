“The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes” (“Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes” en español) ha revelado no solo los oscuros secretos de Snow y Tigris, sino también el origen de la icónica canción “The Hanging Tree”.

La precuela, que sigue la historia del joven Coriolanus Snow y su mentoría a Lucy Gray Baird en los décimos Juegos Anuales del Hambre, arroja luz sobre los misterios detrás de esta melancólica melodía.

La primera vez que el público escuchó “The Hanging Tree” fue en “Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 1″, interpretada por Katniss Everdeen. Aunque en ese momento se captó el mensaje de la canción, su historia y el motivo detrás de su creación permanecieron en las sombras.

“Ella es simplemente una chica normal que canta una canción que se ha transmitido de generación en generación”, comentó el director de las películas, Francis Lawrence.

Con la llegada de “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes”, finalmente se desvela el misterio detrás de esta poderosa canción.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA CANCIÓN “THE HANGING TREE”?

“La balada de pájaros cantores y serpientes” revela que Lucy Gray fue quien escribió la canción de “The Hanging Tree”. Pero, ¿qué fue lo que la inspiró hacerlo? Pues como revela la letra, haber sido testigo de cómo colgaron a un hombre.

En una entrevista con “Kyle Meredith With…”, Francis Lawrence dijo: “Aquí podemos ver, oh, en realidad fue creado por Lucy Gray, cierto, quien estuvo en un ahorcamiento. Podemos ver a la chica que está escribiendo esa canción por primera vez”.

El hombre que fue colgado fue Arlo Chance, acusado de matar a tres hombres, incluido un pacificador. Aunque la escena se muestra en la película, la adaptación no revela si la joven del distrito 12 estuvo presente. No obstante, es gracias al libro de Suzanne Collins que sabemos que Lucy fue testigo del evento.

Recordemos que la letra dice: “Vas a, ¿vas a venir al árbol? Donde colgaron a un hombre, dicen que mató a tres. Cosas extrañas han pasado aquí, no sería más extraño que nos encontráramos a medianoche, en el árbol colgante”.

Si bien las letras de “The Hang Tree” resumen la muerte de Chance, también mencionan los planes hechos por Lucy Gray y Coriolanus para huir juntos.

Lucy Gray y Coriolanus Snow disfrutando de un momento en el bosque en "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes" (Foto: Lionsgate Films) ×

En la canción, se menciona: “Vas a, ¿vas a venir al árbol? Donde te dije que escapes, así los dos seríamos libres” y “Vas a, ¿vas a venir al árbol? Donde está el collar de esperanza, justo al lado mío”.

Sin embargo, cerca del final de la película, Snow deja de lado su romance con Lucy y, por el contrario , se vuelve en su contra.

¿POR QUÉ KATNISS EVERDEEN CANTÓ “THE HANGING TREE”?

Katniss Everdeen entonó las profundas notas de “The Hanging Tree” no solo como una melodía antigua, sino como un himno de resistencia. Aunque la canción ha resonado a lo largo de los años en Panem, fue después de la destrucción del Distrito 12 y los eventos del Quarter Quell cuando Katniss, interpretada por Jennifer Lawrence, la hizo suya.

Mientras los sobrevivientes del Distrito 12 se refugiaban en el Distrito 13 subterráneo, Katniss cantó la canción, transmitida en vivo por el equipo de grabación de Cressida. Este emotivo momento sirvió como un poderoso llamado a la resistencia contra el Capitolio y un recordatorio de los horrores que la canción representaba. ¡Fue el canto de la esperanza y la rebeldía en medio de la oscuridad!

LETRA DE “THE HANGING TREE”

“Are you, are you comin’ to the tree?

Where they strung up a man, they say, who murdered three

Strange things did happen here, no stranger would it be

If we met at midnight in the hanging tree

Are you, are you comin’ to the tree

Where dead man called out for his love to flee?

Strange things did happen here, no stranger would it be

If we met at midnight in the hanging tree

Are you, are you comin’ to the tree

Where I told you to run, so we’d both be free?

Strange things did happen here, no stranger would it be

If we met at midnight in the hanging tree

Are you, are you comin’ to the tree

Where necklace of hope, side by side with me?

Strange things did happen here, no stranger would it be

If we met at midnight in the hanging tree

Are you, are you comin’ to the tree

Where I told you to run, so we’d both be free?

Strange things did happen here, no stranger would it be

If we met at midnight in the hanging tree

Are you, are you comin’ to the tree?

Where they strung up a man, they say, who murdered three

Strange things did happen here, no stranger would it be

If we met at midnight in the hanging tree

Are you, are you comin’ to the tree

Where the dead man called out for his love to flee?

Strange things did happen here, no stranger would it be

If we met at midnight in the hanging tree”

LETRA DE “EL ÁRBOL COLGANTE” EN ESPAÑOL

“Vas a, ¿vas a venir al árbol?

Donde colgaron a un hombre. Dicen, mató a tres

Extrañas cosas pasaron aquí, no sería más extraño

Si nos encontráramos a medianoche en el árbol colgante

Vas a, ¿vas a venir al árbol?

Donde el hombre muerto le dijo a su amor que escape

Extrañas cosas pasaron aquí, no sería más extraño

Si nos encontráramos a medianoche en el árbol colgante

Vas a, ¿vas a venir al árbol?

Donde te dije que huyeras, para que los dos seamos libres

Extrañas cosas pasaron aquí, no sería más extraño

Si nos encontráramos a medianoche en el árbol colgante

Vas a, ¿vas a venir al árbol?

Donde yace el collar de la esperanza, justo al lado mío

Extrañas cosas pasaron aquí, no sería más extraño

Si nos encontráramos a medianoche en el árbol colgante

Vas a, ¿vas a venir al árbol?

Donde te dije que huyeras, para que los dos seamos libres

Extrañas cosas pasaron aquí, no sería más extraño

Si nos encontráramos a medianoche en el árbol colgante

Vas a, ¿vas a venir al árbol?

Donde colgaron a un hombre. Dicen, mató a tres

Extrañas cosas pasaron aquí, no sería más extraño

Si nos encontráramos a medianoche en el árbol colgante

Vas a, ¿vas a venir al árbol?

Donde el hombre muerto le dijo a su amor que escape

Extrañas cosas pasaron aquí, no sería más extraño

Si nos encontráramos a medianoche en el árbol colgante”.

VIDEO RELACIONADO