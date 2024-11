Las redes sociales nos han enseñado que a veces, un simple error puede dar pie a una amistad que dure toda la vida. Eso lo han demostrado Jamal Hinton y Wanda Dench, un joven y una abuela que llevan celebrando el Día de Acción de Gracias juntos desde hace años, todo gracias a un mensaje de texto que se envió por error. Este dúo se ha vuelto viral cada año durante estas fechas, y este no iba a ser la excepción.

Hinton y Wanda compartieron sus planes para este Día de Acción de Gracias con una gran novedad: “¡Estoy emocionado de anunciar que este año seré el anfitrión del Día de Acción de Gracias para Wanda y para mí! Espero con ansias un día lleno de buena comida, excelente compañía y recuerdos duraderos. ¡El noveno año llega pronto!”, decía junto a un collage de fotos de él y Dench a lo largo de los años publicado en Instagram.

Este feliz anuncio llega solo un mes después de que Wanda Dench compartiera, a través de las redes sociales de Jamal Hinton, que le habían diagnosticado cáncer de mama.

Este año, Jamal Hinton será el encargado de la cena del Día de Acción de Gracias. (Foto: IG jamalhinton12)

Mientras pensaba en su amistad inesperada y en cómo había impactado positivamente en sus vidas, Wanda Dench compartió que una tomografía computarizada realizada por bronquitis reveló por sorpresa una masa en su seno. Tras más pruebas, recibió el diagnóstico de cáncer de mama. Dench expresó su sorpresa, ya que el cáncer no es hereditario en su familia y sus mamografías anteriores siempre habían sido normales.

“En 2022 cumplí 65 años y pensé que me haría mi última mamografía y no tendría que volver a pensar en ello. Pero me equivoqué”, escribió en ese momento. Aunque el diagnóstico la sorprendió, Dench comentó que también le permitió conectarse con “gente maravillosa” durante su tratamiento. Además, animó a otros a valorar la vida y a no dejar de hacerse los controles regulares.

La amistad de Dench y Hinton comenzó en 2016, después de que Hinton recibiera un mensaje de texto de Acción de Gracias de Dench destinado a su familia. Después de confirmar el error, Hinton preguntó alegremente si podía acompañar a Dench a cenar, a lo que Dench respondió: “Por supuesto que puedes. Eso es lo que hacen las abuelas... alimentar a todos”.

Hace un mes, a Wanda Dench le diagnosticaron cáncer de mama. (Foto: IG jamalhinton12)

La pareja se hizo amiga rápidamente y su historia se volvió viral. Desde entonces, ambos han pasado juntos todos los Días de Acción de Gracias. Su amistad ha resistido los altibajos de la vida: en 2020, Wanda Dench compartió que su esposo, Lonnie, había fallecido a causa del COVID-19.

En 2021, Netflix anunció que produciría una película titulada The Thanksgiving Text, basada en su vínculo único. La película destacará su profunda amistad, a pesar de sus diferencias, y la conexión inesperada que surgió gracias a un mensaje de texto enviado por error, según la plataforma.