La selección mexicana ya conoce el camino que deberá recorrer en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Como una de las anfitrionas del torneo junto a Estados Unidos y Canadá, el equipo dirigido por Javier Aguirre tendrá el privilegio de disputar el partido inaugural de la competición y afrontará una zona que promete exigencia desde la primera jornada.
México integrará el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, rivales con estilos distintos que pondrán a prueba la capacidad de adaptación del Tri en un torneo donde la localía podría convertirse en una ventaja determinante. La selección nacional buscará aprovechar el respaldo de su afición para firmar una actuación histórica y romper la barrera de los octavos de final que ha marcado gran parte de su historia reciente en las Copas del Mundo.
La base del equipo combina experiencia internacional y renovación generacional. Futbolistas como Edson Álvarez, Johan Vásquez, Luis Chávez, Raúl Jiménez y Santiago Gimenez asumirán buena parte de la responsabilidad deportiva, mientras que jóvenes talentos como Gilberto Mora, Obed Vargas y Mateo Chávez intentarán consolidarse en el escenario más importante del fútbol mundial.
Además de disputar el partido inaugural de la Copa del Mundo, México jugará toda la fase de grupos en territorio nacional, con encuentros programados en Ciudad de México y Guadalajara. Los horarios también quedaron ubicados en franjas estratégicas para millones de aficionados en México y Estados Unidos, donde el seguimiento al Tri suele generar algunas de las mayores audiencias del torneo.
TL;DR: México en el Mundial 2026
- 👕 Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa
- 📅 Debut: 11 de junio vs. Sudáfrica
- 🏟️ Sedes: Estadio Azteca (Ciudad de México) y Estadio Akron (Guadalajara)
- 📺 TV: Canal 5, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve), TUDN, Azteca 7 y ViX
- ⚽ Javier Aguirre dirigirá su tercer Mundial con México
- 🎯 Objetivo: avanzar a la fase final del torneo
Fixture completo de México en la fase de grupos
|Fecha
|Partido
|Estadio
|Ciudad
|11 de junio de 2026
|México vs. Sudáfrica
|Estadio Azteca (Estadio Banorte)
|Ciudad de México
|18 de junio de 2026
|México vs. Corea del Sur
|Estadio Guadalajara
|Guadalajara
|24 de junio de 2026
|República Checa vs. México
|Estadio Azteca (Estadio Banorte)
|Ciudad de México
¿A qué hora juega México en el Mundial 2026?
Horarios de México por jornada
|Partido
|Hora CDMX
|Hora ET
|Hora PT
|México vs. Sudáfrica
|13:00
|15:00 ET
|12:00 PT
|México vs. Corea del Sur
|19:00
|21:00 ET
|18:00 PT
|República Checa vs. México
|19:00
|21:00 ET
|18:00 PT
¿Qué canal transmite los partidos de México en el Mundial 2026?
Los encuentros de la selección mexicana podrán seguirse mediante televisión abierta, cable y plataformas digitales tanto en México como en Estados Unidos.
Canales confirmados en México
- Canal 5
- Las Estrellas
- Canal 9 (Nu9ve)
- TUDN
- ViX
- Azteca 7
- Azteca Deportes Network
Canales y plataformas en Estados Unidos
- Univision
- TUDN USA
- FOX Deportes
- FOX Sports
- ViX
- Fubo
¿Dónde ver los partidos de México EN VIVO por TV y streaming?
Los encuentros del Tri formarán parte de la programación principal del Mundial 2026 en territorio mexicano. Dependiendo del partido y la fase del torneo, las transmisiones podrán distribuirse entre Canal 5, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve), TUDN y ViX, además de la cobertura de TV Azteca mediante Azteca 7.
Para la audiencia hispana en Estados Unidos, los partidos estarán disponibles mediante Univision, TUDN USA, FOX Deportes, FOX Sports y distintas plataformas digitales vinculadas a los derechos de transmisión del torneo.
México vs. Sudáfrica: el partido inaugural del Mundial 2026
La Copa del Mundo comenzará oficialmente el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde el Tri enfrentará a Sudáfrica en un duelo cargado de simbolismo. Será la primera vez que un estadio albergue tres partidos inaugurales de una Copa Mundial, reforzando el peso histórico de la capital mexicana dentro del fútbol internacional.
El encuentro también evocará el recuerdo del Mundial 2010, cuando ambas selecciones igualaron 1-1 en Johannesburgo durante la inauguración de aquella edición.
La presión será enorme para México, pero también la oportunidad de comenzar el torneo frente a su afición en uno de los escenarios más emblemáticos del planeta.
México vs. Corea del Sur: una prueba exigente en Guadalajara
La segunda jornada llevará al conjunto de Javier Aguirre hasta Guadalajara para medirse con una de las selecciones asiáticas más competitivas de los últimos años.
Corea del Sur llega con una generación acostumbrada a competir en las principales ligas europeas, por lo que el encuentro aparece como uno de los cruces más exigentes del Grupo A.
México intentará aprovechar el respaldo del Estadio Guadalajara para acercarse a la clasificación antes de la última fecha.
República Checa vs. México: cierre decisivo en la capital
México concluirá la fase de grupos nuevamente en el Estadio Azteca de la CDMX frente a una República Checa que regresa a una Copa del Mundo después de varios años de ausencia.
Dependiendo de los resultados previos, el partido podría definir posiciones clave dentro del Grupo A y determinar el camino del Tri en la fase eliminatoria.
Horarios de los partidos de México en Estados Unidos
Además de la audiencia mexicana, millones de aficionados seguirán la participación del Tri desde territorio estadounidense.
México vs. Sudáfrica
|Ciudad
|Estado
|Hora
|Nueva York
|Nueva York
|3:00 p.m. ET
|Miami
|Florida
|3:00 p.m. ET
|Orlando
|Florida
|3:00 p.m. ET
|Atlanta
|Georgia
|3:00 p.m. ET
|Chicago
|Illinois
|2:00 p.m. CT
|Dallas
|Texas
|2:00 p.m. CT
|Houston
|Texas
|2:00 p.m. CT
|Denver
|Colorado
|1:00 p.m. MT
|Phoenix
|Arizona
|12:00 p.m.
|Los Ángeles
|California
|12:00 p.m. PT
|Las Vegas
|Nevada
|12:00 p.m. PT
|Seattle
|Washington
|12:00 p.m. PT
México vs. Corea del Sur
|Ciudad
|Estado
|Hora
|Nueva York
|Nueva York
|9:00 p.m. ET
|Miami
|Florida
|9:00 p.m. ET
|Chicago
|Illinois
|8:00 p.m. CT
|Dallas
|Texas
|8:00 p.m. CT
|Denver
|Colorado
|7:00 p.m. MT
|Los Ángeles
|California
|6:00 p.m. PT
|Las Vegas
|Nevada
|6:00 p.m. PT
|Seattle
|Washington
|6:00 p.m. PT
República Checa vs. México
|Ciudad
|Estado
|Hora
|Nueva York
|Nueva York
|9:00 p.m. ET
|Miami
|Florida
|9:00 p.m. ET
|Chicago
|Illinois
|8:00 p.m. CT
|Dallas
|Texas
|8:00 p.m. CT
|Denver
|Colorado
|7:00 p.m. MT
|Los Ángeles
|California
|6:00 p.m. PT
|Las Vegas
|Nevada
|6:00 p.m. PT
|Seattle
|Washington
|6:00 p.m. PT
Estadios donde jugará México en el Mundial 2026
🏟️ Estadio Azteca (Estadio Banorte)
- Ciudad: Ciudad de México
- Partidos: Sudáfrica y República Checa
- Capacidad aproximada: 87 mil espectadores
- Sede del partido inaugural
📍 Dirección
Calzada de Tlalpan 3465, Santa Úrsula Coapa, Coyoacán, Ciudad de México.
🚇 Cómo llegar
- Metro Línea 2
- Tren Ligero
- RTP
- Uber
- Taxi
- Didi
🏟️ Estadio Akron de Guadalajara
- Ciudad: Guadalajara
- Partido: Corea del Sur
- Capacidad aproximada: 48 mil espectadores
📍 Dirección
Av. Circuito JVC 2800, El Bajío, Zapopan, Jalisco.
🚗 Cómo llegar
- Autobuses metropolitanos
- Uber
- Didi
- Taxi
- Estacionamientos oficiales
🌤 Clima esperado para los partidos de México
Ciudad de México
- Temperatura promedio: entre 22 °C y 26 °C
- Posibilidad de lluvias vespertinas
- Altitud superior a los 2,200 metros
Guadalajara
- Temperatura promedio: entre 28 °C y 32 °C
- Ambiente cálido durante el día
- Posibles lluvias aisladas
¿Qué necesita México para clasificar a la siguiente ronda?
Los dos primeros lugares del Grupo A avanzarán directamente a la fase eliminatoria. Además, varios terceros clasificados también obtendrán boleto gracias al formato ampliado de 48 selecciones.
