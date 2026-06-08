La selección mexicana ya conoce el camino que deberá recorrer en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Como una de las anfitrionas del torneo junto a Estados Unidos y Canadá, el equipo dirigido por Javier Aguirre tendrá el privilegio de disputar el partido inaugural de la competición y afrontará una zona que promete exigencia desde la primera jornada.

México integrará el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, rivales con estilos distintos que pondrán a prueba la capacidad de adaptación del Tri en un torneo donde la localía podría convertirse en una ventaja determinante. La selección nacional buscará aprovechar el respaldo de su afición para firmar una actuación histórica y romper la barrera de los octavos de final que ha marcado gran parte de su historia reciente en las Copas del Mundo.

La base del equipo combina experiencia internacional y renovación generacional. Futbolistas como Edson Álvarez, Johan Vásquez, Luis Chávez, Raúl Jiménez y Santiago Gimenez asumirán buena parte de la responsabilidad deportiva, mientras que jóvenes talentos como Gilberto Mora, Obed Vargas y Mateo Chávez intentarán consolidarse en el escenario más importante del fútbol mundial.

Además de disputar el partido inaugural de la Copa del Mundo, México jugará toda la fase de grupos en territorio nacional, con encuentros programados en Ciudad de México y Guadalajara. Los horarios también quedaron ubicados en franjas estratégicas para millones de aficionados en México y Estados Unidos, donde el seguimiento al Tri suele generar algunas de las mayores audiencias del torneo.

TL;DR: México en el Mundial 2026

👕 Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

📅 Debut: 11 de junio vs. Sudáfrica

🏟️ Sedes: Estadio Azteca (Ciudad de México) y Estadio Akron (Guadalajara)

📺 TV: Canal 5, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve), TUDN, Azteca 7 y ViX

⚽ Javier Aguirre dirigirá su tercer Mundial con México

🎯 Objetivo: avanzar a la fase final del torneo

Fixture completo de México en la fase de grupos

Fecha Partido Estadio Ciudad 11 de junio de 2026 México vs. Sudáfrica Estadio Azteca (Estadio Banorte) Ciudad de México 18 de junio de 2026 México vs. Corea del Sur Estadio Guadalajara Guadalajara 24 de junio de 2026 República Checa vs. México Estadio Azteca (Estadio Banorte) Ciudad de México

¿A qué hora juega México en el Mundial 2026?

Horarios de México por jornada

Partido Hora CDMX Hora ET Hora PT México vs. Sudáfrica 13:00 15:00 ET 12:00 PT México vs. Corea del Sur 19:00 21:00 ET 18:00 PT República Checa vs. México 19:00 21:00 ET 18:00 PT

¿Qué canal transmite los partidos de México en el Mundial 2026?

Los encuentros de la selección mexicana podrán seguirse mediante televisión abierta, cable y plataformas digitales tanto en México como en Estados Unidos.

Canales confirmados en México

Canal 5

Las Estrellas

Canal 9 (Nu9ve)

TUDN

ViX

Azteca 7

Azteca Deportes Network

Canales y plataformas en Estados Unidos

Univision

TUDN USA

FOX Deportes

FOX Sports

ViX

Fubo

¿Dónde ver los partidos de México EN VIVO por TV y streaming?

Los encuentros del Tri formarán parte de la programación principal del Mundial 2026 en territorio mexicano. Dependiendo del partido y la fase del torneo, las transmisiones podrán distribuirse entre Canal 5, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve), TUDN y ViX, además de la cobertura de TV Azteca mediante Azteca 7.

Para la audiencia hispana en Estados Unidos, los partidos estarán disponibles mediante Univision, TUDN USA, FOX Deportes, FOX Sports y distintas plataformas digitales vinculadas a los derechos de transmisión del torneo.

México vs. Sudáfrica: el partido inaugural del Mundial 2026

La Copa del Mundo comenzará oficialmente el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde el Tri enfrentará a Sudáfrica en un duelo cargado de simbolismo. Será la primera vez que un estadio albergue tres partidos inaugurales de una Copa Mundial, reforzando el peso histórico de la capital mexicana dentro del fútbol internacional.

