Lo que comenzó como un gesto de cariño terminó en una tragedia que ha conmovido a dos continentes. Hind Iguernane, una mujer de origen marroquí y residente permanente en Canadá, recuerda desde su cama de hospital la última conversación que tuvo con su esposo, Aziz Benharref.

Aquella mañana en Lisboa, el matrimonio decidió disfrutar de una de las atracciones más emblemáticas de la ciudad: el histórico Elevador da Glória. Aziz, de 42 años, notó que su esposa no estaba del todo cómoda y le cedió su lugar para que viajara más tranquila. Minutos después, la historia de su vida juntos se detuvo abruptamente.

El 3 de septiembre, el funicular se descarriló y se estrelló contra un edificio, dejando un saldo devastador de 16 muertos y al menos 20 heridos. Hind, con múltiples fracturas, despertaba intermitentemente entre el dolor y la confusión.

El cambio de asiento que Aziz hizo por amor terminó convirtiéndose en el último gesto que compartieron antes de la tragedia. | Crédito: AFP

“Fue muy aterrador”, dijo Iguernane a CTV News. “Se estrelló. No lo vi. Lo llamé; estaba llamando a Aziz y no contestó”.

Lo primero que hacía era preguntar por Aziz. Durante dos días, la respuesta fue evasiva: “Lo estamos buscando, todavía no hay noticias”. Nadie quiso decirle de inmediato que su esposo ya no estaba.

Cuando finalmente comprendió la magnitud de la tragedia, Hind dijo al citado medio que Aziz era “uno de los hombres más amables y generosos que alguien podría conocer”.

Para sus amigos en Canadá y Marruecos, Aziz no era solo un trabajador dedicado y un esposo amoroso: era alguien que unía culturas y personas con su calidez. Su cuerpo será trasladado a Marruecos para el entierro, mientras que Hind continuará su recuperación rodeada de familiares.

Una campaña de GoFundMe creada para Iguernane afirmó que Benharref murió a causa de heridas traumáticas.

Autoridades portuguesas investigan la falla del cable que provocó el choque y dejó 16 muertos y decenas de heridos. | Crédito: AFP

Entre las víctimas también se encontraban turistas canadienses y franceses que terminaban sus vacaciones en Portugal.

El informe preliminar de las autoridades portuguesas señala que el cable que unía las cabinas falló en un punto crítico, provocando el descarrilamiento.

El Gobierno canadiense confirmó que está apoyando a las familias afectadas y expresó sus condolencias a todos los involucrados en el accidente.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí