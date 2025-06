Una psicoterapeuta británica se volvió viral en TikTok al compartir una lista con las diez señales más comunes para identificar a una persona narcisista. Su video, que ya ha sido visto más de 2,7 millones de veces, busca ayudar a quienes sienten que están siendo víctimas de abusos emocionales por parte de alguien cercano.

Alishia Portas, conocida como @ali-psychotherapist, explicó que muchas personas no se dan cuenta del tipo de manipulación emocional al que están expuestas hasta que reconocen estos patrones.

El trastorno narcisista de la personalidad, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM), se caracteriza por una necesidad constante de admiración, una actitud grandiosa y una falta de empatía. Los especialistas advierten que este comportamiento puede derivar en distintos tipos de abuso, ya sea emocional, psicológico e incluso físico.

La psicoterapeuta explicó que muchas personas no se dan cuenta del tipo de manipulación emocional al que están expuestas hasta que reconocen los patrones. (Foto: Freepik)

Según Portas, la primera señal clara de narcisismo es que estas personas siempre se presentan como víctimas, cambiando la narrativa de los hechos a su favor. “Siempre cambian la historia para parecer los perjudicados”, explica. Según el medio Daily Mail, esta afirmación coincide con lo mencionado en un artículo de PsychCentral, donde se indica que los narcisistas manipulan a los demás para hacerlos sentir culpables, algo que está directamente relacionado con su necesidad de control y su sentido de superioridad.

La segunda y tercera señales que menciona Portas son la necesidad excesiva de atención y los celos extremos. “Siempre necesitan validación, elogios, atención... y se ponen increíblemente celosos cuando intentas tener vida propia, ver a tus amigos o disfrutar de tus hobbies”, afirma. La cuarta señal es que constantemente critican o hacen dudar a los demás, haciéndolos sentir inútiles. El psicólogo clínico Seth Meyers señala que estos comportamientos suelen estar ligados a traumas emocionales no resueltos en la infancia.

Portas también advierte que los narcisistas no aceptan el desacuerdo: “O es a su manera o no hay manera. No existe el compromiso con ellos”. Esta es una característica central del narcisismo, según la profesora Susan Krauss Whitbourne, quien asegura que los narcisistas pueden enfurecerse si no se cumplen sus deseos y que esperan que los demás se acomoden a ellos sin cuestionamientos.

Los narcicistas se caracterizan por sentir una necesidad excesiva de atención y los celos extremos. (Foto referencial: Pexels)

Otras señales que menciona Portas son más preocupantes. Dice que si una persona logra cortar contacto con un narcisista, este puede acosarla, vigilarla o usar a otros para espiarla. “Utilizan la triangulación: reclutan a personas cercanas a ti para tratar de ganárselas”, explica. De hecho, investigaciones mostraron que las personas con rasgos narcisistas son más propensas a acosar después de una ruptura. Según el psicólogo Craig Malkin, los narcisistas suelen ver a sus parejas como una extensión de sí mismos, lo que dificulta que las dejen ir de forma sana.

Finalmente, Portas advierte sobre las últimas señales: “Esperan ser lo más importante en tu vida todo el tiempo. Si no respondes rápido a sus llamadas o mensajes, prepárate para enfrentar su ira o incluso violencia. Te aislarán de todos hasta que no te reconozcas, y cuando pierdan el control, te llenarán de halagos para atraparte de nuevo”.

Tener una relación saludable es indispensable para nuestro bienestar mental. (Foto referencial: Freepik)

A esto se le llama “love bombing”, una forma de manipulación disfrazada de afecto. Portas aclara que este tipo de abuso no se limita a parejas románticas, sino que puede ocurrir con amigos, familiares o colegas.

Su mensaje final es claro: “El abuso narcisista es traumático. Si crees que lo estás viviendo, por favor busca apoyo”.

Las claves del narcicismo

MedlinePlus describe el trastorno de personalidad narcisista (TPN) como una condición de salud mental caracterizada por un sentido inflado de la propia importancia y una profunda necesidad de admiración. Las personas con TPN a menudo carecen de empatía, lo que resulta en relaciones problemáticas. Detrás de su aparente confianza se esconde una autoestima muy frágil, fácilmente herida por la crítica.

Estos individuos suelen obsesionarse con fantasías de éxito y poder, creyéndose superiores y solo capaces de relacionarse con personas de igual estatus. Tienden a explotar a otros para lograr sus metas y reaccionan negativamente a las críticas. El tratamiento principal para el TPN es la psicoterapia, que busca mejorar su empatía y sus relaciones interpersonales.