El encuentro también evocará el recuerdo del Mundial 2010, cuando ambas selecciones igualaron 1-1 en Johannesburgo durante la inauguración de aquella edición.

La presión será enorme para México, pero también la oportunidad de comenzar el torneo frente a su afición en uno de los escenarios más emblemáticos del planeta.

México vs. Corea del Sur: una prueba exigente en Guadalajara

La segunda jornada llevará al conjunto de Javier Aguirre hasta Guadalajara para medirse con una de las selecciones asiáticas más competitivas de los últimos años.

Corea del Sur llega con una generación acostumbrada a competir en las principales ligas europeas, por lo que el encuentro aparece como uno de los cruces más exigentes del Grupo A.

México intentará aprovechar el respaldo del Estadio Guadalajara para acercarse a la clasificación antes de la última fecha.

República Checa vs. México: cierre decisivo en la capital

México concluirá la fase de grupos nuevamente en el Estadio Azteca de la CDMX frente a una República Checa que regresa a una Copa del Mundo después de varios años de ausencia.

Dependiendo de los resultados previos, el partido podría definir posiciones clave dentro del Grupo A y determinar el camino del Tri en la fase eliminatoria.

Horarios de los partidos de México en Estados Unidos

Además de la audiencia mexicana, millones de aficionados seguirán la participación del Tri desde territorio estadounidense.

México vs. Sudáfrica

Ciudad Estado Hora Nueva York Nueva York 3:00 p.m. ET Miami Florida 3:00 p.m. ET Orlando Florida 3:00 p.m. ET Atlanta Georgia 3:00 p.m. ET Chicago Illinois 2:00 p.m. CT Dallas Texas 2:00 p.m. CT Houston Texas 2:00 p.m. CT Denver Colorado 1:00 p.m. MT Phoenix Arizona 12:00 p.m. Los Ángeles California 12:00 p.m. PT Las Vegas Nevada 12:00 p.m. PT Seattle Washington 12:00 p.m. PT

México vs. Corea del Sur

Ciudad Estado Hora Nueva York Nueva York 9:00 p.m. ET Miami Florida 9:00 p.m. ET Chicago Illinois 8:00 p.m. CT Dallas Texas 8:00 p.m. CT Denver Colorado 7:00 p.m. MT Los Ángeles California 6:00 p.m. PT Las Vegas Nevada 6:00 p.m. PT Seattle Washington 6:00 p.m. PT

República Checa vs. México

Ciudad Estado Hora Nueva York Nueva York 9:00 p.m. ET Miami Florida 9:00 p.m. ET Chicago Illinois 8:00 p.m. CT Dallas Texas 8:00 p.m. CT Denver Colorado 7:00 p.m. MT Los Ángeles California 6:00 p.m. PT Las Vegas Nevada 6:00 p.m. PT Seattle Washington 6:00 p.m. PT

Estadios donde jugará México en el Mundial 2026

🏟️ Estadio Azteca (Estadio Banorte)

Ciudad: Ciudad de México

Partidos: Sudáfrica y República Checa

Capacidad aproximada: 87 mil espectadores

Sede del partido inaugural

📍 Dirección

Calzada de Tlalpan 3465, Santa Úrsula Coapa, Coyoacán, Ciudad de México.

🚇 Cómo llegar

Metro Línea 2

Tren Ligero

RTP

Uber

Taxi

Didi

🏟️ Estadio Akron de Guadalajara

Ciudad: Guadalajara

Partido: Corea del Sur

Capacidad aproximada: 48 mil espectadores

📍 Dirección

Av. Circuito JVC 2800, El Bajío, Zapopan, Jalisco.

🚗 Cómo llegar

Autobuses metropolitanos

Uber

Didi

Taxi

Estacionamientos oficiales

🌤 Clima esperado para los partidos de México

Ciudad de México

Temperatura promedio: entre 22 °C y 26 °C

Posibilidad de lluvias vespertinas

Altitud superior a los 2,200 metros

Guadalajara

Temperatura promedio: entre 28 °C y 32 °C

Ambiente cálido durante el día

Posibles lluvias aisladas

¿Qué necesita México para clasificar a la siguiente ronda?

