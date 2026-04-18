En un caso que parece sacado de una película, pero que terminó en tribunales, tres personas en el sur de California llevaron el fraude de seguros a un nivel insólito. La llamada “Operación Garra de Oso” tuvo como blanco un Rolls-Royce y dos Mercedes-Benz, y como “arma” nada menos que un disfraz de oso acompañado de garras. La idea era simple: simular ataques de un animal salvaje a vehículos de lujo para cobrar el seguro. Sin embargo, lo que parecía un plan ingenioso terminó delatándolos y ahora deberán cumplir condena.

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Todo comenzó en 2024, cuando el grupo presentó un reclamo asegurando que un oso había ingresado a un Rolls-Royce Ghost 2010 en Lake Arrowhead y había causado daños en el interior del vehículo. Para respaldar su versión, incluso entregaron un video donde se veía a lo que aparentaba ser un oso merodeando dentro del auto y arañando los asientos de cuero. A simple vista, la escena podía parecer real, pero un investigador de seguros detectó algo extraño: los movimientos del supuesto animal eran demasiado “humanos”.

El Rolls-Royce fue uno de los autos de lujo utilizados en el fraude para simular un ataque de oso. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Las sospechas crecieron aún más al considerar un detalle clave: en California no se han registrado osos pardos, ni el famoso grizzly, desde la década de 1920. Esto llevó a los detectives a consultar con un biólogo del Departamento de Pesca y Vida Silvestre, quien confirmó que se trataba claramente de una persona disfrazada.

La investigación reveló que no se trataba de un hecho aislado. Los implicados habían presentado otros dos reclamos similares, uno por un Mercedes G63 AMG 2015 y otro por un Mercedes E350 2022. Los tres casos tenían la misma fecha, el mismo lugar y videos prácticamente idénticos. Aunque una aseguradora logró detectar el fraude a tiempo, otras dos sí realizaron pagos, sumando pérdidas por más de 141 mil dólares.

El engaño funcionó parcialmente porque, como explican expertos, las compañías de seguros a veces prefieren pagar rápidamente para evitar disputas legales. Además, los estafadores saben exactamente qué partes dañar para maximizar el pago, como los asientos, cuyo reemplazo completo resulta costoso.

El caso dio un giro definitivo en noviembre de 2024, cuando las autoridades ejecutaron una orden de registro en la vivienda de los sospechosos. Allí encontraron el disfraz de oso completo y herramientas tipo “garras” utilizadas para causar los daños en los vehículos.

Un disfraz de oso con garras fue clave para condenar a tres personas por fingir ataques a autos de lujo y cobrar seguros. | Crédito: California Department of Insurance

Los acusados, Alfiya Zuckerman, Ruben Tamrazian y Vahe Muradkhanyan, se declararon “no contest” por fraude de seguros y fueron sentenciados a 180 días de cárcel, además de libertad condicional supervisada. Podrán cumplir su condena bajo un programa de cárcel de fin de semana. También deberán pagar miles de dólares en restitución. Un cuarto implicado, Ararat Chirkinian, aún enfrenta un proceso judicial pendiente.

Autoridades como el comisionado de seguros de California, Ricardo Lara, señalaron que, aunque el fraude de seguros es común, generalmente mediante accidentes simulados o incendios, este caso destacó por su creatividad inusual. Aun así, dejó en evidencia cómo incluso los engaños más extravagantes pueden prosperar si no se revisan cuidadosamente.

Finalmente, expertos recuerdan que las aseguradoras utilizan evaluaciones de consistencia para detectar irregularidades. En este caso, las marcas dejadas en los autos no coincidían con las de un animal real, lo que terminó siendo la pista clave. Lo que parecía una historia increíble resultó ser exactamente eso: un fraude tan extraño como real, que ahora tiene consecuencias legales claras.

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