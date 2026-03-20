Los Ángeles.- Unos 400 perros y 300 gatos fueron rescatados este viernes por una masiva operación ejecutada por las autoridades locales y varias organizaciones no gubernamentales en Los Ángeles, informó el departamento de control animal del condado.

“Esta es la mayor cantidad de perros y gatos que el Departamento de Control Animal ha recuperado y puede ser el mayor caso de Estados Unidos”, dijo el despacho en sus redes sociales.

Más de 70 efectivos del departamento trabajan en la operación, que se inició a las 007h00 del viernes en Lake Hughes (a unos 110 kms al norte de Los Ángeles).

Marcia Mayeda, directora del departamento, dijo que la propiedad pertenece a una organización sin fines de lucro dedicada a los animales. Los medios han identificado a la organización como Rock N Pawz.

“Ella venía aceptando más animales que los que podía cuidar de forma apropiada”, dijo Mayeda en una rueda de prensa en el lugar.

“Y desafortunadamente esto derivó en una situación muy negligente y peligrosa para los animales, que necesitaron ser retirados por su seguridad”.

La mayoría de los animales estaban en jaulas, explicó la vocera, con alimentación intermitente y sin agua, justo cuando la región es azotada por una ola de calor récord que ha elevado a los termómetros encima de los 30ºC.

Equipos veterinarios están evaluando a los animales en el lugar. Aquellos en condiciones graves están siendo remitidos de inmediato a centros veterinarios, otros a centros de refugio para control y tratamiento.

Organizaciones no gubernamentales dedicadas a la causa animal como Pasadena Humane Society, que actuó en el rescate de animales durante los incendios que acecharon a Los Ángeles el año pasado, están en el terreno colaborando con la masiva acción.

Imágenes aéreas muestran varias camionetas blancas y personal vestido con trajes de protección alrededor de un enorme galpón, rodeado de grandes kennels.

Las autoridades piden la colaboración de la ciudadanía con donaciones, dadoS los desafíos logísticos de un rescate de esta envergadura.

También están instando a la comunidad a sumarse a los esfuerzos de adopción para liberar espacio en los ya bastante abarrotados refugios para animales del condado.