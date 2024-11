Este año, una familia de Illinois compartió una cena de Acción de Gracias con un cartero del Servicio Postal de Estados Unidos, quien se unió a ellos para la celebración. Guy y Marcia Miller, residentes de Aurora, Illinois, recibieron en su hogar al cartero Jaylen Lockhart y su familia, luego de que Miller sufriera una caída el 16 de noviembre mientras paseaba a su perro Bentley, y Lockhart acudiera rápidamente en su ayuda.

Lockhart, de 26 años, comentó en Good Morning America que ese sábado por la tarde estaba trabajando como cartero sustituto y que no había visto ni conocido a los Miller previamente.

“Estaba en mi ruta de correo, mirando por el espejo retrovisor y vi que Guy estaba perdiendo el equilibrio. Finalmente, se cayó”, recordó Lockhart. “Di media vuelta y fui hacia él lo más rápido que pude, solo para asegurarme de que estuviera bien”.

Guy Miller, quien padece diabetes, comentó que recuerda haber perdido el equilibrio y haber luchado por levantarse antes de que Lockhart llegara a su lado.

“Tenía una bolsa de golosinas en la mano y se me cayó. Me agaché para recogerla y, en ese mismo momento, el perro se adelantó porque vio una ardilla o algo así, y perdí el equilibrio”, recuerda la mujer de 75 años. “No tuve tiempo de poner las manos para protegerme y me golpeé la cabeza contra el césped”.

Jaylen Lockhart y Guy Miller se reunieron en el Día de Acción de Gracias. (Foto: USPS)

Lockhart comentó que vio “mucha sangre por todas partes” y rápidamente empezó a alertar a los vecinos mientras hablaba con Miller para obtener más información. “Me dio su dirección y fui directo a su casa. Por suerte, su esposa abrió la puerta y le dije: ‘Está bien, vamos a buscarle ayuda’”, relató Lockhart.

Marcia Miller, de 67 años, estaba en casa en ese momento con el nieto de 2 años de los Miller y comentó que se quedó en shock por un momento cuando Lockhart llegó y le dijo que su esposo se había caído y estaba sangrando, un instante que fue capturado por la cámara del timbre Ring de los Miller.

Lockhart y Marcia Miller finalmente lograron guiar a Guy Miller de regreso a casa y su hija Ashley Roberts, una enfermera, vino a ver cómo estaba su padre.

Los Miller mencionaron que intentaron descubrir quién era Lockhart después del incidente, y tras la publicación de Roberts en Facebook, lograron ponerse en contacto con él rápidamente. Al día siguiente, se reunieron con Lockhart y su familia.

Guy Miller, de Aurora, Illinois, con el cartero Jaylen Lockhart. (Foto: Instagram cityofaurorail)

Además de convertirse en nuevos amigos, Lockhart y los Miller dicen que ahora incluso se consideran “familia”. “Se tomó el tiempo de venir a buscar a la familia y, gracias a eso, nos hemos convertido en una verdadera familia”, dijo Marcia Miller sobre Lockhart. “Estoy muy agradecida. Espero con ansias el Día de Acción de Gracias para conocerlo mejor... es una persona increíblemente amable y humilde”, agregó.

Se publicaron algunas fotos de los Miller celebrando el Día de Acción de Gracias con Lockhart y su familia en la página de Instagram de la ciudad de Aurora, Illinois. “Ahora somos una familia”, expresó Lockhart. “Y por eso estaré eternamente agradecido”, finalizó.