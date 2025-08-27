Dejar atrás la profesión por la que se trabajó durante años no es fácil, pero muchos inmigrantes lo hacen para buscar una mejor vida. Ese fue el caso de Iván Delgado Cruz, un médico cubano que se volvió viral en redes sociales al contar cómo tuvo que empezar desde cero en Estados Unidos antes de volver a ejercer en el área de la salud.

El 8 de agosto de 2025, Iván compartió su historia en un video de TikTok, donde explicó que, a pesar de haber sido médico en Cuba, al llegar a EE. UU. tuvo que aceptar diferentes trabajos para poder mantenerse mientras realizaba los trámites que le permitieran ejercer su carrera.

En el clip, Iván mostró varias fotos que reflejan cada etapa de su proceso. La primera imagen lo muestra orgulloso con su título universitario, mientras que en la siguiente aparece usando un casco de seguridad, dando a entender que se dedicó a la construcción tras llegar a Norteamérica.

En un video, mostró fotos que iban desde su título universitario en Cuba hasta empleos en construcción, restaurantes, Walmart y Amazon. (Foto: @ivndelgadocruz / TikTok)

Las demás fotos revelan la realidad que enfrentan muchos profesionales cuando migran a otro país: trabajar en empleos que no se relacionan con sus estudios. Iván apareció usando uniformes de restaurantes y cadenas de comida rápida, además de desempeñarse en empresas como Walmart y Amazon.

En total, el joven tuvo al menos cinco trabajos distintos antes de volver a trabajar en el área de la salud. Al final del video, mostró los certificados que ahora lo acreditan como asistente médico y de enfermería en Estados Unidos.

Su historia refleja una estadística importante: según el Instituto de Política Migratoria, el 48% de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos tienen un título universitario, pero muchos terminan en empleos que no corresponden a su nivel académico.

Su historia se volvió viral con más de 200 mil reproducciones y cientos de comentarios de apoyo. (Foto: @ivndelgadocruz / TikTok)

En 2022, se estimó que 2,1 millones de migrantes con estudios universitarios estaban desempleados o en trabajos que no requerían su preparación.

El video de Iván superó las 200 mil reproducciones en TikTok y acumuló más de 800 comentarios.

Muchos usuarios le enviaron mensajes de apoyo: “Sigues siendo médico. Solo que ahora tienes otra profesión y libertad. Éxito y bendiciones” o “Simplemente, te estás ganando la vida de manera honrada”.

Tras años de esfuerzo, Iván logró certificarse como asistente médico y de enfermería, cumpliendo su meta en el país norteamericano. (Foto: @ivndelgadocruz / TikTok)

Otros compartieron experiencias similares, como una doctora en estomatología que comentó: “Esta es la historia de muchos, pero lo vamos a lograr”.

Uno de los mensajes más emotivos vino de un antiguo maestro de Iván en Cuba: “Nunca me cansaré de decirlo: de toda mi época de profesor, tú eres de lo mejor que tuve en mis clases. Siempre inteligente, enfocado, respetuoso. Por eso para nada me sorprende cada triunfo que alcances en este país”.

Cómo ejercer una carrera profesional en EE. UU.

Para ejercer tu carrera en EE. UU., el primer paso es que tus estudios sean reconocidos. Para esto, debes contactar a una agencia de evaluación de credenciales académicas, como World Education Services (WES). Ellos analizarán tu diploma y tus notas para determinar la equivalencia de tu título en el sistema educativo estadounidense.

Muchas profesiones en EE. UU. están reguladas por el estado. Es fundamental que investigues si tu carrera requiere una licencia o certificación estatal. Si es así, además de la equivalencia de tu título, es posible que necesites pasar exámenes, tomar cursos adicionales o completar prácticas para poder ejercer legalmente.

El dominio del inglés es esencial. La mayoría de las agencias y empleadores te pedirán que demuestres tu nivel a través de exámenes estandarizados como el TOEFL o el IELTS. También es importante que adaptes tu currículum vitae al formato estadounidense para tus futuras aplicaciones laborales.

