Cada año, el Día de Acción de Gracias es una ocasión para estar con la familia y disfrutar de un exquisito pavo. Pero en las zonas más remotas de Alaska, donde el acceso es complicado, no siempre es fácil celebrar. Para solucionar esto, la piloto Esther Sanderlin ha encontrado una forma muy original de llevar estas aves congeladas a los pueblos más alejados, asegurándose de que todos puedan disfrutar como se debe de la fecha.

Sanderlin ha encontrado una forma muy original de llevar pavos congelados a estas comunidades remotas de Alaska: durante los últimos tres años, ha estado lanzando lo que los medios locales llaman “bombas de pavo” cerca de las casas de sus vecinos que viven fuera de la red de carreteras.

Todo comenzó después de escuchar a uno de ellos mencionar que su proteína preferida para la cena de Acción de Gracias era la carne de ardilla. Desde entonces, Esther se propuso hacer de este gesto algo especial cada año.

Sanderlin espera convertir su misión del Día de Acción de Gracias en una organización sin fines de lucro. (Foto: Facebook Alaska Turkey Bomb)

“Estaba visitando a nuestro nuevo vecino y estaban hablando de dividir una ardilla en tres para la cena, y de que eso realmente no iba muy lejos”, dijo Sanderlin a KTUU. “Y en ese momento pensé: ‘Sabes qué, les voy a lanzar un pavo desde el aire para el Día de Acción de Gracias, porque recientemente reconstruí mi primer avión con mi padre y eso me resulta muy fácil”, contó.

Recorrer terrenos congelados, sobre todo sin un sistema de carreteras cercano, puede ser complicado para los habitantes de Alaska que intentan conseguir una comida caliente para las fiestas, pero el servicio de entrega aérea de Sanderlin les ofrece una gran ventaja. “Durante el invierno, no puedes desplazarte, así que no puedes viajar”, dijo. “Pero puedes volar siempre y cuando no aterrices”, añadió.

La piloto de Alaska, Esther Sanderlin, ha lanzado pavos congelados desde su avioneta durante los últimos tres años en el Día de Acción de Gracias. (Foto: Facebook Alaska Turkey Bomb)

Este año, Esther está lanzando entre 30 y 40 pavos para asegurarse de que sus vecinos tengan una buena comida caliente para disfrutar en el Día de Acción de Gracias. Sin embargo, su objetivo es ir aún más allá en el futuro, convirtiendo su misión personal en una organización sin fines de lucro para poder llegar a más personas en todo Alaska.

“Mi visión con esto es llegar a zonas más lejanas de Alaska”, dijo. “Porque hay muchas familias que viven fuera de la red de carreteras”, concluyó.