El principal objetivo del Tri será terminar entre los dos primeros de la zona para evitar cruces más complejos en la siguiente fase y aprovechar la ventaja de disputar la primera ronda como local.
¿Hasta dónde puede llegar México en el Mundial 2026?
La condición de anfitrión y el respaldo de su afición convierten al Tri en uno de los equipos más observados de la fase de grupos. Sobre el papel, México cuenta con argumentos suficientes para pelear los dos primeros puestos frente a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.
El reto comenzará a partir de las rondas eliminatorias, donde históricamente la selección mexicana ha encontrado sus mayores obstáculos. Con la experiencia de Javier Aguirre, la madurez de futbolistas como Edson Álvarez, Johan Vásquez y Raúl Jiménez, además del momento que atraviesa Santiago Gimenez, la expectativa dentro del país apunta a superar la barrera de los octavos de final y competir de tú a tú con las principales potencias del torneo.
Figuras de México para seguir en el Mundial 2026
México llegará al torneo con una plantilla que mezcla experiencia, liderazgo y juventud.
Edson Álvarez será uno de los principales referentes del mediocampo gracias a su capacidad de recuperación y liderazgo, mientras que Johan Vásquez comandará una defensa que buscará mantener equilibrio frente a rivales de distintas características.
En ataque, Santiago Gimenez y Raúl Jiménez aparecen como las principales cartas ofensivas del equipo. A ellos se suman futbolistas capaces de desequilibrar como Alexis Vega, Julián Quiñones y Roberto Alvarado.
Otro de los focos de atención estará sobre Guillermo Ochoa, quien se convertirá en el primer futbolista mexicano en disputar seis Copas del Mundo.
Convocados de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026
Javier Aguirre apostó por una combinación de experiencia europea, futbolistas consolidados de la Liga MX y jóvenes con proyección internacional para afrontar el Mundial que se disputará en casa.
Porteros
- Raúl “Tala” Rangel (Chivas)
- Carlos Acevedo (Santos)
- Guillermo Ochoa (AEL Limassol)
Defensas
- Israel Reyes (América)
- Jorge Sánchez (PAOK)
- César Montes (Lokomotiv)
- Johan Vásquez (Genoa)
- Edson Álvarez (Fenerbahçe)
- Jesús Gallardo (Toluca)
- Mateo Chávez (AZ Alkmaar)
Mediocampistas
- Álvaro Fidalgo (Betis)
- Brian Gutiérrez (Chivas)
- Erik Lira (Cruz Azul)
- Luis Romo (Chivas)
- Gilberto Mora (Tijuana)
- Luis Chávez (Dinamo Moscú)
- Obed Vargas (Atlético de Madrid)
- Orbelín Pineda (AEK Atenas)
Delanteros
- Roberto “Piojo” Alvarado (Chivas)
- César “Chino” Huerta (Anderlecht)
- Julián Quiñones (Al-Qadisiya)
- Alexis Vega (Toluca)
- Armando “Hormiga” González (Chivas)
- Guillermo Martínez (Pumas)
- Santiago Gimenez (Milan)
- Raúl Jiménez (Fulham)
Director técnico
- Javier Aguirre
FAQ: México en el Mundial 2026
¿En qué grupo jugará México?
México integra el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.
¿Cuándo debuta México en el Mundial 2026?
El Tri debutará el 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.
¿Qué canal transmitirá los partidos de México?
Los encuentros podrán verse por Canal 5, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve), TUDN, ViX y Azteca 7.
¿Quién es el entrenador de México?
Javier Aguirre será el director técnico de la selección mexicana durante la Copa Mundial 2026.
¿Cuántos Mundiales jugará Guillermo Ochoa?
El arquero mexicano disputará su sexta Copa del Mundo, una marca histórica para el fútbol mexicano.
México en el Mundial 2026: ficha rápida
|Dato
|Información
|Grupo
|A
|Rivales
|Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa
|Debut
|11 de junio vs. Sudáfrica
|Último partido
|24 de junio vs. República Checa
|Sedes
|Ciudad de México y Guadalajara
|Entrenador
|Javier Aguirre
|TV México
|Canal 5, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve), TUDN y Azteca 7
|Streaming
|ViX
México afrontará una Copa del Mundo distinta a todas las anteriores. La posibilidad de jugar la fase de grupos en casa, la experiencia de Javier Aguirre en el banquillo y una generación que mezcla referentes históricos con jóvenes de proyección convierten al Tri en uno de los equipos más observados del torneo. La presión será enorme, pero también la ilusión de millones de aficionados que sueñan con una actuación histórica en el Mundial 2026.