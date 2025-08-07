Una estudiante de Londres que alquiló un apartamento en Nueva York a través de Airbnb asegura que el anfitrión intentó cobrarle por daños falsos usando imágenes creadas con IA (inteligencia artificial). La joven, que se quedó en el lugar durante dos meses y medio, decidió irse antes de lo planeado porque no se sentía segura, según contó a The Guardian.

Después de su salida, el anfitrión afirmó que ella había causado más de £12,000 (unos $16,000) en daños. En su reclamo ante Airbnb, presentó fotos de una mesa de café rota, un colchón con manchas de orina, y otros objetos supuestamente dañados como un robot aspirador, un sofá, un microondas, una televisión y un aire acondicionado.

La estudiante negó rotundamente haber causado esos daños y revisó cuidadosamente las imágenes que el anfitrión había enviado. Al hacerlo, notó pequeñas diferencias entre las fotos que, según ella, indicaban que habían sido manipuladas con inteligencia artificial.

“También demostré claramente discrepancias visuales en imágenes del mismo objeto (mesa de madera) que muestran signos evidentes de manipulación”, explicó.

Tras revisar las fotos y detectar inconsistencias, la joven presentó testigos y pruebas que demostraban que el alojamiento fue entregado en buen estado. (Foto referencial: Freepik)

Airbnb revisó el caso y determinó que ella solo debía pagar unos $7,000 por los daños; sin embargo, la joven volvió a rechazar la decisión. “Informé que podía presentar el testimonio de una persona que estuvo conmigo durante la entrega del departamento y que puede declarar bajo juramento que lo dejamos limpio, sin daños y en buen estado”, dijo.

En las imágenes obtenidas por The Guardian, se puede ver que las grietas en la mesa no coinciden entre sí, lo que respalda su sospecha.

“La existencia de esas inconsistencias no es posible en fotos auténticas y sin editar del mismo objeto”, afirmó la joven. “Esto debería haber sido suficiente para poner en duda la validez de las pruebas si se hubieran revisado con un mínimo de atención”.

Tras la publicación del artículo, Airbnb ofreció a la huésped un reembolso parcial de unos $650. Luego, al decir que no volvería a usar la plataforma, le ofrecieron solo una quinta parte del costo total. Finalmente, la compañía le devolvió todo el dinero y eliminó la reseña negativa que el anfitrión había escrito sobre ella.

Airbnb inicialmente le atribuyó $7,000 en daños, pero tras su insistencia, le devolvieron el costo total de la reserva y eliminaron la reseña negativa del anfitrión. (Foto: Lionel Bonaventure / AFP)

La joven expresó su preocupación por otros usuarios que puedan enfrentar acusaciones falsas como la suya.

“Mi temor es por futuros clientes que no tengan los recursos para defenderse y terminen pagando por miedo a represalias”, explicó. “Con lo fácil que es hoy generar imágenes con IA, no debería ser tan sencillo para un anfitrión falsificar pruebas y salirse con la suya”.

Airbnb se disculpó por lo ocurrido y dijo que iniciaría una revisión interna del caso.

La empresa pidió disculpas, abrió una investigación interna y advirtió al anfitrión, quien podría ser expulsado si vuelve a violar las reglas. (Foto: Carl Court / Getty Images)

“Esta experiencia no cumplió con nuestros estándares habituales, y nos hemos comunicado con la huésped para disculparnos y asegurarle que no se le cobrará por los daños reportados”, declaró un portavoz a People.

La empresa añadió que se toman en serio los reclamos por daños y que su equipo especializado revisa toda la evidencia disponible para tomar decisiones justas, las cuales pueden ser apeladas.

Lo que debes tener en cuenta al alquilar en Airbnb

Antes de reservar un alojamiento en Airbnb, lo más recomendable es hacer una investigación exhaustiva. Lee detenidamente las reseñas de otros huéspedes para hacerte una idea de la calidad del alojamiento y la atención del anfitrión.

Compara las fotos con la descripción y no dudes en preguntar al anfitrión cualquier duda que tengas sobre las comodidades o las reglas de la casa. Además, investiga los precios de alojamientos similares en la zona para asegurarte de obtener una buena oferta y revisa las políticas de cancelación para estar preparado ante cualquier imprevisto.

La seguridad también es un aspecto crucial. Busca alojamientos que cuenten con detectores de humo y verifica que la ubicación sea segura.

