Después de pasar casi 30 años tras las rejas por un crimen que no cometió, Bryan Hooper Sr. finalmente recuperó la libertad. El hombre, de Minnesota, fue declarado inocente luego de comprobarse que fue condenado injustamente por un homicidio cometido en 1998.

Según AP News, la jueza Marta Chou, del Tribunal de Distrito Estatal, anuló el miércoles la condena por homicidio premeditado. Al día siguiente, Hooper salió del Centro Correccional de Stillwater, según confirmó una portavoz del Proyecto Inocencia Great North, organización que trabajó en su defensa.

“Hoy, los tribunales confirmaron lo que Bryan Hooper, su familia, sus seres queridos y sus defensores siempre han sabido: el señor Hooper es un hombre inocente”, dijo en un comunicado la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty.

Su condena se basó en el testimonio de una mujer que más tarde confesó ser la verdadera autora del crimen. (Foto: FOX 9 Minneapolis-St. Paul / YouTube)

“Es nuestro deber como fiscales responsabilizar a las personas correctas por sus acciones, y ese deber exige que reconozcamos nuestros errores y corrijamos las cosas lo antes posible”, añadió.

Tras su liberación, Hooper se reunió con sus hijos y dijo que planeaba disfrutar de una comida con ellos para recuperar el tiempo perdido.

Según la portavoz del Proyecto Inocencia, Hayley Poxleitner, también tiene planes de establecerse en la zona de Twin Cities, donde vive su familia.

La fiscalía del condado de Hennepin respaldó su liberación después de revisar el caso y confirmar las retractaciones de testigos clave. (Foto: FOX 9 Minneapolis-St. Paul / YouTube)

Hooper fue condenado en 1998 por homicidio premeditado, homicidio agravado durante un robo y homicidio agravado durante un secuestro, en relación con la muerte de Ann Prazniak, de 77 años. La sentencia se basó principalmente en el testimonio de una mujer que, años después, confesó haber sido la autora del crimen.

El cuerpo de Prazniak fue hallado en abril de 1998 en un armario de su apartamento en Minneapolis, dentro de una caja de cartón envuelta con luces navideñas. Sus tobillos, muñecas y cabeza estaban atados, y su cuerpo cubierto con bolsas de basura, mantas y ropa de cama. La autopsia determinó que murió por asfixia entre dos semanas y un mes antes del hallazgo, según los registros judiciales.

Ahora, el caso será reabierto para continuar la investigación, mientras la culpable cumple condena por otro delito en Georgia. (Foto referencial: Pixabay)

Inicialmente, Hooper recibió tres cadenas perpetuas con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. En 2020, un juez anuló dos de los cargos al considerar que fueron presentados erróneamente. Finalmente, el mes pasado, la fiscal Moriarty respaldó la liberación de Hooper luego de que la testigo clave del juicio se retractara y admitiera ser la verdadera responsable del homicidio. Informantes que implicaron a Hooper también se retractaron en el pasado.

Ahora, el caso de Ann Prazniak será revisado nuevamente por la Policía de Minneapolis. La mujer que confesó el crimen está presa en Georgia por otro delito y se espera que sea liberada en aproximadamente cuatro años.

