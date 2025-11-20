Este jueves 20 de noviembre en Latinoamérica o 21 de noviembre en diferentes partes del mundo, conoceremos a la nueva Miss Universo 2025. El certamen de belleza se viene llevando a cabo en Tailandia y sabremos quién es la heredera a la corona que actualmente ostenta la reina danesa Maria Victoria Kjær Theilvig. Hay alta expectativa por lo que puedan realizar las representantes de Latinoamérica y aquí te dejo con el resultado final y quién ganó este Miss Universo 2025 .

Resultado final del Miss Universo 2025 - Ganadora del certamen

Posición País Participante Top 1 - - Top 2 - - Top 3 - - Top 4 - - Top 5 - -

Se actualizará inmediatamente después de conocer los resultados que se anuncien durante la gala final de este Miss Universo 2025.

¿Quiénes son las favoritas a ganar el Miss Universo 2025?

Las votaciones del público serán fundamentales para la etapa de las semifinales de este Miss Universo 2025. Por ahora, las favoritas del público han sido las representantes de Filipinas (MA. Athisa Manalo), Bangladesh (Tangia Zaman), Paraguay (Yanina Gómez Ojeda), Palestina (Nadee Ayoub), Tanzania (Naisae Yona), Turquía (Ceren Arslan) y Fátima Bosch de México.

¿Quién fue la última ganadora del Miss Universo 2025?

En el último evento celebrado en Ciudad de México, la reina fue Maria Victoria Kjær Theilvig, representante de Dinamarca, quien le dio la corona a dicho país por primera vez en su historia, lo que fue un importante acontecimiento. Además, no se tenía a una ganadora procedente de Europa desde el año 2016, cuando se coronó la francesa Iris Mittenaere en Filipinas.