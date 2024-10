El 13 de octubre de 1989, Jimmie Wade Martin salió a tomar una copa en una taberna de Bonne Terre, Missouri, sin saber que esa noche cambiaría para siempre la vida de sus hijas gemelas, Angela Williams y Andrea Lynn. En la madrugada, su cuerpo fue hallado en una calle cercana, víctima de un golpe mortal en la cabeza tras una pelea en el bar. La noticia conmocionó a las gemelas, quienes tenían apenas 11 años en ese momento.

La promesa de su padre de llevarlas a una venta de garaje ese día nunca se cumplió. En lugar de eso, pasaron semanas recorriendo en sus bicicletas los kioscos de periódicos locales, buscando respuestas sobre lo sucedido en su pequeña ciudad de 6,000 habitantes. El caso, aunque inicialmente investigado, se fue enfriando con el tiempo, y los años pasaron sin más arrestos ni avances significativos.

Un caso estancado y una promesa pendiente

A lo largo de los años, un hombre fue arrestado en relación con la muerte de Martin, pero los cargos se retiraron antes de llegar a juicio. Testigos clave fallecieron o se mudaron, y el caso fue archivado. La frustración de las gemelas crecía a medida que se preguntaban por qué nadie lograba resolver un crimen que ocurrió en un lugar concurrido y con varios testigos. ¿Cómo era posible que no hubiera justicia para su padre?

En 2007, cuando las gemelas cumplieron 29 años, la misma edad que tenía su padre al morir, su búsqueda de respuestas adquirió nueva urgencia. Decidieron contactar a las autoridades para reabrir el caso, pero no obtuvieron respuesta. Ante la falta de apoyo oficial, reunieron por su cuenta los informes policiales, la autopsia y otros documentos. Así, comenzaron a tocar puertas, hablando con testigos, vecinos y cualquier persona que pudiera tener información relevante.

Angela Williams y Andrea Lynn con pilas de documentos relacionados con el caso de su padre. (Angela Williams)

El nacimiento de un podcast y la reapertura del caso

Después de años de investigación por su cuenta, en 2020 las gemelas y dos de sus primos lanzaron el podcast “Small Town Forgotten”, un espacio donde compartieron toda la información que habían recopilado a lo largo de tres décadas. Este proyecto no solo era una forma de mantener vivo el caso, sino también una súplica para que cualquier persona con información adicional diera un paso al frente.

Su esfuerzo dio frutos. A principios de 2021, la fiscalía del condado de St. Francois anunció la reapertura oficial del caso. Poco tiempo después, las autoridades arrestaron a Wesley Paul Marler, un hombre de 69 años, quien ahora enfrenta cargos por agresión en primer grado. Aunque Marler se ha declarado inocente, las gemelas creen firmemente que las pruebas apuntan hacia él.

El impacto de 35 años de espera

La muerte de Jimmie Martin dejó una marca imborrable en su familia, especialmente en sus hijas. Crecieron con la convicción de que el viernes 13, el día del asesinato de su padre, era un día de mala suerte. “Desde entonces, soy muy supersticiosa con respecto al viernes 13″, confesó Angela Williams. Para ellas, ese día representa no solo la pérdida de su padre, sino también años de incertidumbre, dolor y una batalla interminable por la justicia.

El arresto de Marler trajo consigo una mezcla de emociones. Lynn relató que rió, lloró y gritó al recibir la noticia. “Había emociones por todas partes”, comentó. Para su hermana, la reacción fue similar: “Un segundo estaba en las nubes y al siguiente lloraba”.

A pesar de todo, aún quedan preguntas sin respuesta. No está claro por qué los fiscales no han acusado a Marler de asesinato, ni cuál será el desenlace final en los tribunales. Sin embargo, lo que sí está claro es que el esfuerzo de las gemelas por no dejar que la muerte de su padre se perdiera en el olvido ha sido fundamental para que, después de 35 años, se reabra el caso.

Wesley Paul Marler, de 69 años, está acusado de agresión en primer grado. Se ha declarado inocente. (St. Francois County, Missouri)

Una comunidad que guarda silencio y la historia tensa con Marler

Bonne Terre, una pequeña ciudad al sur de San Luis, era un lugar tranquilo en la década de 1980. La lealtad entre los lugareños era profunda, y eso, según las hermanas, pudo haber influido en la falta de avances en el caso. La pelea que terminó con la muerte de su padre ocurrió cerca de varias casas, pero nadie intervino ni encendió las luces, según los informes de testigos. “Fue extraño saber que ese era el último lugar donde estaba”, dijo Lynn, conteniendo las lágrimas.

A medida que investigaban más sobre la noche de la pelea, las gemelas descubrieron que Marler había tenido una confrontación previa con su padre. Marler, quien estaba presente en el bar esa noche, acusó a Martin de tener una aventura con su esposa. Los dos hombres se habían peleado semanas antes de la tragedia, lo que sugiere que las tensiones entre ellos ya eran altas antes del fatídico día.

El papel crucial del podcast en la búsqueda de justicia

El podcast “Small Town Forgotten” no solo ayudó a reabrir el caso, sino que también permitió a las gemelas reconstruir los últimos momentos de su padre y arrojar nueva luz sobre lo ocurrido. “No le teníamos miedo a nadie solo porque mataron a nuestro padre. Deberían tener miedo de nosotros”, afirmó Williams, subrayando la tenacidad que ellas demostraron al enfrentarse al sistema y a una comunidad que, en muchos casos, prefería guardar silencio.

Finalmente, tras más de tres décadas de lucha incansable, las hermanas recibieron la llamada que tanto esperaban: el arresto del hombre que creen responsable de la muerte de su padre. Aunque el proceso legal aún no ha terminado, el simple hecho de ver un avance en el caso ya es una pequeña victoria para ellas.