Los dos primeros lugares del Grupo A avanzarán directamente a la fase eliminatoria. Además, varios terceros clasificados también obtendrán boleto gracias al formato ampliado de 48 selecciones.

El principal objetivo del Tri será terminar entre los dos primeros de la zona para evitar cruces más complejos en la siguiente fase y aprovechar la ventaja de disputar la primera ronda como local.

¿Hasta dónde puede llegar México en el Mundial 2026?

La condición de anfitrión y el respaldo de su afición convierten al Tri en uno de los equipos más observados de la fase de grupos. Sobre el papel, México cuenta con argumentos suficientes para pelear los dos primeros puestos frente a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

El reto comenzará a partir de las rondas eliminatorias, donde históricamente la selección mexicana ha encontrado sus mayores obstáculos. Con la experiencia de Javier Aguirre, la madurez de futbolistas como Edson Álvarez, Johan Vásquez y Raúl Jiménez, además del momento que atraviesa Santiago Gimenez, la expectativa dentro del país apunta a superar la barrera de los octavos de final y competir de tú a tú con las principales potencias del torneo.

Figuras de México para seguir en el Mundial 2026

México llegará al torneo con una plantilla que mezcla experiencia, liderazgo y juventud.

Edson Álvarez será uno de los principales referentes del mediocampo gracias a su capacidad de recuperación y liderazgo, mientras que Johan Vásquez comandará una defensa que buscará mantener equilibrio frente a rivales de distintas características.

En ataque, Santiago Gimenez y Raúl Jiménez aparecen como las principales cartas ofensivas del equipo. A ellos se suman futbolistas capaces de desequilibrar como Alexis Vega, Julián Quiñones y Roberto Alvarado.

Otro de los focos de atención estará sobre Guillermo Ochoa, quien se convertirá en el primer futbolista mexicano en disputar seis Copas del Mundo.

Convocados de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Javier Aguirre apostó por una combinación de experiencia europea, futbolistas consolidados de la Liga MX y jóvenes con proyección internacional para afrontar el Mundial que se disputará en casa.

Porteros

Raúl “Tala” Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Defensas

Israel Reyes (América)

Jorge Sánchez (PAOK)

César Montes (Lokomotiv)

Johan Vásquez (Genoa)

Edson Álvarez (Fenerbahçe)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Mediocampistas

Álvaro Fidalgo (Betis)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Erik Lira (Cruz Azul)

Luis Romo (Chivas)

Gilberto Mora (Tijuana)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Delanteros

Roberto “Piojo” Alvarado (Chivas)

César “Chino” Huerta (Anderlecht)

Julián Quiñones (Al-Qadisiya)

Alexis Vega (Toluca)

Armando “Hormiga” González (Chivas)

Guillermo Martínez (Pumas)

Santiago Gimenez (Milan)

Raúl Jiménez (Fulham)

Director técnico

Javier Aguirre

FAQ: México en el Mundial 2026

¿En qué grupo jugará México?

México integra el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

¿Cuándo debuta México en el Mundial 2026?

El Tri debutará el 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

¿Qué canal transmitirá los partidos de México?

Los encuentros podrán verse por Canal 5, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve), TUDN, ViX y Azteca 7.

¿Quién es el entrenador de México?

Javier Aguirre será el director técnico de la selección mexicana durante la Copa Mundial 2026.

¿Cuántos Mundiales jugará Guillermo Ochoa?

El arquero mexicano disputará su sexta Copa del Mundo, una marca histórica para el fútbol mexicano.

México en el Mundial 2026: ficha rápida

Dato Información Grupo A Rivales Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa Debut 11 de junio vs. Sudáfrica Último partido 24 de junio vs. República Checa Sedes Ciudad de México y Guadalajara Entrenador Javier Aguirre TV México Canal 5, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve), TUDN y Azteca 7 Streaming ViX

México afrontará una Copa del Mundo distinta a todas las anteriores. La posibilidad de jugar la fase de grupos en casa, la experiencia de Javier Aguirre en el banquillo y una generación que mezcla referentes históricos con jóvenes de proyección convierten al Tri en uno de los equipos más observados del torneo. La presión será enorme, pero también la ilusión de millones de aficionados que sueñan con una actuación histórica en el Mundial 2026.